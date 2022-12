2022: el difícil año de las empresas tecnológicas

Mi favorito. En términos de capacidad, poder y portabilidad nada le gana al iPad Pro de Apple. La empresa le ha incluido el procesador de sus portátiles a la tableta, haciéndola ridículamente eficiente y poderosa. Además, a un paso más lento del que quisiéramos, han ido mejorando el sistema operativo iPadOS, haciendo la experiencia cada vez más parecida a la de una portátil; tanto es así, que, actualmente están trabajando para incluir herramientas como DaVinci Resolve en las próximas actualizaciones, lo que dejaría atrás las críticas de que un equipo tan poderoso y “profesional”, no posee una buena herramienta para edición de videos.

Un tiempo para jugar. Las crisis de la pandemia y los problemas en la cadena de suministro fueron un duro golpe para el lanzamiento de la actual generación de consolas; y luego de dos años, por fin contamos con un buen catálogo de títulos. Este 2022, fue un buen año para los jugadores que tuvieron la oportunidad de disfrutar de juegos como Elden Ring, Horizon:Forbiden West, God Of War: Ragnarok, entre muchos otros. Además, este próximo 2023 se esperan otros excelentes y esperados títulos como las secuelas de Zelda y Star Wars, entre otros. Si todavía no has dado el salto, este es el mejor momento para comprar y disfrutar de una consola.