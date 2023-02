Los retos tecnológicos para Centroamérica y el Caribe

Oppo al ataque. La empresa de móviles china Oppo ha invertido y desarrollado interesantes propuestas para el sector más atractivo dentro del mercado de móviles, las pantallas plegables. Uno de los grandes logros fue la clausura de la brecha de los equipos cuando estos no se encuentran cerrados. Además, han minimizado el pliegue central que se les marca a las pantallas por estar cerradas. El más reciente equipo de la compañía es el modelo Find N2 Flip, una competencia directa al modelo Flip de Samsung. Dentro de las especificaciones del N2 Flip se encuentran una pantalla exterior de 3.26 pulgadas de tamaño, la cual la hace más funcional que las demás opciones del mercado. Mientras que la pantalla interna es de 6.8 pulgadas con resolución 2520x1080 y tiempo de actualización de 120Hz. El procesador utilizado es el Dimensity 9000+ con 8Gb de RAM y 256Gb de almacenamiento. Mientras que la batería es de 4,300mAh con tecnología de carga rápida a 44W. La bisagra es una evolución evidente y la empresa asegura que puede doblarse 400 mil veces antes de presentar algún tipo de daño. El módulo de cámara viene con doble lente de 50 (amplio) y 8 (Ultra amplio) megapixeles, y con tecnología en el software de la empresa Hasselblad. Lo interesante con este producto es que ha mejorado puntos claves como el de la bisagra y el incremento de su pantalla externa, lo que pone presión a su competencia surcoreana desde la perspectiva de innovación. Precio: US$ 1,025 (a la conversión en el precio en libras esterlínas).

El rey de los VR. Todavía no existe un apogeo de las tecnologías de realidad virtual, y cada empresa tiene una visión de lo que se puede lograr con esta; sin embargo, la más fácil de digerir de todas es la de Sony PlayStation. Las nuevas gafas “PS VR2” no tratan de abarcar mucho, solo tienen un objetivo, ser el mejor dispositivo para jugar videojuegos. Con dos pantallas capaces de ofrecer resolución 4K a 120 cuadros por segundo, tecnología de rastreo de la vista y sensores de movie toys, hacen de estos la mejor opción en el mercado. Además, Sony ofrece una interesante librería de títulos, la cual promete expandir en los próximos meses. En primera instancia las nuevas gafas de Sony son más costosas que su consola principal, la PS5, pero son más poderosos y económicos que la oferta de los Meta Quest Pro. Sin embargo, el único punto débil de este equipo es que utiliza cables para la conexión y no son completamente inalámbricos como los que ofrece Meta. Precio: US$ 550.