¿Cómo utilizar correctamente ChatGPT?

Contrario a otras herramientas de inteligencia artificial, lo que hace especial a ChatGPT no es solamente las increíbles capacidades que tiene, sino la democratización al acceso de dicha herramienta; pero el poder de toda herramienta radica no solo en sus capacidades, sino en la forma en la que podemos utilizarla, y ChatGPT no es diferente. Si bien la podemos usar con fines lúdicos, existen grandes capacidades que debemos de aprovechar.

A continuación, algunas sugerencias de cómo sacarle mayor provecho a ChatGPT y al renovado buscador web Bing.

Escribe

El principio básico de un chatbot es la de darnos respuesta a través de texto, por lo que lo más lógico es aprovechar su poder computacional para que nos ayude a escribir o nos de ideas creativas que pueden ser el motor para que como usuarios podamos avanzar.

Microsoft publicó una historia de éxito de cómo un padre y su hijo utilizaron el chat inteligente del buscador Bing para que le diera ideas para una historia de ciencia ficción, lo cual terminó convirtiéndose en un proyecto para la creación de un videojuego.

Sin embargo, existe mucho temor por los casos en los que usuarios han utilizado la herramienta para crear documentos académicos o laborales y presentarlos como un documento propio, sin ningún tipo de análisis o crédito.

La web se volcó en artículos y las plataformas sociales estuvieron llenas de comentarios que criticaron este tipo de uso y muchos previeron la herramienta como un enemigo del desarrollo del pensamiento humano y la creatividad.

Este problema moral es uno de las principales dificultades que se deben de abordar respecto a la implementación y uso de la herramienta.

Explica

Uno de los usos más comunes de la web es la búsqueda de información para respondernos alguna pregunta, y los links azules llenos de información que nos presentan los buscadores tradicionales han sido bastante útiles, pero perdemos mucho tiempo buscando una respuesta que nos satisfaga o que podamos entender rápidamente.

Y esta nueva inteligencia artificial tiene la capacidad de contextualizar nuestras preguntas con las respuestas que buscamos y darnos información rápida y entendible sobre eso que buscamos, como si otra persona nos estuviera explicando la respuesta.

Por ejemplo, pueden pedirle que explique la Teoría de la Relatividad, y la IA te dará una respuesta bastante completa sobre esta; pero también, puedes hacerle la petición de “explícame la teoría de la relatividad de manera sencilla”, y la IA entenderá y resumirá y simplificará la respuesta aún más.

En términos educativos, dicha herramienta es muy poderosa e interesante, y su correcta utilización pudiera cambiar la manera tradicional de enseñanza y aprendizaje.

El componente moral de ChatGPT

La web no había estado tan polarizada desde el debate sobre cuál sistema operativo era mejor. Por un lado, tenemos a los que defienden las posibilidades y avances que se pueden lograr con la correcta implementación y uso de ChatGPT. Mientras que, por otro lado, están los que les preocupa los peligros por el mal uso de dicha herramienta.A decir verdad, ambos lados tienen grado de razón, pero debemos de apostar a crear conciencia sobre el correcto uso de este instrumento digital, todo puede convertirse en un arma mortal si se le da un uso equivocado. La discusión sobre el componente moral debe de ir desde los reguladores y hacedores de políticas públicas, hasta el usuario común; y esta es la principal tarea que deben de enfrentar las empresas tecnológicas.

Resume

Una de las capacidades más interesantes que presentó Microsoft sobre la implementación de ChatGPT en su buscador Bing fue la capacidad de entrar a alguna página o documento en la web y pedirle a la IA que nos resuma la información o busque puntos específicos dentro de la web o archivo que nos encontramos.

Cuando uses el nuevo Bing y te encuentres leyendo un documento de 60 páginas, puedes pedirle la información exacta que buscas dentro del archivo o que te lo resuma; así ahorras tiempo.

Tradúceme

Otro gran beneficio que ofrece la herramienta es la capacidad de traducir al idioma que quieras todo el contenido que has solicitado o desees. En términos de ahorro de tiempo, es excelente “hack”.

Analízame

Una de las capacidades más impresionante y que a su vez asusta, es el poder computacional para contextualizar la información. Si quieres conocer puntos de vista sobre un tópico en particular puedes pedir “analízame” el tema o la situación que tengas en mente.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, pues la herramienta puede ofrecer información errónea.

Por lo que, siempre que el usuario haga este tipo de petición debe de verificar la información en una fuente tercera.

Programa

Otra de las grandes capacidades que tiene la herramienta es la de poder crear líneas de código según el usuario le indique.

Ideas

Si te sientes estancado con alguna idea, puedes pedirle a la inteligencia artificial en todos los sentidos posibles. Por ejemplo, puedes solicitar por una idea para un cumpleaños o para la planificación de un viaje.

Inteligencia artificial en todos lados La implementación de Inteligencia Artificial en plataformas de nuestro día a día continúa su creciendo, esta vez te cuento lo nuevo de Spotify su “DJ”. Mientras que Bungie inicia el principio del fin con el nuevo DLC de Destiny 2. Además, Microsoft hace una jugada de jaque a Sony, y finaliza acuerdo con Nintendo. Ten tu propio DJ. A pesar de los problemas por incrementar y conseguir nuevos ingresos, la plataforma de audio en línea por excelencia, Spotify, presentó su nueva herramienta, la cual incluye una inteligencia artificial (IA) en el centro de su experiencia de usuario. Lo nuevo lleva por nombre “DJ”, y es exactamente lo que su título indica; los usuarios tendrán una selección de música personalizada, acompañada de comentarios y noticias habladas por la IA. La empresa asegura que los usuarios no podrán notar la diferencia de que se trata una voz generada y no una persona real, y esperan que la herramienta conozca tanto al usuario que este lleve a un DJ en su bolsillo. “DJ” está en modo “beta” y solo se encuentra disponible para los usuarios Premium en Estados Unidos y Canadá.

El fin comienza. Los jugadores y seguidores del título “Destiny 2” tienen motivos para celebrar, pues la siguiente expansión, “Lightfall”, está disponible a partir de hoy 28 de febrero. El equipo de Bungie lleva semanas anunciando grandes cambios para el juego en general con el nuevo contenido descargable (DLC), los cuales incluyen cambios en las mecánicas de personalización de personajes, armaduras y “mods”; así como también en toda la interfaz de usuario. Además, introducirán una nueva clase de poder que traerá nuevas mécanicas en la jugabilidad. Este nuevo DLC es la apuesta más ambiciosa que ha desarrollado la empresa en años, e inician el tercer acto de la historia de la saga “Luz y Oscuridad”. Precio: US$50.

La batalla continua. Microsoft continua su batalla legal contra Sony, por la adquisición de Activision Blizzard. Y en una movida para meter presión al gigante japonés, Microsoft anunció que completó el acuerdo con Nintendo, a quienes llevará el título Call of Duty a la consola Switch con todos sus beneficios. Además, analizando las palabras utilizadas durante el anuncio, se dejó a entender que podríamos ver más títulos de Xbox en la consola de Nintendo.