Saúl Mena: dos veces campeón del mundo, apunta como próxima meta la psicología deportiva

Hijo de una madre mercadóloga y un papá policía, un joven que creció en una familia trabajadora de bajos recursos en el barrio María Auxiliadora, al cual prefirieron dejarlo jugar “nintendo” en la casa y así evitar los posibles malos vicios de la calle; Saúl Mena se convirtió no solo en dos veces campeón mundial del máximo torneo de pelea en los deportes electrónicos, sino que demostró ser “el hombre en la arena”.

¿En qué momento pensaste que vivir del “gaming” era una posibilidad?

El sueño de vivir del gaming empieza cuando tengo la oportunidad de salir del país, cuando me dan la visa, por lo difícil que es para los dominicanos conseguir el visado; y por todos los muchachos de la liga dominicana que no la pudieron conseguir. Ahí fue que yo empecé a tener como esa noción de que quizás yo pueda conseguir dinero de esto.

¿Cuál fue tu primera consola y cuándo te diste cuenta de que eras bueno?

Mi primera consola fue un Nintendo GameCube. Si supieras que cuando empecé a jugar no era bueno en nada, a mí me daban el control desconectado y me decían “mira ese eres tú que estás jugando (entre risas).

¿En qué momento eso cambio y dijiste puedo sacarle provecho a esto?

En el país hay una liga, y yo crecí en esa liga. En República Dominicana hay una cultura de gaming, y yo nunca tuve en mente hacer negocios; jugaba por la liga, porque mis amigos y mis primos estaban en eso. Y cuando vine a abrir los ojos, ya yo iba a viajar por el campeonato.

¿Cómo fue tener la conversación y hacerles ver a tus padres que el “jugar” no era una pérdida de tiempo?

Difícil. Yo vengo de un barrio, Santa María Auxiliadora, calle Alberto Mae, que antes no era un barrio tan bueno. Pero el primer beneficio que ellos vieron fue el sacarme de la calle, y que en vez de estar por ahí Dios sabe en qué, mejor estar en casa. Ese fue el primer beneficio, pero cuando vieron la cantidad de tiempo que pasaba jugando fue que se asustaron, y el tema de los estudios. Te digo la verdad, ellos vieron a abrir los ojos y dijeron “te vamos a dejar jugar tranquilo”, fue cuando fui campeón mundial (se rie).

¿Qué de diferente hay en el Saúl Mena que ganó en el 2017 y el campeón del 2023?

Hay muchas cosas diferentes, son cinco años de diferencia. Pero el cambio más grande es mi equipo, en 2017 tenía un equipo extranjero, y no conectábamos. Pero este nuevo campeonato fue gracias al trabajo que hicimos todos, todo el equipo, y eso yo no lo tenía en 2017.

¿Qué cosas entiendes que debemos de hacer como país para seguir impulsando los eSports?

Yo espero que se le dé más apoyo por parte del gobierno y las empresas. Definitivamente hay cosas que se pueden hacer, como empezar a reconocerlo y ayudar en cosas simples como que la visa de un competidor no sea un problema.

¿Cómo es la preparación mental?

El aspecto mental ha sido para mí el más desafiante, y la realidad es que incluso después de la primera Copa, se hizo un trabajo grande. Ahora tengo mi psicólogo deportivo, el me da técnicas de meditación, de cómo respirar, cuándo tomar agua, cuando practicar, cómo hacer mi horario organizado. Es una persona con mucha experiencia que trabaja en Grandes Ligas con Sandy Alcántara. Todo este trabajo me dio una ventaja grandísima, para esto se necesita tener un enfoque todo el tiempo, estar emocionalmente estable.

¿En qué momento te diste cuenta de la importancia de esto?

Yo no me di cuenta, mi equipo se dio cuenta de lo que necesitaba. La pandemia fue el momento más duro, no solo por todo lo que estábamos viviendo, también situaciones personales y porque el juego cambio; cambio a un formato en línea para la clasificación. Los temas con la conexión, la energía eléctrica, el clima que afecta todo. Pero aprendí que no puedo controlar esos factores y a darlo todo aun sabiendo eso.

¿Cómo es un día a día en tu preparación?

Para la Copa es diferente, por ejemplo, son 7 y 8 horas diarias de entrenamiento.

Si no fuera Street Fighter ¿Qué otro juego jugarías?

Probablemente otro de pelea, quizás Mortal Kombat, o cualquier otro que tenga que ver con competencia, que es lo que siempre me ha gustado.

Si no hubieras sido gamer ¿Qué serias?

Es difícil, porque el gaming ha tenido una influencia fuerte en mí. Pero gracias al gaming vi la importancia de la psicología, y lo siguiente es que yo quiero estudiar psicología deportiva.

Cuando se mencione a Saúl Mena, ¿En qué quieres que se piense?

Como alguien que nunca se rindió, que luchó por sus sueños, y que al perseverar y luchar causó un impacto positivo en todo el que lo vio.

