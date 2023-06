Movilidad eléctrica en República Dominicana sigue en constante crecimiento

El impacto medio ambiental generado por la humanidad ha dejado una huella negativa y peligrosa para el planeta, y el sector del transporte es uno de los mayores contribuyentes con las emisiones de gases invernadero; por lo que la adopción de vehículos eléctricos ha sido una de las soluciones para enfrentar la problemática, pero ¿Cuál es la realidad en la República Dominicana?

Datos del Parlamento Europeo aseguran que el transporte es el único sector en el que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 33.5 por ciento durante el periodo de 1990 y 2019.

Solo en Europa, el 60.6 por ciento de las emisiones de CO2 son producidas por automóviles, de acuerdo con datos de la entidad europea.

En el mundo ruedan más de 1,446 millones de automóviles, según datos de la empresa de mercadeo Hedges & Company, sin contar las motos. Asia lidera el camino con 531 millones de vehículos, seguido por Europa con 405.3 millones. Norteamérica cuenta con 351 millones y Sudamérica ha alcanzado los 83 millones. Mientras que en oriente próximo y África la cantidad de autos es de 49 y 26 millones, respectivamente.

Bill Gates en su libro "Cómo evitar un desastre climático" pone en perspectiva el porcentaje de producción por las actividades humanas de cada día. La construcción de cosas en base a cemento, acero y plástico representa el 31 por ciento del total de gases producidos; a esto le sigue la producción y uso de electricidad con un 27 %. El crecimiento de plantas que utilizan fertilizantes y animales que producen gases como el metano, que calienta el planeta. La movilidad de autos, camiones, barcos y aviones genera el 16 %; y los sistemas para cambiar el clima de frío a caliente y viceversa como aires acondicionados, calefacción y refrigeradores generan un 7 %.

"Lo importante es que anualmente el crecimiento (de vehículos eléctricos) ha sido sostenible, y mucho de esos años se ha duplicado el crecimiento" Rafael Flores Fundador de Vehículos Eléctricos RD “

La movilidad eléctrica se ha convertido en la mejor alternativa para la reducción de los combustibles fósiles, y a su vez combatir los desafíos medioambientales; y los principales líderes mundiales del grupo conocido como G7 han colocado la meta de reducir las emisiones de todos sus vehículos en menos de un 50 por ciento para el año 2035; además, de que todos los vehículos pasajeros sean modelos sin emisión.

El primer coche eléctrico fue desarrollado en la Alemania de 1888 por el empresario Andreas Flocken, pero las limitaciones tecnológicas de rango y almacenamiento de la energía fueron, y continuaron siendo por más de un siglo los principales puntos de desventajas frente a sus contrapartes a combustión.

El incremento en la cantidad de vehículos eléctricos (VE) durante los años ha sido constante. En 2015, solo habían 1.2 millones de autos en el mundo, en 2019 el número incrementó a los 7.2 millones; y para el 2021, el número de vehículos totalmente eléctricos e híbridos alcanzaba los 16 millones de unidades globalmente, de acuerdo con datos del centro de estadística Statista.

Los reportes anuales sobre el parque vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no contemplan la división de vehículos por tipo de combustión y eléctrico.

Por lo que nos sentamos a conversar con Rafael Flores, un entusiasta de la movilidad vehicular y fundador de la revista especializada "Vehículos Eléctricos RD".

Flores establece que es mejor hablar de vehículos sostenibles, para así englobar a los totalmente eléctricos y los híbridos.

"Ya rodando en la calle entre vehículos eléctricos e híbridos, estamos hablando de algunos 3,000 totalmente eléctricos y algunos 3,000 híbridos. Lo importante es que anualmente el crecimiento ha sido sostenible, y en muchos de esos años se ha duplicado el crecimiento. Si en el 2019 importamos 700 unidades, en el 2020 fueron 800 o 900, o sea, vamos incrementando", aseguró Flores.

En términos de ahorro, ¿Qué tanto nos podemos ahorrar entre un VE y uno de combustión?

Se ha comprobado que el ahorro es de un 80 por ciento, puede ser más puede ser menos, todo dependerá de tu uso diario.

Por ejemplo, para tu recorrer 400km en un vehículo de combustión gama media que tenga una eficiencia de 25km por galón; que, si lo redondeamos, estamos hablando de 4,000 pesos en combustible. En un eléctrico esa misma distancia te cuesta 600 pesos

La segunda pregunta que se hace un comprador es ¿Cómo y dónde lo cargo?

Actualmente el 96 por ciento lo va a cargar en su casa, a través de un conector 220; y gracias a empresas privadas que se han involucrado en el tema de la movilidad eléctrica y han desplegado una red de cargadores a nivel nacional que sobrepasa los 600 puntos de cargas. Solo en el Distrito Nacional tenemos unas 200 estaciones de carga.

Quizás la más importante, ¿Por qué son tan caros los vehículos eléctricos en República Dominicana?

En el país existe la ley 103-13 de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, dónde te eliminan el 50% de todos los impuestos, pero luego tienes que facturar un 18 por ciento como persona. Pero lo principal es que las nuevas tecnologías cuestan; el costo actual de producción es muy elevado por la cantidad actual que se fabrican, la marca Rivian solo fabrica 7,000 unidades, su costo de producción es elevado para compensar las ganancias. Tesla ya pasó por eso, y ahora te producen muchos más vehículos, por eso el precio de estos sigue bajando.

Desde el punto de vista del país, se vende 1,2 o 3 VE al mes, por lo que tienen un costo operativo mayor que otras marcas que te venden 200 unidades, por ejemplo. Pero eso va a ir cambiando con el tiempo.

Puedes ver la entrevista completa con Rafael Flores entrando a la web de Diario Libre.

La movilidad eléctrica empezó siendo el futuro, pero actualmente se está convirtiendo en el presente de cómo nos desplazamos por las calles de nuestra ciudad y país. República Dominicana tiene todavía retos por superar, pero el incremento constante demuestra la confianza que ha ido tomando el mercado.

La adopción a sistemas de transporte sostenibles son la mejor vía para poder cambiar la cultura de producción de gases invernadero que hemos desarrollado por décadas dentro del sector del transporte.

NVIDIA: El nuevo titan tecnológico

En la primera edición de Martes de Tecnología del 2023, aseguré que este año iba ser recordado por ser la punta de lanza en el despegue de la inteligencia artificial (IA) en nuestro día a día, y hasta ahora los resultados han superado las expectativas. Mientras Microsoft y Google batallan por atrapar a los usuarios con sus implementaciones, el gran ganador ha sido la corporación Nvidia.

Nvidia es una empresa que se dedica a la investigación y desarrollo de procesadores y semiconductores; su gran fuerte son las innovaciones en las tarjetas de computación gráfica (GPU), son los que están detrás de las tarjetas GeForce. Las acciones de la empresa han subido más de 180 por ciento en lo que va de año, logrando convertirse en la novena empresa en la historia es lograr una capitalización bursátil de más de un billón de dólares (un trillón en lenguaje anglosajón); y parte del éxito de la empresa ha sido el manejo de su director ejecutivo Jensen Huang. Contrario a otras empresas, Nvidia ha invertido en el desarrollo de chips específicos para la ejecución de modelos generativos tanto para texto, imágenes, audio y demás; convirtiéndose en la principal opción del mercado y dejando atrás a otros grandes como Intel. Además, han desarrollado software para el progreso de la IA generativa. La empresa no se detiene y anunció parte de su estrategia, la primera es que Huang aseguró que quiere lograr la inclusión de IA generativa en todos los centros de datos; AWS, Google Cloud y Microsoft Azure son socios de la empresa. También anunciaron el modelo "Avatar Cloud Engine" (ACE), una IA con modelos pre entrenados para el desarrollo de juegos, lo que aseguran permitirá una mejor interacción y acción de los NPC (personajes no jugables) en los videojuegos. Además, los "gamers" pueden respirar porque las GPU GForce RTX 4080 Ti está en fase de producción a gran escala. Otro gran anuncio fue la fecha de producción de su "súper chip" GH200 Grace Hooper, al que Huang ha llamado "una computadora, no un chip". El cual puede alcanzar hasta 144TB de GPU; obviamente Microsoft, Amazon y Google serán los primeros en utilizarlo. Nvidia se ha convertido en el principal jugador para el desarrollo de IA generativa, y tanto Microsoft como Google se beneficiarán del éxito de Huang. La gran expectativa es ver cómo va a responder Intel y otros competidores del mercado.