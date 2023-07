El efecto Messi: Cómo su fichaje cambia el sector del tecnológico

La noticia de la firma del astro del mundo del fútbol, Lionel Messi, con el equipo del Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos sacudió el mercado deportivo y a su paso empezó a causar impacto en el sector tecnológico.

Messi, quien es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del juego del balón pie, es una de las figuras más seguidas en el universo de las redes sociales, superando los más de 476 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram.

Fue en este universo social digital donde el "efecto Messi" empezó a hacer su magia, cuando la cuenta del nuevo equipo paso de tener solo un millón de seguidores a superar los 8.5 millones desde la llegada del "10".

La salida de Messi del equipo francés, Paris Saint German (PSG), abrió el mercado para que le llovieran ofertas imposibles hasta la fecha como la de Arabia Saudita, la cual ponía sobre la mesa 1,500 millones de dólares por tres temporadas; lo cual convertiría a Messi en el mejor pagado del planeta con unos 500 millones anuales.

Pero, "la pulga" tenía otros planes, los cuales incluían a otros tres grandes como la misma MLS, la marca deportiva alemana ADIDAS y el titán tecnológico Apple.

El fútbol (Soccer para los estadounidenses) está lejos de ser el principal deporte de la nación.

La principal liga de fútbol americano, NFL, encabeza la lista del deporte más seguido con un 52 por ciento; en segundo lugar, está la liga de baloncesto, NBA, con 42 por ciento; las grandes ligas, MLB, está en un tercer lugar con un 31 por ciento; seguido de la MLS y la liga de Hockey sobre hielo, NHL, con un 13 y 9 por ciento, respectivamente, según datos de Statista.

Pero el deporte se encuentra en crecimiento y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) puso sus ojos en el más grande mercado capitalista de occidente.

Durante los próximos años, los Estados Unidos será la capital del fútbol de alta competición. En 2024, será la sede de la Copa América; mientras que recién se anunció que para el 2025 será la encargada de organizar el Mundial de Clubes, que tendrá por primera vez a 32 equipos.

Pero la cereza del pastel será ser uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol en 2026, junto a México y Canadá.

Esta avalancha de importantes torneos internacionales servirá de trampolín para el deporte del balón pie en los Estados Unidos y en su liga MLS.

Por otro lado, la marca ADIDAS se unió al negocio de traer al astro argentino a suelo estadounidense.

La marca alemana tiene un contrato hasta 2030 para vestir a los 29 equipos de la MLS, y dicho acuerdo tiene un valor de 830 millones de dólares.

Messi, quien es el principal embajador de la marca, durante su larga carrera por los clubes de Europa siempre vistió camisetas con el logo de Nike; pero con su llegada a la MLS podrá por fin usar una camiseta con las míticas tres líneas de ADIDAS.

La participación de la marca alemana llevará a darle un porcentaje de toda la comercialización de ADIDAS en la MLS.

La empresa de Cupertino viene apostando a diversificar sus ingresos y para ello ha apostado a invertir en el desarrollo de su plataforma de consumo de contenido por paga en línea con su servicio de Apple TV+.

El servicio por suscripción en línea de Apple logra tener un 7 por ciento del mercado total, alejado del 21 por ciento de Netflix, el 19 por ciento de Prime Video, el 15 por ciento de Disney+ y Max.

Pero, en este mercado del entretenimiento la marca californiana ha cosechado su mayor éxito con la serie Ted Lasso, la cual sigue la historia de un entrenador de fútbol, soccer.

Sin embargo, el mayor movimiento hecho por la empresa fue en 2022, al adquirir los derechos de transmisión de partidos de toda la MLS, un acuerdo que tiene un valor de 2.5 mil millones de dólares hasta el año 2033.

Se desconoce el monto exacto, pero parte de la oferta de Apple en el fichaje del astro argentino es el darle un porcentaje de las suscripciones del paquete de la MLS que ofrece en su servicio en línea.

El costo del pase de la temporada de la MLS en el Apple TV+ es de 13 a 15 dólares anual. En otras palabras, para ver jugar a Messi habrá que pagar el servicio de Apple.

Así de grande es la confianza de la liga de "soccer", de ADIDAS y de Apple en la figura de Messi.

La MLS sigue en crecimiento y con la llegada de Messi se espera un impacto positivo en toda la liga, desde el incremento de seguidores, asistencia en estadios, aumento en las suscripciones para ver los partidos; y a su vez la presencia de más marcas.

Para poner en perspectiva el avance de la liga estadounidense y el poder del "efecto Messi"; David Beckham compró el Inter de Miami por 25 millones, su valor aumentó hasta superar los 500 millones, y luego del anuncio del fichaje de Messi el valor aumentó hasta los mil millones.

Las boletas más económicas del equipo pasaron de los 24 dólares hasta superar los 400 por unidad.

Otros grandes titanes del sector tecnológico como la plataforma de videos de Google, YouTube, compitió y ganó los derechos de transmisión de diversos partidos de la NFL a partir del 2023 y por un periodo de siete años, un acuerdo de más de dos mil millones de dólares.

Disney es otra de las marcas que ha apostado a comprar derechos de transmisión de diversos deportes.

El acuerdo logrado por Messi es único en su clase, podría abrir las puertas y ser disruptivo para otras ligas y sus respectivos atletas. Además, da más valor a la transmisión en línea de los deportes en diversas plataformas. Esta es solo la punta del iceberg del "efecto Messi".

Más dinero más problemas

Elon Musk no escapa a las polémicas y su nueva política en Twitter ha encendido la ira de todos los usuarios; en esta edición de Martes de Tecnología te explico de que va esta movida. ¿Un verdadero problema? Luego de semanas con un bajo perfil mediático, la red social Twitter volvió a ser el centro de atención luego de que el "amo y señor" de nuestros tuits, Elon Musk, anunció que dejaba eliminada la posibilidad de que las personas pudieran acceder y leer publicaciones sin haber iniciado sesión. Musk aseguró que esto era necesario para evitar lo que estaba sucediendo, que "varios cientos de organizaciones estaban recolectando datos de Twitter de manera extremadamente agresiva, al punto de afectar la experiencia de los usuarios". Pero el día después vino otra nueva política que va en la misma línea que la acción anterior, pero que causó mucho más polémica. Elon dijo que las cuentas no verificadas solo podrían ver 600 publicaciones al día, y las cuentas "nuevas" no verificadas solo podrán leer 300 tuits al día. Mientras que los verificados, aquellos que pagan por usar el servicio de "Twitter Blue" podrán leer hasta 6,000 tuits diarios. Dicha decisión ocurre porque de acuerdo con Musk, existen empresas que aprovechan a Twitter para recopilar datos para el entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala, LLM como se le llama en inglés, para herramientas de tipo ChatGPT o Google Bard. El motivo de las acciones de Musk puede ser tomadas como válidas y necesarias para la mejoría de la empresa, pero la lectura que le dan muchos usuarios es la que es otro método de "muro de pago" con el cual busca obligar a los usuarios a suscribirse a la versión por paga. Musk ha sido transparente con su visión de hacer a la red social una organización económicamente viable, y además recuperar los 44 mil millones de dólares que pago por la empresa el año pasado; y desde que asumió el control no ha hecho más que tomar decisiones para que esto suceda, pero la mayoría de estas han fracasado y ocasionado crisis a lo interno y externo de la organización. Su mejor movida fue la contratación de Linda Yaccarino como nueva directora ejecutiva, y quien tiene un historial de ser una de las mejores profesionales en el negocio de la publicidad dentro de los medios de comunicación estadounidenses. Yaccarino tiene la titánica tarea de hacer volver a grandes e importantes marcas a la plataforma y de también suavizar las tensiones que ha creado Musk con muchas marcas.Sin embargo, Musk puede estar complicándole el trabajo a Yaccarino con las más recientes movidas, pues de una forma u otra limita el consumo de contenido en la plataforma y a su vez esto se traduce como menos exposición para los anunciantes. No nos sorprendamos si Musk recula con las más recientes políticas anunciadas, no serían las primeras y tampoco serán las últimas.