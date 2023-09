El Impacto de las SuperApps en la Sociedad y el Sistema Financiero

Nuevo motor. El sector de transporte ha invertido dinero y tiempo en investigación y desarrollo que ha terminado con motores más eficientes, pero en términos generales el cambio no ha sido tan drástico como lo que desarrolló la empresa LiquidPiston, una compañía que trabaja en el desarrollo de motores de combustión con mayor potencia, más eficiencia y mayor compatibilidad con diferentes tipos de combustibles. Su creación lleva por nombre "X-Engine", un motor que puede funcionar con diésel, gasolina, hidrógeno y otras opciones; lo que cambia la forma en la que se han desarrollado los motores hasta ahora. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la empresa, dicho motor sería un 80 por ciento más ligero y tan compacto como el tamaño de un balón de baloncesto, y podría alcanzar hasta las 7,000 revoluciones por minuto. La empresa no es nueva en el mercado, actualmente tiene contratos con el gobierno de los Estados Unidos por un valor de 30 millones de dólares para proveer generadores más ligeros y drones con capacidad de vuelo superior a los demás competidores del mercado, según informó The Morning Brew.