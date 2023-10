La apuesta de Apple en el mercado gaming: ¿La próxima revolución del mercado?

No lo compres. Sony PlayStation anunció la esperada versión "slim" de su consola de videojuegos; sin embargo, esta "actualización" llegó con menos sorpresas de las que esperábamos. La empresa mantuvo la misma línea de diseño del modelo original, pero esta vez su tamaño es un 30% más delgado y un entre un 18 y 24% más ligero en peso. Un cambio interesante viene en el modelo digital, el cual tendrá una capacidad modular para adaptarle un disco lector de Blu-ray; este será vendido por separado con un precio de 80 dólares. Además, la empresa hizo un incremento en la capacidad de almacenamiento de ambos modelos hasta los 1Tb. Sin embargo, en términos de rendimiento, no hay ningún tipo de cambio y ambas consolas vienen con las mismas capacidades que la versión original. En cuanto al precio, el modelo con lector de disco se mantiene a 500 dólares, mientras que la versión digital recibe un aumento de 50 dólares, hasta totalizar uno 450 dólares por unidad. Todo el que todavía no tiene una PS5, la compra de uno de los nuevos modelos hace bastanta sentido; pero para todo aquel que tiene ya una "Play" es difícil justificar dicha compra.