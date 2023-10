El Futuro de la Dirección Empresarial: E-Corporate Governance

Paso a paso, Apple es conocida por ser una empresa disruptiva en diferentes segmentos del mercado en los que decide entrar; no obstante, también es reconocida por no ser la primera en implementar tecnologías, sino por tomarse su tiempo y lanzarlas al estilo de Apple. Sin embargo, en medio de todas las innovaciones de los últimos años, es innegable que la empresa de la manzana mordida se ha quedado rezagada en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial (IA). El ejemplo más práctico es su asistente digital, Siri, cuyas capacidades están lejos de igualar a sus competidores, como Amazon Alexa o Google Assistant. Además, mientras otras empresas han implementado la IA en sus herramientas y servicios, como Microsoft con su suite empresarial y su motor de búsqueda, o Spotify con su sistema inteligente de sugerencias, Apple no ha presentado ninguna innovación que compita con estas nuevas soluciones.



Algunos rumores apuntan a que la directiva de la empresa es consciente de su situación y de lo tarde que se unió a la carrera por el liderato en IA. La empresa está invirtiendo más de mil millones de dólares anualmente para competir en esta carrera, según informa el medio Bloomberg.



Al igual que Google presionó el botón de alerta para competir contra OpenAI y Microsoft, Apple parece haber hecho lo mismo. La empresa ha abierto posiciones relacionadas con el desarrollo de IA Generativa. Específicamente, se dice que la empresa trabajará con modelos de lenguaje masivos (LLM, por sus siglas en inglés), lo que sugiere que servicios como Siri o iMessage podrían beneficiarse de las innovaciones en las que Apple está trabajando. Se espera que en las próximas versiones de su sistema operativo iOS, Tim Cook y su equipo presenten los avances en IA.



Rezago en la movilidad eléctrica. Mientras se espera que para 2030 los vehículos eléctricos sean el principal método de transporte, algunos de los competidores más grandes en el mercado automotriz están frenando sus planes de expansión de vehículos eléctricos (VE) debido a la baja demanda en los últimos meses. Las ventas aumentaron un 51% en los primeros nueve meses, en comparación con el 69% durante el mismo período del año pasado en 2022. Ford anunció que pospuso la inversión de 12 mil millones de dólares en la fabricación de vehículos eléctricos. Además, General Motors detuvo la apertura de su segunda fábrica de camiones eléctricos, y Musk y Tesla retrasarán la apertura de la fábrica en México.