Panorama tecnológico para el 2024: IAG, VR/AR y movilidad eléctrica

El año 2023 resultó ser muy importante para las diferentes industrias y sectores del universo tecnológico; sin embargo, lo más destacado de los últimos 12 meses fue que actuaron como impulso para lo que veremos en este 2024. A continuación, les presento qué esperar de algunos sectores que marcarán pauta en industrias completas.

Un Mundo Más Inteligente

El 2023 fue crucial para el segmento de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), no solo por los avances en su desarrollo, sino también porque las principales empresas tecnológicas como Amazon, Meta, Google y Microsoft identificaron oportunidades para expandir esta tecnología en las herramientas que utilizan los usuarios en su día a día.

Sin embargo, el 2024 presenta desafíos tanto para los desarrolladores como para los usuarios. Los próximos 12 meses estarán marcados por la competencia entre dichas empresas que buscan liderar en esta tecnología, así como la implementación de la IAG en nuestras herramientas cotidianas, tal como lo ha hecho Microsoft con su buscador Bing y su suite de productividad 365.

Un cambio significativo en el 2024 será la implementación de la IAG en los sistemas operativos, especialmente en Windows. Microsoft ha invertido 13 mil millones en OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, y también ha dedicado recursos y tiempo al desarrollo de procesadores para esta tecnología. Según filtraciones, los próximos equipos Surface vendrán con procesadores centrados en aprovechar la IA, lo que indica que Windows continuará evolucionando hacia la IAG.

También las organizaciones tienen retos que enfrentar y deberán, en primer lugar, incorporar estas nuevas herramientas en sus áreas de trabajo para optimizar operaciones y ser más competitivas. En segundo lugar, deberán invertir continuamente en el desarrollo de habilidades digitales de sus colaboradores; aquellos que no conozcan o no sepan aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas y digitales no podrán optimizar sus labores.

La Nueva Oficina es Virtual

Empresas como Meta han invertido considerablemente en el desarrollo de tecnologías de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR). Hasta ahora, este mercado no ha encontrado el punto de quiebre que marque el despegue en la adopción de esta tecnología.

Las ventas de gafas VR/AR superaron los 1,100 millones de dólares en 2022; sin embargo, en 2023, las ventas disminuyeron a 664 millones de dólares, según datos de The Morning Brew, reflejando una disminución del 40% en los últimos dos años. A pesar de ello, este panorama podría cambiar en 2024.

La presentación de las gafas "Vision Pro" por parte de Apple en 2023 captó la atención del sector tanto por la tecnología adoptada como por la reacción del mercado. Según informes recientes, la producción de las gafas de Apple avanza a buen ritmo, generando esperanzas en el sector de que el "efecto Apple" despierte el interés del mercado en adoptar dicha tecnología, al igual que ocurrió con el iPhone, iPad, AirPods y otros dispositivos.

Mark Zuckerberg y todo el equipo de Meta podrían beneficiarse enormemente del posible éxito de Apple con su equipo.

Movilidad Eléctrica Más Costosa

El sector de la movilidad eléctrica ha sido uno de los más interesantes en los últimos años, recibiendo el título de que los autos eléctricos "son el futuro". Cada día, más productores de vehículos deciden invertir miles de millones en el desarrollo de esta tecnología.

Uno de los desafíos del sector ha sido el costo de producción, ya que la oferta y la demanda aún no les son favorables. A pesar de ello, el porcentaje de ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) representó el 18% del total en 2023, siendo Tesla y BYD las marcas preferidas por los usuarios, según datos de VisualCapitalist.

Sin embargo, conflictos internacionales como la competencia comercial entre Estados Unidos y China impactarán negativamente al sector de los VE, repercutiendo en los costos de producción y, a su vez, en los precios finales para los usuarios.

Por ejemplo, las restricciones impuestas por China en la importación de grafito, un componente clave en la producción de baterías para VE, aumentarán los precios de producción a corto plazo. Mientras tanto, Estados Unidos ha iniciado proyectos de minería del material en Alabama y Alaska.

Internamente en Estados Unidos, también existen desafíos, como el impase entre la administración Biden y las quejas de Elon Musk, quien asegura que el gobierno ha favorecido a otras empresas productoras de vehículos y no ha sido imparcial en la aplicación de políticas públicas.

Se detuvo el tiempo de los Apple Watch La prohibición de ventas de los equipos Apple Watch Series 9 y Ultra 2 tomó por sorpresa a todo el universo tecnológico. La empresa que comanda Tim Cook llegó a esta situación luego de una disputa legal con la compañía de tecnología médica, Massimo. Massimo acusó a Apple de haber infringido las patentes del oxímetro de pulso, utilizado para medir los niveles de oxígeno en la sangre en los más recientes equipos de relojes inteligentes desarrollados por Apple. Ante esto, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC por sus siglas en inglés) emitió un fallo a favor de Massimo, y con este ordenaba a Apple a detener las ventas de dichos dispositivos en suelo estadounidenses. Ante esta situación, Apple apeló la decisión a la ITC, pero fue negada. Como alternativa, esperaban que la administración Biden vetara la prohibición; el último presidente que reculó una decisión de la ITC fue la administración Obama, en un caso entre Apple y Samsung, movida que favoreció a los de Cupertino. Sin embargo, en esta ocasión la Casa Blanca de Joe Biden aceptó la decisión de la ITC. El resultado de esta movida es la suspensión en las ventas de los relojes inteligentes de Apple en sus tiendas virtuales y físicas. Sin embargo, tiendas de terceros con estos equipos si podían continuar vendiéndolos.Pero los de Cupertino no se quedaron de manos cruzadas y emitieron una apelación que pone en pausa la prohibición que entró en vigor el pasado 26 de diciembre, permitiéndoles volver a vender sus equipos y llegar a un acuerdo antes del 12 de enero del 2024.De acuerdo con informaciones de TechCrunch, Apple ya ha presentado posibles rediseños en sus relojes inteligentes, para así dejar de continuar infringiendo las patentes de Massimo. Las posiciones de ambas empresas son interesantes; por un lado, Apple mantiene su discurso "Los equipos de Apple han trabajado incansablemente durante muchos años para desarrollar tecnología que empodere a los usuarios con características de salud, bienestar y seguridad líderes en la industria".