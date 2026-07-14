Ahora el Interceptor 004 es la Basura: Tecnología, Influencers y Promesas Incumplidas en el Ozama

Lila (Eichhornia crassipes), una planta acuática invasora documentada en el país desde 1971, que ha dominado el Río Ozama por décadas. ( FUENTE EXTERNA )

En octubre de 2021, MrBeast y Mark Rober, dos de los creadores de contenido más influyentes del planeta, aterrizaron en la República Dominicana para documentar el desastre ecológico del Río Ozama a sus 100 millones de suscriptores en YouTube. Estaban invitados por The Ocean Cleanup, una fundación internacional que había seleccionado al país para demostrar su nueva tecnología holandesa, el Interceptor 004, y poner fin a la crisis de plástico flotante en el río.

Los videos que publicaron, "Yo Limpié la Playa más Sucia del Mundo" de MrBeast y "El Río más Sucio del Mundo" de Rober, formaron parte de la campaña digital #TeamSeas. La campaña motivó la participación de 40,000 creadores de contenido, fue vista por 1,300 millones de personas en 200 países y recaudó más de 34 millones de dólares. La mitad de esos recursos, unos 17 millones de dólares, fue destinado a The Ocean Cleanup.

Irónicamente, el Interceptor 004 ya llevaba más de un año sin funcionar cuando los influencers llegaron a filmarlo. Según reportajes publicados en Diario Libre, el desempeño de la máquina comenzó mal y nunca mejoró.

En 2025, su operación fue suspendida y el equipo fue retirado de servicio. Hoy el Interceptor 004 está anclado sin uso en el Río Ozama, a la espera de ser reconvertido en un espacio educativo. Tristemente, aprender de ese fiasco será el aporte más duradero de toda la iniciativa.

Los números hablan por sí solos. Cuando la máquina llegó en agosto de 2020, se aspiraba retirar hasta 54 toneladas de residuos al día, equivalente a unas 2,300 toneladas al año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/interceptor-basura-ad28f0c3.jpg Jake Kheel delante del Interceptor 004. (FUENTE EXTERNA)

En 2025, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que en más de cinco años el sistema recuperó apenas 300 toneladas en total, menos del 0.4% de lo proyectado. Las comunidades vecinas lo calificaron, con razón, como un engaño. La explicación no es solamente técnica. Es un fallo estructural en la visión de solventar problemas complejos en países que no se conocen.

La primera falla fue no haber contemplado la lila (Eichhornia crassipes), una planta acuática invasora documentada en el país desde 1971, que ha dominado el Río Ozama por décadas, casi 50 años antes de que el Interceptor 004 llegara.

La Armada Dominicana lleva generaciones manejando sus grandes alfombras verdes en el Ozama. No es una curiosidad ecológica menor. Es un problema de largo plazo que cualquier experto local podría haber descrito en la primera conversación.

El detalle más revelador es éste: el barrio directamente adyacente al sitio de despliegue del Interceptor se llama Las Lilas, nombrado así precisamente por la planta que desde hace décadas inunda sus aguas. Cinco días después de la instalación del Interceptor 004, la tormenta tropical Laura provocó el desarraigo masivo de Lilas en el río.

Las alfombras de planta envolvieron la máquina, dañaron su sistema de anclaje y forzaron el cierre de operaciones. Según la propia documentación de The Ocean Cleanup, fue después de ese colapso que se formó un equipo para estudiar La Lila. Estudiaron La Lila después de que destruyó la máquina. No antes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/rio-ozama-limpieza-8c01d9b7.jpg Un hombre sostiene funda llena de plásticos en el Ozama. (FUENTE EXTERNA)

La Lila fue solo el primer problema. El Interceptor 004 estaba diseñado para capturar únicamente lo que flota en la superficie del río. Mientras tanto, las estimadas 99 cañadas que drenan hacia el Ozama seguían vertiendo toneladas de residuos sólidos y aguas negras no tratadas desde las comunidades aguas arriba, sin recolección adecuada, sin separación en la fuente, sin infraestructura de valorización.

Tratar el plástico flotante sin resolver la gestión de residuos en tierra es como colocar una trampa para mosquitos en una ciudad sin alcantarillado y anunciar que se ha resuelto el problema del dengue.

Este patrón no es nuevo. El economista William Easterly lo describió hace dos décadas en su obra La carga del hombre blanco: el fracaso de la ayuda al desarrollo.

Organizaciones bien intencionadas llegan a países en desarrollo con soluciones preconcebidas, generan narrativas poderosas para captar donaciones, y se retiran sin dejar capacidad local instalada ni resultados duraderos. El dinero fluye hacia el Norte. Los problemas permanecen en el Sur.

No toda cooperación internacional sigue ese patrón. Existen organizaciones y agencias que llegan con humildad, escuchan a los expertos locales, construyen capacidad que permanece cuando el equipo externo se va, y rinden cuentas ante las comunidades que sirven. Eso es cooperación genuina. El caso del Interceptor 004 responde a una lógica muy distinta.

El modelo de The Ocean Cleanup consiste en identificar un río contaminado, instalar una tecnología llamativa, invitar a los influencers más famosos del planeta a filmarlo, y recaudar decenas de millones de dólares usando las imágenes de ese país como escenario.

En ninguno de sus reportes anuales, de 2020 a 2025, existe un desglose de gasto por país para ninguno de sus sitios de operación. La República Dominicana aparece en el primer reporte de 2020 dentro de una cifra combinada de captura junto a Indonesia y Malasia, sin separar por país.

Dominicana desaparece de los datos específicos en los años siguientes, mientras Guatemala, Jamaica y Los Ángeles reciben menciones detalladas con cifras propias. Lo único que documenta públicamente The Ocean Cleanup sobre su actividad actual en el país es "monitoreo". No hay una cifra de lo invertido aquí. Nuestro río. Nuestra crisis. Su recaudación.

Eso tiene un costo que va más allá de la máquina inoperante. La República Dominicana es la primera economía turística del Caribe. Ser presentado ante 1,300 millones de personas como el escenario del "río más sucio del mundo", sin contexto, sin solución duradera ni contrapeso positivo, es un daño reputacional tangible. Cuando el Interceptor 004 falló y las cámaras se apagaron, el mundo se quedó con los videos. El problema sigue igual, pero con nuestra imagen empeorada.

Lo que sí es extraordinario es que, a diferencia de tantos casos donde el fracaso se repite sin consecuencias, las lecciones del Interceptor 004 están siendo aplicadas. Lo que ocurre hoy en el Río Ozama es radicalmente distinto y las instituciones dominicanas lo están liderando.

Lo sé porque fui a verlo. Recorrí el proyecto con Clean River, una de las organizaciones que hoy trabaja en el río: visité los corredores verdes en construcción sobre las riberas, las estaciones de recolección, y una estación de transferencia en el propio barrio de Las Lilas. Lo que vi fue un enfoque completamente diferente: gente del barrio, infraestructura permanente, trabajo de base.

El Gabinete Ozama, lanzado oficialmente en febrero de 2026, es una instancia interinstitucional que reúne al gobierno central, los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, la Armada Dominicana, el PNUD, y un amplio grupo de fundaciones, asociaciones empresariales y organizaciones de base dominicanas.

Su objetivo es atacar el problema en su origen, interviniendo toda la cuenca del río y no solo el canal principal.

La Unidad Ejecutora URBE lidera la relocalización de familias vulnerables en las riberas, en sectores como Las Lilas y Los Tres Brazos, hacia viviendas dignas. Una vez liberadas, las orillas se reforestan y se convierten en corredores verdes: barreras biológicas permanentes contra la contaminación urbana y garantía de que los asentamientos no vuelvan.

La Coalición Río, que opera bajo el liderazgo de la Fundación Tropicás, garantiza que cuando URBE entrega una zona recuperada, la comunidad cuente con la infraestructura y la conciencia para mantenerla. Es la integración entre comunidad, gobierno y sector privado que nunca existió con el Interceptor 004.

Significativamente, The Ocean Cleanup no forma parte de ninguna de estas iniciativas.

El Interceptor 004 no fracasó porque sus creadores fueran mal intencionados. Fracasó porque partió de la premisa incorrecta de que la tecnología sola puede resolver crisis ambientales complejas en países que no se conocen.

En el barrio de Las Lilas, nombrado por la planta que hundió la máquina, hoy hay una estación de transferencia de residuos, corredores verdes en construcción y familias siendo relocalizadas a viviendas dignas. Eso no viene de Holanda. Viene de la República Dominicana.