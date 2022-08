Adolfo Roitman: “Los rollos del mar Muerto nos permiten acercarnos al Jesús de la historia”

El doctor Adolfo Roitman, el curador de los rollos del mar Muerto, está muy dispuesto a conversar luego de una hora y 42 minutos de una conferencia en el Instituto de Educación Superior Especializado en Formación Diplomática y Consular ( Inesdyc ) en la que explica la relevancia de estos manuscritos para el mundo contemporáneo. El argentino-israelí tiene casi 28 años como director del Santuario del Libro del Museo de Israel donde se exhiben los rollos encontrados en 11 cuevas de difícil acceso en 1947 en Qumrán , cerca de las costas occidentales del mar Muerto.

Son textos de más de 2,000 años de antigüedad que cambian la comprensión que se tenía de los orígenes del judaísmo, diferente al de hoy, y el cristianismo, según el propio Roitman, experto en religiones comparadas. “Lo que tenemos en estos textos es una nueva perspectiva (de los judíos) que nos era desconocida antes del descubrimiento de los rollos del mar Muerto porque la versión que conocíamos de la historia era una mediatizada por la tradición”, afirma.

Los rollos permiten, de acuerdo con el también arqueólogo, ampliar los conocimientos para entender a los judíos de antes. “El objetivo mío, como historiador, no es promover ninguna fe o doctrina. Mi único objeto es entenderlos a ellos. Lo que me produce una satisfacción intelectual es poder entender a esos hombres”, explica y aclara que no significa que esa versión de la historia, que está plasmada en los manuscritos sea la verdadera, pero sí diferente.

Adolfo Roitman también aseguró que los rollos del mar Muerto le ofrecen al pueblo de Israel legitimidad de estar en la tierra en el Medio Oriente porque fue el lugar donde estuvieron sus antepasados. “Que obviamente no tiene que ir en el despecho de otros grupos étnicos. Pero no puede ser que el pueblo de Israel no tenga derecho a esas mismas tierras donde estuvieron sus ancestros”, considera.

—¿Lo ha logrado, entender a esos hombres?

De alguna manera, creo que los estudios en general me han permitido entender algo. Sería muy presuntuoso decir que los entiendo. Pero acercarme un poco a esos hombres en una época, obviamente, fascinante…

Y entender esos hombres, como seres humanos como nosotros, que tenían que enfrentarse a desafíos, que tenían frustraciones, esperanzas, sueños y conflictos como los tenemos todos los hombres, pero hace dos mil años, que es lo que representa aquí el desafío intelectual.

—Ha mencionado la importancia de los rollos para los judíos, pero a los cristianos ¿por qué debería de importarles?

Los rollos del mar Muerto no están en la posibilidad de poder confirmar la fe de los cristianos en la condición mesiánica de Cristo ni como hijo de Dios. Pero los rollos del mar Muerto, precisamente, nos permiten acercarnos al Jesús de la historia y eso es fundamental para los cristianos porque la fe cristiana es una religión histórica y, por lo tanto, su diferencia fundamental es si hablamos de Jesús como un mito construido o como un ser real que vivió en la historia.

972 Manuscritos fueron encontrados en 11 cuevas ubicadas en Qumrán, cerca del mar Muerto.

Y la prueba está, que, desde siempre, los cristianos de la antigüedad tratan de acercarse a esa persona. Por eso, por ejemplo, los lugares en donde según la tradición estuvo Jesús son venerados por los cristianos porque quieren acercarse y conectarse con esa persona que vivió en la Judea de hace dos mil años atrás.

Los rollos del mar Muerto son de alguna manera un vínculo con ese Jesús de la historia, nos acercamos a su lengua, nos acercamos a las ideas de la época, a los giros y expresiones. Y en algunos casos nosotros podemos, gracias a los rollos del mar Muerto, decidir si el testimonio evangélico es un reflejo o eco del Jesús de la historia o no.

—¿El oficialismo (judaísmo) ha entendido estos rollos o está en desacuerdo con ellos?

Bueno, en muchos casos no lo conocen. Obviamente, estos textos son estudiados en círculos académicos y no se van a estudiar, por ejemplo, en una academia rabínica ultraortodoxa . ¿Por qué? Porque son documentos que no fueron legitimizados por la tradición. Pero para los estudiosos, como en mi caso, no hay libro que no se pueda leer; todos los libros son legítimos y todos son hijos legítimos de la tradición de Israel.

—Mencionó cómo la política de vez en cuando se ha metido…

No de vez en cuando.

—¿… pero continúa haciéndolo?

Bueno, el tema es sensible desde el punto de vista político porque los rollos del mar Muerto fueron los primeros hallados en la época del mandato británico, luego fueron hallados en época de los jordanos. Esos materiales estuvieron alguna vez en manos de los jordanos, hoy están controlados por el Estado de Israel. Y, obviamente, es muy sensible este tema.

Mi humilde aporte es mostrar que también estos materiales pueden servir para acercar a los pueblos y a las personas y a las civilizaciones. Obviamente, hay un nivel de conflicto y eso se los dejo a las autoridades y a los políticos. Mi función es ser un agente cultural.

"Los rollos del mar Muerto son textos complejos, pero no porque están escritos en hebreo sino porque nos hablan de una realidad muy diferente" Adolfo Roitman Curador de los rollos del mar Muerto “

Para mí es un verdadero privilegio poder traer el mensaje desde Jerusalén a República Dominicana para mostrar que esos materiales le pertenecen a vos como persona y al público y a los lectores.

—Tiene casi 28 años en la misión de dar a conocer los rollos.

Correcto. Y realmente te puedo decir que, además de la publicación de materiales como libros, hemos desarrollado nuevos recursos pedagógicos para acercar a los rollos del mar Muerto. Por ejemplo, fuimos los primeros que en el año 2006 produjimos una película dramática sobre la comunidad del mar Muerto, los primeros que produjimos una película animada para familias y niños sobre los rollos. ¿Por qué? Todos entienden que es un tema muy importante, pero también complejo. El desafío mío es encontrar una estrategia para acercarlo al público, no esperar que el público termine un doctorado para que entienda los rollos.

Más datos sobre los rollos En total fueron encontrados 25,000 fragmentos de manuscritos entre 1947 a 1956, cuya reconstrucción dio como resultado unos casi mil documentos. A excepción de algunos fragmentos que están en posesión de manos privadas (como es el caso de Martin Schøyen, en Noruega) o instituciones (por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París o el Museo de Antigüedades en Jordania), la mayoría de los rollos están en posesión de Israel, bajo el control de la Autoridad de Antigüedades, la que el año pasado anunció el hallazgo de fragmentos de un manuscrito antiguo, en la cueva del Horror. Los manuscritos, escritos en pergamino, papiro, uno cobre y en cerámica, habrían sido redactados por dos escribas, según un análisis al rollo de Isaías para el que se usó la inteligencia artificial.

