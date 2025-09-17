Hoy se cumple el 180 aniversario de la Batalla de La Estrelleta

A 180 años de la Batalla de La Estrelleta, se honra la memoria de los hombres y mujeres que, con determinación y sacrificio, defendieron la soberanía nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Este miércoles se conmemora el 180 aniversario de la Batalla de La Estrelleta, acontecida el 17 de septiembre de 1845 en la zona de Las Matas de Farfán, actual provincia San Juan, en las cercanías de lo que hoy es la provincia fronteriza Elías Piña.

Durante esta importante confrontación, el general José Joaquín Puello, al mando de tropas dominicanas, junto a una parte del Ejército del Sur dirigida por el general Antonio Duvergé, logró una contundente victoria sobre las fuerzas haitianas comandadas por el general Jean-Louis Pierrot.

Estas tropas enemigas buscaban reorganizarse para intentar una nueva invasión y retomar el control sobre el territorio de la recién proclamada República Dominicana.

José Joaquín Puello: prócer y mártir

Figura clave en esta gesta, el general José Joaquín Puello fue un firme colaborador del movimiento trinitario. En 1844, cuando los trinitarios, liderados por Francisco del Rosario Sánchez, lograron arrebatar el control de la Junta Central Gubernativa al grupo conservador encabezado por Tomás Bobadilla y Briones, Puello se alineó decididamente con la causa patriótica.

Posteriormente, en 1845, fue nombrado Ministro de Interior y Policía, reflejando la alta estima y confianza que inspiraba en los líderes de la naciente república.

Sin embargo, su trayectoria terminó de forma trágica cuando fue acusado por el presidente Pedro Santana de conspirar contra el gobierno. El 23 de diciembre de 1847, fue condenado a muerte y fusilado junto a su hermano Gabino Puello, convirtiéndose en mártires de la patria.

La Batalla de Beller

En el mismo año de 1845, el ejército dominicano también se enfrentó a las fuerzas haitianas en la Batalla de Beller, librada el 27 de octubre en el cerro de Beller, en la actual provincia de Dajabón.

Al igual que La Estrelleta, esta batalla formó parte de los esfuerzos constantes por consolidar la independencia nacional frente a repetidas amenazas externas.

La Batalla de La Estrelleta representa uno de los capítulos más gloriosos en la historia militar dominicana. A 180 años de aquel suceso, se honra la memoria de los hombres y mujeres que, con determinación y sacrificio, defendieron la soberanía nacional.

Su ejemplo sigue siendo fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones, recordándonos que la libertad se conquista con valentía, unidad y amor inquebrantable por la patria.

Acto conmemorativo Este miércoles, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias recordará la Batalla de La Estrella con un acto en la cancha municipal de Matayaya. En el evento participarán autoridades civiles y militares. Se hará una marcha cívico estudiantil.