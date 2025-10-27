Héroes de la frontera: Dajabón honra la Batalla de Beller en su 180 aniversario

El acto conmemorativo, celebrado en el monumento histórico de la Batalla de Beller, reunió a autoridades civiles, militares, religiosas y educativas. ( FUENTE EXTERNA )

Con profundo sentido patriótico y espíritu de unidad nacional, la provincia de Dajabón conmemoró este lunes el 180 aniversario de la Batalla de Beller, un acontecimiento histórico que marcó la defensa de la soberanía dominicana frente a las fuerzas invasoras haitianas en 1845.

El acto conmemorativo, celebrado en el monumento histórico de Beller, reunió a autoridades civiles, militares, religiosas y educativas, así como a delegaciones de distintas comunidades fronterizas, quienes rindieron homenaje a los héroes que con valentía defendieron el suelo patrio.

Durante la ceremonia se destacó el valor del coronel Francisco Antonio Salcedo, comandante de las tropas dominicanas en aquella contienda, cuya estrategia y determinación fueron decisivas para asegurar la victoria.

Presentaciones y declamaciones

El evento incluyó una ofrenda floral, izamiento de la bandera nacional y una salva de honor por parte del Ejército de República Dominicana. Asimismo, estudiantes de distintos centros educativos ofrecieron presentaciones artísticas y declamaciones alusivas a la gesta, recordando la importancia de preservar la memoria histórica como parte de la identidad nacional.

Autoridades locales resaltaron que la Batalla de Beller no solo representa un hecho bélico, sino también un símbolo de unidad, coraje y resistencia, valores que deben guiar al pueblo dominicano en la actualidad ante los desafíos que enfrenta la nación, especialmente en la zona fronteriza.

"Recordar a Beller es reafirmar nuestro compromiso con la soberanía y con el futuro de esta tierra que tantos sacrificios ha visto", expresó una de las autoridades presentes durante el acto.

La jornada conmemorativa culminó con un llamado a las nuevas generaciones para mantener vivo el legado de los héroes patrios, honrando con responsabilidad y amor por la patria los ideales de libertad y justicia que dieron origen a la República Dominicana.