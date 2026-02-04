Expertos internacionales retoman excavaciones en Azua para localizar restos del cacique Enriquillo

Los trabajos se desarrollan en las ruinas de Pueblo Viejo, en la provincia de Azua ( FUENTE EXTERNA )

Un equipo de expertos internacionales en arqueología e investigación histórica reactivó este miércoles las excavaciones del proyecto "Tras los restos de Enriquillo", una iniciativa de la Fundación Macarrulla y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), con el objetivo de localizar los restos del emblemático cacique indígena Enriquillo.

Los trabajos se desarrollan en las ruinas de Pueblo Viejo, en la provincia de Azua, y se extenderán hasta el próximo 28 de febrero. Forman parte de un proceso de investigación iniciado hace más de una década, que ha integrado estudios documentales, análisis científicos y labores de campo.

La directora ejecutiva del proyecto, Lidia Martínez de Macarrulla, informó que la iniciativa ha supuesto una inversión aproximada de 1.5 millones de dólares, aportados por la Fundación Macarrulla y sus patrocinadores, destinados a excavaciones arqueológicas, análisis de laboratorio, consultas en archivos históricos internacionales y la aplicación de tecnologías especializadas.

Explicó que el uso de imágenes satelitales permitió identificar anomalías subterráneas y definir con mayor precisión las áreas de excavación actuales, además de la realización de pruebas de carbono 14 para validar los hallazgos. Indicó que el proyecto busca ampliar y contrastar la información histórica existente sobre Enriquillo.

"Esta búsqueda no es solo arqueológica, sino un ejercicio de memoria, justicia histórica y respeto por nuestra identidad", expresó Martínez de Macarrulla, al destacar el valor simbólico del cacique Enriquillo como figura de dignidad y resistencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/enriquillo3-2fe1046f.jpg Lidia Martínez de Macarrulla, directora ejecutiva del proyecto. (FUENTE EXTERNA)

De su lado, el director de Propeep, Robert Polanco, afirmó que la reanudación de los trabajos trasciende el ámbito científico y representa un acto de reivindicación histórica, al fortalecer una narrativa más inclusiva sobre el pasado prehispánico del país.

Papel de Kathleen Martínez

Durante el acto de inicio de las excavaciones, la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, coordinadora técnica del proyecto, presentó los objetivos científicos, la metodología de trabajo y las líneas de investigación que guían esta nueva fase, resaltando su importancia para el conocimiento académico y la preservación de la memoria histórica nacional.

El equipo científico está integrado por especialistas de Egipto, España y República Dominicana, incluyendo expertos en arqueología, antropología y osteología, lo que refuerza el carácter multidisciplinario e internacional de la investigación