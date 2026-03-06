Concluye fase de excavaciones del proyecto "Tras los restos de Enriquillo" en Pueblo Viejo

Una de las osamentas encontradas por el equipo de científicos del proyecto arqueológico "Tras los restos del cacique Enriquillo". ( FUENTE EXTERNA )

Con la conclusión de la fase de excavaciones del proyecto "Tras los Restos del Cacique Enriquillo", el Ayuntamiento del municipio de Pueblo Viejo en Azua declaró patrimonio histórico y cultural el complejo arquitectónico conformado por los vestigios de la Iglesia y el Convento de Nuestra Señora de Las Mercedes.

Las excavaciones se desarrollaron en el entorno de este histórico conjunto arquitectónico, levantado en el siglo XVI durante los primeros años de la colonización de la isla La Española.

Durante esta etapa de campo se logró la excavación y recuperación de 35 osamentas humanas, así como diversos materiales arqueológicos que ahora serán sometidos a estudios científicos especializados en laboratorios fuera del país, en el marco de una nueva etapa de investigación que se estima tomará aproximadamente ocho meses, indica una nota de prensa.

Como parte del proyecto también se realizaron trabajos de puesta en valor de las ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes, que incluyeron la recolocación de algunas de las piedras originales que se habían desprendido con el paso del tiempo y los eventos sísmicos que han afectado históricamente la región.

Equipo de trabajo

El proyecto es una iniciativa de la Fundación Macarrulla, con el respaldo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), y ha sido dirigido por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, junto a un equipo multidisciplinario de especialistas nacionales e internacionales.

Para Lidia Martínez de Macarrulla, presidenta de Fundación Macarrulla, los avances alcanzados hasta ahora reflejan el valor de la colaboración entre instituciones, especialistas y comunidad.

"Queremos agradecer profundamente a todas las instituciones, especialistas, colaboradores y miembros de la comunidad que se han unido a este proyecto. Este ha sido un esfuerzo colectivo que demuestra cómo la colaboración puede abrir nuevas puertas para el conocimiento de nuestra historia", dijo Macarrulla.

De su lado, el director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, agradeció a la arqueóloga Kathleen Martínez, a su equipo técnico y a la comunidad de Pueblo Viejo por el esfuerzo realizado en el proyecto, iniciativa que durante varias semanas atrajo la atención de medios de comunicación, estudiantes, investigadores y ciudadanos interesados en conocer más sobre la historia y las raíces culturales del país.

Polanco explicó que, en coherencia con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas promovido por el presidente Luis Abinader, en la adecuación física del espacio —que incluyó la restauración del despacho, el techo, trabajos de pintura y la habilitación del laboratorio previo a la llegada de especialistas internacionales— se destinó la suma de 2,493,338.31 pesos.

Añadió que en la logística general que comprendió boletos aéreos, alojamiento, transporte, combustibles y las actividades de apertura, se invirtieron 4,735,006.54 pesos, mientras que 799,650 pesos fueron destinados a recursos humanos. A esto se suman 85,946 pesos en gastos adicionales y 125,007 pesos para la semana de extensión de los trabajos, lo que eleva la inversión total realizada por Propeep a 8,113,940.85 pesos.

Te puede interesar Propeep presenta plan piloto de transformación urbana en el barrio Enriquillo

Declaratoria

El Ayuntamiento de Pueblo Viejo, encabezado por su alcalde Víctor Figuereo, hizo la declaración mediante la cual se reconoce el complejo arquitectónico de la Iglesia y el Convento de Nuestra Señora de Las Mercedes como Patrimonio Histórico y Cultural del municipio.

La declaratoria fue adoptada mediante las Resoluciones No. 01-2026 y 02-2026, aprobadas por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Pueblo Viejo.

Figuereo destacó que esta declaratoria representa un paso importante para la preservación del patrimonio histórico local y para fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

Asimismo, el Concejo de Regidores declaró "Hijos Adoptivos" del municipio de Pueblo Viejo a los investigadores que han contribuido al desarrollo de estas investigaciones: Lidia Martínez de Macarrulla, Dra. Kathleen Martínez Nazar, Antonio Guio, Aya Salem, María Luz Carretero, Eva María Moreno y Víctor Barrera Alarcón.

Para Kathleen Martínez, coordinadora científica del proyecto, la etapa que ahora inicia será clave para comprender mejor el significado de los hallazgos.

"Ahora entramos en una fase fundamental del proyecto: el análisis científico de todo lo recuperado en las excavaciones. Estos estudios nos permitirán avanzar en la comprensión histórica del sitio y seguir aportando conocimiento sobre una de las etapas más importantes de nuestro pasado", dijo Martínez.

Las investigaciones que se desarrollan en Pueblo Viejo forman parte de los esfuerzos impulsados por el decreto número 783-21 del Poder Ejecutivo, orientado a promover investigaciones relacionadas con la búsqueda de los restos del cacique Enriquillo, figura emblemática de la resistencia indígena en la historia dominicana.

Leer más Iniciarán excavaciones en Azua para localizar restos del cacique Enriquillo