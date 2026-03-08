¿Qué edad tenían Francisco del Rosario Sánchez y los jóvenes de 1844 que asumieron el destino de RD?

El 27 de febrero de 1844, Francisco del Rosario Sánchez tenía 26 años, Matías Ramón Mella 28 y que Juan Pablo Duarte, con 25, ya había fundado La Trinitaria. ( FUENTE EXTERNA )

En la narrativa tradicional de la Independencia Nacional dominicana suelen resaltarse nombres ilustres, fechas memorables y episodios decisivos. Sin embargo, pocas veces se precisa con rigor un dato revelador: la edad exacta de quienes protagonizaron el proceso separatista que alcanzó su punto culminante la noche del 27 de febrero de 1844. La consulta de registros y cronologías de la época permite determinar con claridad cuántos años tenían los principales actores en aquel momento decisivo.

Francisco del Rosario Sánchez

Este lunes 9 de marzo, en la conmemoración de su natalicio, su figura cobra una dimensión particular al poner en perspectiva un dato elocuente: la juventud con la que asumió responsabilidades históricas.

La historia le ha reservado un lugar determinante entre los padres de la patria. Aunque no integró el núcleo fundador de La Trinitaria, se consolidó como compañero leal de Duarte y asumió liderazgo militar y político en momentos decisivos.

El 27 de febrero de 1844, con apenas 26 años, dio voz pública al nacimiento de la República Dominicana al leer la proclama independentista. Posteriormente, presidió el gobierno provisional, reafirmando su papel protagónico en la organización del nuevo Estado.

La salida de Duarte, obligado a preservar su vida ante la persecución haitiana previa a la declaración de Independencia, incrementó su responsabilidad. Fue entonces cuando lideró con firmeza el movimiento separatista que culminó con éxito.

Juan Pablo Duarte

Con apenas 25 años, en 1838, dio un paso que cambiaría el curso de la historia nacional: fundó la sociedad secreta La Trinitaria, concebida para organizar y encender la lucha por la independencia.

Seis años después, en 1844, aquella iniciativa, nacida casi en la clandestinidad, se convirtió en realidad. La semilla sembrada por Duarte y sus compañeros dio origen a una nueva República Dominicana, definitivamente separada del dominio haitiano.

Los testimonios y documentos de la época dibujan el perfil de un joven de espíritu romántico, apasionado por el estudio y con marcada inclinación filosófica. Su sed de conocimiento no era un simple interés intelectual: nutría su visión de una nación libre y soberana. Pero más allá del pensador, estaba el hombre comprometido. No se limitó a las ideas; cuando la causa lo exigió, dispuso incluso de los bienes de su familia para financiar la lucha. Su patriotismo fue acción concreta.

Matías Ramón Mella

Desde temprana edad comenzó a forjarse con el temple de los hombres decididos. En su adolescencia ya se le admiraba por su valentía y por la destreza con que manejaba el sable y la espada, habilidades que anticipaban el carácter resuelto que marcaría su vida pública.

Su vocación patriótica lo llevó a integrarse a La Trinitaria, donde coincidió con Francisco del Rosario Sánchez. Se convirtió en uno de los jóvenes más entusiastas del movimiento. Su espíritu emprendedor y su arrojo le ganaron la confianza de Duarte, quien le confió delicadas misiones secretas.

La noche del 27 de febrero de 1844 selló su nombre en la historia. Con apenas 28 años, fue de los primeros conjurados en llegar a la entonces Puerta de la Misericordia. El estallido de su trabucazo no fue solo un disparo: fue el anuncio irrevocable del nacimiento de la República.

Otros trinitarios

Los registros históricos indican que una parte significativa de los miembros fundadores de La Trinitaria creada el 16 de julio de 1838 tenía entre 20 y 30 años al integrarse al movimiento.

Entre ellos:

Juan Isidro Pérez , nacido en 1817, tenía 26 años en 1844 .

, nacido en 1817, tenía en . Pedro Alejandro Pina , nacido en 1820, tenía 24 años al momento de la proclamación.

, nacido en 1820, tenía 24 años al momento de la proclamación. Félix María Ruiz , nacido en 1815, contaba con 29 años en 1844 .

, nacido en 1815, contaba con 29 años en . Juan Nepomuceno Ravelo, también nacido en 1815, tenía 29 años de edad.

Las cifras confirman que la gesta independentista fue, en gran medida, obra de una generación joven que asumió con determinación la tarea de fundar una nación. En el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, el dato cobra una dimensión aún más significativa: la República nació impulsada por hombres que, pese a su juventud, asumieron con plena conciencia el peso de la historia.