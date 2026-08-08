Agosto: el mes que redefine el rumbo político, histórico y social de República Dominicana

Discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, el 16 de agosto del 2024. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Cada año, agosto marca el inicio de una nueva etapa para la vida institucional, política y social de la República Dominicana. El día 16 concentra algunos de los acontecimientos de mayor relevancia para el país.

Entre la instalación de los bufetes directivos del Congreso Nacional, la juramentación del presidente y del vicepresidente cuando corresponde el inicio de un nuevo período constitucional y, además, una práctica política que, aunque no está contemplada en la Constitución, se ha convertido en tradición: los cambios en el gabinete presidencial.

En las semanas posteriores, el país se prepara para el inicio del año escolar, mientras el calendario también recuerda dos hechos que dejaron una huella profunda en la historia dominicana: el inicio de la Guerra de la Restauración y el devastador paso del huracán David.

16 de agosto: el día de la renovación política

La Constitución establece el 16 de agosto es una de las fechas de mayor relevancia para la institucionalidad democrática del país.

El artículo 90 dispone que ese día el Senado y la Cámara de Diputados deben elegir sus respectivos bufetes directivos, integrados por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios.

El texto constitucional establece: "El 16 de agosto de cada año el Senado y la Cámara de Diputados elegirán sus respectivos bufetes directivos, integrados por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios."

Esto implica que las presidencias de ambas cámaras deben ser sometidas a votación cada año, independientemente de que sus titulares puedan ser reelegidos.

Cuando la fecha coincide con el inicio de un nuevo período constitucional, adquiere una dimensión aún mayor. El artículo 126 de la Constitución establece que el presidente y el vicepresidente electos deben prestar juramento el 16 de agosto siguiente a las elecciones nacionales, acto con el que concluye oficialmente el mandato de las autoridades salientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/16/ricardo-de-los-santos-al-frente-del-senado-en-nueva-legislatura-0a6baa43.jpeg Momento en que Ricardo de los Santos es juramentado como presidente del Senado de la República, el 16 de agosto del 2025. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO))

Cambios de gabinete: una tradición, no una obligación constitucional

Aunque la Constitución no obliga al presidente de la República a realizar cambios en su equipo de gobierno el 16 de agosto, con el paso de los años la fecha se ha consolidado como el momento preferido por los mandatarios para anunciar sustituciones, nuevas designaciones y reestructuraciones dentro de la administración pública.

La práctica se ha repetido en distintos gobiernos, hasta convertirse en una costumbre política asociada al inicio de una nueva etapa administrativa o legislativa.

Desde el punto de vista constitucional, sin embargo, el jefe del Estado tiene la facultad de designar, remover o sustituir ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo en cualquier momento de su mandato mediante decreto, sin estar sujeto al calendario del 16 de agosto.

La Restauración: el renacer de la soberanía nacional

El 16 de agosto también ocupa un lugar fundamental en la historia dominicana. Ese día de 1863 comenzó la Guerra de la Restauración, la gesta que devolvió la independencia nacional tras la anexión a España proclamada dos años antes.

El conflicto, desarrollado entre 1863 y 1865, surgió como respuesta a la pérdida de la soberanía y reunió a militares, campesinos, profesionales, comerciantes y ciudadanos de distintos sectores sociales en una lucha común por restablecer la República.

La anexión promovida por Pedro Santana buscaba, entre otros objetivos, garantizar estabilidad política y protección frente a Haití. Sin embargo, generó un creciente descontento debido al deterioro económico, las restricciones a las libertades y la subordinación del país a la administración colonial española.

Entre los principales líderes del movimiento restaurador figuran Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, José Antonio Salcedo, Fernando Valerio, Benito Monción, José María Cabral, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó y Matías Ramón Mella, entre otros.

Tras dos años de enfrentamientos, la guerra concluyó en 1865 con la retirada de las tropas españolas y la recuperación definitiva de la independencia, consolidando la identidad y la soberanía de la nación dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/restauracion-2-babced80-focus-0-0-896-504-fa6ad27b.jpg General Gregorio Luperón, principal figura de la Restauración. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

El regreso a las aulas

Más allá de la política y de las efemérides históricas, agosto también marca el comienzo de otro proceso que transforma la vida del país: el inicio del año escolar.

El regreso de los estudiantes a las aulas activa una intensa dinámica económica impulsada por la compra de uniformes, útiles escolares, mochilas, libros y otros materiales educativos. Comercios, padres, docentes y centros educativos ultiman los preparativos para el comienzo de la docencia.

Para el año escolar 2026-2027, cuya apertura está prevista para el 24 de agosto, el Ministerio de Educación proyecta el retorno de más de dos millones de estudiantes a las escuelas públicas y privadas del país.

El recuerdo del huracán David

El 31 de agosto de 1979, el huracán David impactó el territorio nacional con vientos de aproximadamente 240 kilómetros por hora, dejando cerca de 2,000 personas fallecidas y una extensa estela de destrucción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/31/victimas-y-consecuencias-huracan-david-republica-dominicana-17ec75b7.jpg Efectos de la embestida del huracán David. (ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN)

Durante aproximadamente cuatro horas, el ciclón atravesó el territorio dominicano desde la región sur hasta salir por la costa norte, afectando viviendas, escuelas, carreteras, puentes, sistemas eléctricos y amplias zonas agrícolas.

La magnitud del fenómeno obligó a un amplio despliegue de seguimiento por parte del entonces Servicio Nacional de Meteorología, mientras los medios de comunicación documentaban minuto a minuto la trayectoria del ciclón y las consecuencias de su paso por el país.