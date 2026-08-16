163 años después: la gesta que devolvió la soberanía al pueblo dominicano

El Monumento a los Héroes de la Restauración, conocido también como el Monumento de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La historia dominicana tiene momentos en los que la defensa de la soberanía se convierte en una causa colectiva. Uno de ellos ocurrió el 16 de agosto de 1863 , cuando un grupo de dominicanos se levantó contra el dominio español y dio inicio a un movimiento que con el tiempo sería conocido como la Restauración de la República .

El levantamiento tuvo como escenario el Cerro Capotillo, donde fue izada nuevamente la bandera tricolor de los dominicanos. A partir de entonces comenzó una guerra popular, anticolonial y nacionalista contra el dominio español, en una lucha que buscaba restablecer la independencia nacional y recuperar la condición republicana que había sido perdida tras la anexión a España.

La Restauración llegó después de un período marcado por la decisión de Pedro Santana de anexar el país al imperio español en marzo de 1861.

Dicha decisión desconoció los principios sobre los que había sido fundada la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 y abrió paso a una nueva etapa de lucha por la soberanía.

La rebelión iniciada en Capotillo fue descrita como una resistencia que se extendió frente al poder español y que tuvo entre sus protagonistas a dominicanos decididos a defender la independencia.

Los principales héroes de la guerra restauradora fueron Gregorio Luperón, Antonio Duvergé, Matías Ramón Mella, Fernando Valerio, Benito Monción, José Antonio Salcedo, Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, José María Cabral, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas y Pedro Francisco Bonó.

La lucha de 1863-1865 representó el propósito de recuperar la independencia y preservar la nacionalidad dominicana. La gesta, fue una respuesta a la pérdida de soberanía y una defensa del proyecto republicano.

La Restauración también mantiene un vínculo con el pensamiento de Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Su pensamiento de liberación nacional y su oposición a cualquier proyecto que comprometiera la independencia del país.

El héroe de agosto

Gregorio Luperón quedó ligado a la historia de la Restauración como uno de los principales protagonistas de la lucha por recuperar la soberanía nacional y defender la independencia dominicana. Su valentía, liderazgo y entrega lo convirtieron en una figura central de la gesta iniciada en 1863.

Su capacidad militar fue una de las características que marcaron su trayectoria. En la lucha restauradora, Luperón recibió la encomienda de enfrentar uno de los desafíos más difíciles: detener el avance de las tropas de Pedro Santana y derrotarlo.

Pero su papel no se limitó al campo de batalla. Luperón también fue considerado un conciliador. Tras finalizar la lucha por restaurar el territorio, trabajó por la unificación de quienes rechazaban la anexión o cualquier intento de vender la soberanía nacional.

De esa manera asumió distintos roles en la vida pública, desde general y ministro hasta presidente provisional de la República.

Luperón nació en San Felipe de Puerto Plata el 8 de septiembre de 1839. Su infancia estuvo marcada por el sacrificio y el trabajo. Hijo de una humilde trabajadora, fue descrito como un verdadero autodidacta que, con el paso de los años, encontró en la causa restauradora el escenario para demostrar su carácter y compromiso con la nación.

El 20 de mayo de 1897, en San Felipe de Puerto Plata, la vida del general llegó a su final. Después de una enfermedad y tras haber pronunciado que "los hombres como yo no deben morir acostados", Luperón murió en la ciudad que lo vio nacer.

Algunos escritores, políticos e historiadores han considerado digno de elevarlo a la categoría de un cuarto Padre de la Patria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/000911420001-5e3b5ccc.jpg Gregorio Luperón. (FOTOGRAFÍA DE LA FOTOTECA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN)

El 16 de agosto y los cambios en el poder

Aunque ya fueron ratificados con anterioridad por el Partido Revolucionario Moderno, tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, la Constitución establece en su artículo 90 ordena que cada 16 de agosto se deben elegir sus respectivos bufetes directivos, integrados por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios.

Esto implica que las presidencias de ambas cámaras deben ser sometidas a votación cada año.

También la Carta Magna en su artículo 126 ordena que el presidente y el vicepresidente deben de prestar juramento el 16 de agosto siguiente a las elecciones nacionales acto con el que concluye oficialmente el mandato de las autoridades salientes.

Aunque la Constitución no obliga al presidente de la República a realizar cambios en su equipo de gobierno el 16 de agosto, con el paso de los años la fecha se ha consolidado como el momento preferido por los mandatarios para anunciar sustituciones, nuevas designaciones y reestructuraciones dentro de la administración pública.

La práctica se ha repetido en distintos gobiernos, hasta convertirse en una costumbre política asociada al inicio de una nueva etapa administrativa o legislativa.

A 163 años de aquel levantamiento, la Restauración continúa siendo presentada como una segunda Independencia Nacional y como una expresión de la voluntad de los dominicanos de defender su soberanía.