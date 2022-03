Jorge Mera escucha sectores preocupados por el futuro del agua y el medio ambiente

El futuro del agua y del medio ambiente en la República Dominicana es una de las mayores preocupaciones de las autoridades políticas y civiles del país. Esta es la razón por la que la Comisión Ambiental de la UASD y la Articulación Nacional por el Derecho Humano Agua, desarrollaron el viernes el Encuentro Nacional de Comunidades en Defensa del Agua, donde varias comunidades expusieron sus inquietudes y temores ante una inminente escasez del líquido.

Los comunitarios fueron escuchados por miembros representantes del Estado, entre ellos, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera; el procurador Ambiental, Francisco Contreras Núñez; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y director ejecutivo del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso.

El ambientalista Luis Carvajal, explicó que el objetivo principal de ese encuentro es establecer un enlace entre las autoridades correspondientes y las comunidades.

Asimismo, Jorge Mera resaltó que para él es de vital importancia escuchar a los distintos sectores de la vida nacional exponer temas relacionados a los conflictos o controversial relacionados con el agua, porque a través de esas conversaciones se pueden buscar las debidas soluciones.

"“Si al 2050 RD se queda sin agua, los dominicanos seremos refugiados ambientales”"José Horacio RodríguezDiputado “

“Dentro de nuestra responsabilidad está garantizar el recurso agua en República Dominicana o las cuencas hidrográficas de nuestro país y sobre todo pensar no solo en esta generación, sino, en nuestros hijos, nuestros nietos, en los próximos 50 años, ese el gran trabajo que tenemos que hacer ahora”, indicó el funcionario al inicio del foro.

Agregó que su función es garantizar el estricto apego a la Constitución y a la Ley de Medio Ambiente en todos los temas relacionados con las controversias generada con ese recurso natural.

Soluciones

En respuesta a las preocupaciones de los comunitarios, el ministro de Medio Ambiente informó entre otros puntos, que en abril próximo entregarán al presidente Luis Abinader una propuesta para que el Parque Nacional Manolo Tavares Justo, en Montecristi, sea declarado área protegida mediante decreto.

“Desde que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia se hizo una revisión. En el próximo mes estaremos ya entregando para que el presidente de la República pueda emitir por decreto el área protegida”, expresó en la recta final del foro que se desarrolló en la UASD.

Presas

Jorge Mera prometió reunirse con los cometarios de Santiago Rodríguez, a los fines de conversar sobre la presa “Boca de los Ríos”, debido a que entienden que con su construcción no se está cumpliendo con las disposiciones medioambientales.

Con relación a la construcción del Complejo Hidroeléctrico Las Placetas, ubicado en Santiago y la oposición de los comunitarios, informó que el estudio de impacto ambiental aún está pendiente, al igual que las vistas públicas.

“Quiero dejar claro que no hemos tomado decisión sobre Las Placeras, eso está pendiente de que se cumpla un proceso de la Ley de Medio Ambiente y cuando tengamos todos los elementos a mano, fijaremos nuestra posición”, subrayó el funcionario ambiental.

Sierra de Bahoruco

Durante el encuentro los comunitarios se quejaron que la Sierra de Bahoruco no haya sido declarada área protegida por parte del Estado, a lo que el ministro le respondió: “Yo soy un administrador temporal de la Ley de Medio Ambiente y de la Ley de Áreas Protegidas, yo no tengo responsabilidad de que la Sierra de Bahoruco, Bahoruco Oriental, no haya sido área protegida, eso es una realidad”.

Aseguró que está en la mayor disposición de buscar soluciones, por lo que entiende que sería bueno cuestionar los gestores de la Ley de Áreas Protegidas los motivos por la esa zona no consignada como área protegida. Pese a esa situación, se mostró “en la mejor disposición de buscar soluciones”.

Asimismo, calificó como “una realidad” la explotación minera en Barahona, por lo que dijo que el Ministerio de Medio Ambiente ha tomado medida con relación a la entrada y salida de los camiones y al puerto.

A los fines de resolver algunas situaciones por las que atraviesa el ingenio azucaro, Jorge Mera sostendrá un encuentro con sus actores.

San Juan y el proyecto minero Romero

El funcionario dijo que “no hay mucho qué hacer” con relación a la explotación de la mina de oro del proyecto Romero en San Juan de la Maguana debido a que el Tribunal Constitucional imitó una sentencia que ordena hacer un estudio de impacto ambiental.

“En caso de que sea necesario, esa empresa (Goldquest Corporación) tiene que reactivar su autorización. Mientras tanto, solo puedo decir que no hay nada nuevo en el escenario”, expresó.

Punta Catalina

En otro orden, Jorge Mera aseguró que ha estado trabajando con el Comité del Cambio Climático y se ha reunido con las autoridades del Ayuntamiento de Baní porque están consciente “de la situación que está sucediendo con Punta Catalina”.

Finalizó su intervención valorando los encuentros como ese debido a que le da la oportunidad de conocer de primera mano las distintas inquietudes.

“Les reitero, creo en el diálogo, creo en que tenemos que escuchar a todas las partes y siempre nuestra decisión tendrá como norte la Constitución de la República, la Ley de Medio Ambiente y por supuesto, el interés nacional de todos los dominicanos”, aseguró el ministro.