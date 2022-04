¿Evaluó bien el adoptar un perro? Esta decisión no debe ser un capricho

Es recurrente los casos de cachorros o perros adultos que son adoptados por familias porque el niño se enamoró del animal o porque algunas razas están de moda y dan cierto estatus social sin antes evaluarse muy bien esta decisión que terminan, en ocasiones, en una frustración para todos los miembros y, más que momentos incómodos, en maltratos para la mascota.

El maltrato no solo implica deshacerse del can abandonándolo, también puede ser que se introduzca al hogar y no se le dé participación en las actividades de la familia, dejarlos solos por mucho tiempo, colocarlos fuera de la casa, por ejemplo, en la azotea, y descuidarlo en sus necesidades básicas de alimentación, explican dos especialistas a Diario Libre.

La familia tiene que brindarle a ese perrito la satisfacción de sus necesidades básicas, que son, primero, alimentación, pertenecer a una manada, al ocupar un lugar funcional dentro de todo el grupo de personas que vive en la casa, afirma Adrian Porras Venegas, quien forma parte del equipo de Tudoridge Seminarios Caninos, que se dedica a la educación sobre la importancia de una convivencia responsable con los perros.

Porras Venegas dice que llevar un perro a casa debe ser “una decisión familiar”, no un regalo para el niño porque es su cumpleaños o porque están de moda.

Tudoridge Seminarios Caninos, nacida en Canadá en el 2018, ofrece seminarios gratuitos a diferentes instituciones públicas y privadas en varios países con la finalidad de que las personas entiendan todo el proceso de desarrollo del cachorro, desde que nace hasta que llega a la edad adulta, tanto física como psicológicamente, que regularmente se ignora.

¿Cómo disciplinarlos?

En una visita a Diario Libre, Adrian Porras Venegas señala que utilizan el término de que los perros deben ser funcionales de las personas y como tal deben participar en las diferentes actividades de todos en casa, de una manera integral.

Eso implica sacarlos a caminar, jugar con ellos y educarlos de manera positiva, sin maltratarlos.

En los seminarios que imparte la institución, que fue invitada por la Fundación Eco Portal, rescatista y de protección animal en el país, hacen énfasis en los entrenamientos al can con refuerzo positivo.

Ese refuerzo positivo es premiar con cualquier cosa que le guste al perro, ya sea una galletita, una caricia y su nombre y luego con una felicitación diciéndole “muy bien”.

El especialista en adiestramiento canino expuso que actualmente el refuerzo positivo es el único que se recomienda y puede incluir también otras acciones como sentarse, el acostarse, el quieto, vamos, etc.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/13/un-par-de-personas-sentadas-en-una-mesa-aa5a9afc.jpg De izquierda a derecha, Guillermina Selman de la fundación de defensa de los animales Eco Portal y Adrian Porras Venegas, miembro del equipo de Tudoridge Seminarios Caninos (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Otros métodos han ido desapareciendo, como son los collares, que se le llamaban “de ahogo”, y el clicker, que produce un sonido, este último “un poco contraproducente” porque puede haber otro sonido parecido al que emite el aparato y confundir al animal.

Guillermina Selman, gerente de Producción y Comunicación de Eco Portal, agrega al respecto que el adiestramiento no busca enseñarle al perro a sentarse, porque ya él sabe hacerlo, “es tú enseñarle el comando de tu decirle, sí, siéntate con palabras cortas y premiarlo y decirle qué bien lo hiciste, lo que hace que el perro vaya identificando las palabras, el gesto y el premio”, como se ha determinado en el aprendizaje asociativo del condicionamiento clásico de Iván Pavlov.

Alimentación y el chocolate

En cuanto a la alimentación correcta, Selman sostiene que en los seminarios de aprendizajes se enseña qué darle de comida y qué no al perro.

Citó la costumbre de suministrarles huesos, “que podrían atorarlos y causarles la muerte”.

Sobre el chocolate, recomendó evitar la tentación de dárselo porque estos tienen una encima que puede causarle daño a su estómago. Además de que es dulce y le causan caries.

Hizo un llamado a las escuelas y colegios para que se animen a solicitar las charlas, por las cuales solo piden a los niños llevar alimentos para cachorros y adultos, sábanas y toallas usadas para las camitas de los perritos, así como desinfectantes.

Las charlas colaboran en hacer que los niños y jóvenes se sensibilicen con la protección del animal porque, como dicen ambos especialistas, los niños y los jóvenes son los que tienen la posibilidad de cambiar la situación de maltrato y de abandono de los animales.

Guilllermina exhorta también tener cuidado con las informaciones en las redes que en vez de educar, promueven comportamientos que ponen en riesgos al perro, como llevarlos en las ventanas de los vehículos y que han provocado accidentes.

Vacunas y esterilización

La mayoría de las recomendaciones que hasta el momento han señalado Selman y Porras Venegas están contempladas en el Ley 248-12 de Protección y Tenencias Responsable, que también penaliza el maltrato animal en República Dominicana.

El artículo 17 de la citada norma establece que los “dueños de animales domésticos” deben mantenerlos “en el hogar en condiciones de higienes adecuadas para su salud y la de la familia”, así como “facilitar momentos de esparcimiento y diversión al animal”.

Sobre su abandono en las calles, problemática que enfrentan casi todos los países y que Porras Venegas atribuye a una responsabilidad de todos acumulada por años, sugiere que en lo adelante se eduque a los niños y a los jóvenes de cómo empezar a trabajar para solucionarla.

Recuerda que, entre las “muchísimas razones” por las que hay que enfrentar el abandono, primeramente, es el bienestar de esos seres vivos, por los problemas de salud que pueden provocar al humano e inclusive accidentes de tránsito.

Al respecto se preguntó que “¿cuál es el propósito de yo llevarme un perrito a mi casa y no esterilizarlo?, si lo que quiero es tener un perrito, lo mejor que puedo hacer es esterilizarlo y evitarme una serie de problemas que ya fueron explicados”.

Guillermina Selman agrega que, al esterilizarlos, tanto al perro como al gato, además de evitar la reproducción irresponsable, el animal pierde agresividad y su comportamiento es más manejable.

Es recomendable la esterilización “por dos razones: salud, el perro pierde agresividad, se comporta mejor, deja de orinar en todos los sitios y, lo más importante, se evita la reproducción irresponsable del animalito”, dice Selman.

En cuanto a la vacuna que requiere la mascota, si estas se ponen al día, es difícil que contraiga enfermedades, por lo que no será un riesgo para las personas. Menciona, por ejemplo, si el gato “está bien cuidado, vacunado y no anda comiendo ratones es un gato sano”.