Medio Ambiente dice “no ha tomado conocimiento” de situación del canódromo

El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, manifestó este martes que esa institución no ha tomado conocimiento de la situación medioambiental que acontece en el centro de retención vehicular (canódromo), que, a juicio de especialistas, provoca problemas ambientales en el Gran Santo Domingo.

"Vamos a esperar que pasen unos días para luego hacer una inspección de lugar", sostuvo el funcionario.

Al ser preguntado sobre lo expresado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de que ha buscado la recomendación del ministerio sobre el centro, Jorge Mera indicó: "Quizás eso está en un nivel del Ministerio que no ha llegado a mi persona".

"Eso no significa que no vayamos a actuar, lo que estamos diciendo es que me voy a documentar e informaremos más adelante", concluyó el funcionario.

El canódromo ha estado en la palestra pública tras la agresión que sufrió el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y miembros de la prensa, en momentos en que el funcionario realizaba una visita a ese centro.

Se recuerda que el año pasado el biólogo Luis Carvajal manifestó a Diario Libre que “la permanencia de chatarras por largo tiempo en un espacio físico, representa un abuso en términos de manejo, y sus principales problemas son la emisión de aceite de combustibles, los procesos de oxidación y la multiplicación de ratones y mosquitos”.

Advirtió que al igual que los cementerios que emiten contaminantes, aunque son diferentes, “los componentes que provienen de chatarreras son metales pesados, óxidos de metales pesados, que pueden entran en contacto con las aguas y contaminarlas”.

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias, informó que coordina junto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo buscar solución a la masiva cantidad de vehículos retenidos por agentes de la Digesett y llevados al canódromo.

