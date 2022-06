Procuraduría profundiza investigaciones sobre tala de árboles en Palmarejo

Fiscales de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente acudieron este miércoles a la Junta Municipal del distrito Palmarejo Villa Linda, como parte de las investigaciones de la tala de árboles en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, hecho por el que fue sometido el director municipal, José Ling Valdez Mora.

La información fue confirmada a Diario Libre por personal del Ministerio Público, que indicó que el equipo de la Procuraduría se presentó al lugar “porque se están profundizando las investigaciones. Se quiere llegar al fondo del tema”.

A mediados del pasado mes de mayo, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, informó el sometimiento de Valdez Mora por “el crimen ambiental de impactar en una superficie de unos 17,000 metros cuadrados, afectando 3,200 metros cuadrados de bosque con el desmonte de cientos de especies nativas”.

Diario Libre conversó con el edil sobre la visita de los fiscales a la Junta Municipal: “nosotros estuvimos prestos a darles todas las informaciones, algunas documentaciones que ellos requirieron se las dimos. Fue algo de procedimiento”.

El alcalde indicó: “Estamos colaborando con ellos, porque esa es una obra colectiva, para la comunidad”. Valdez Mora hizo alusión a la ampliación de la vía de acceso hacia el distrito municipal de Pantoja por ese lugar, acción que habría motivado la tala. Agregó que las autoridades solicitaron documentos de obras ya construidas de la actual y pasada gestión, como presupuestos y nóminas.

Sobre las declaraciones del Ministerio de Medio Ambiente de que había solicitado un permiso ambiental que le fue negado y que “por alguna razón, él se fue por encima de la ley”, Valdez sostuvo: “El permiso nunca se negó, nosotros hicimos el procedimiento, solicitamos los documentos, requerimos a los dueños del solar, ese terreno no es un área protegida”. Las autoridades indicaron que el área afectada fue intervenida por el ministerio en 2008 y 2011.

Valdez señaló que en 2012 los terrenos donde se realizó la tala fueron invadidos y que los presuntos propietarios de la tierra habrían solicitado a Medio Ambiente ayuda para su protección. “Ellos (los propietarios) son los que les piden a Medio Ambiente que siembren en las orillas, justamente donde iban a hacer los contenes de la ampliación, unos árboles para evitar que los invasores se metan al terreno y los llenen de viviendas”.

Indicó que después de la zona talada hay unos terrenos en donde se prevé la construcción de un parque de Palmarejo Villa Linda y Pantoja. En ese sentido, los “propietarios” de los terrenos “se la van a entregar a Medio Ambiente para que lo habilite como un parque”.

Al ser preguntados sobre los troncos hallados en aserraderos, dijo no tener conocimiento sobre esa situación. “Nosotros en el Ayuntamiento intervenimos el jueves y el viernes llegó Medio Ambiente y el Senpa y le dimos posesión”, añadió, ya que, presuntamente, el ministerio en 2012 habría acordado con los dueños de los terrenos llevarse los troncos talados.

“Nosotros del viernes después de las tres de la tarde no tuvimos acción sobre eso, eso lo asumió el Senpa y Medio Ambiente. Nosotros como Ayuntamiento colaboramos con tres camiones para que ellos puedan cargar los palos y llevárselos”, sostuvo el edil, quien indicó que no se siente preocupado por la situación. “No me preocupa nada porque lo que estamos haciendo es una obra para la comunidad, no nos preocupa porque esos son gajes del oficio, se presentó ese inconveniente y hay que enfrentarlo”, agregó.

Leer más Allanan aserraderos y ocupan caobas "taladas" por director municipal de Palmarejo