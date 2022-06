Bermudas se prepara ante la inminente llegada de la tormenta tropical Alex

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/06/0fc7e67a3cfd434eb7c4bf0f4ac04381-7c458741.jpg

Muebles y plantas del bar RedBar Brickell se ven tirados en la vereda tras las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Alex, el sábado 4 de junio de 2022 en la zona de Brickell, cerca de Miami. (Pedro Portal/Miami Herald via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)