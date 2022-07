Idelisa Bonnelly de Calventi: “Abrió los ojos a la sociedad sobre los recursos marinos”

El 14 de noviembre de 2014, doña Idelisa recibió un homenaje muy especial por parte de Intec, bajo el marco del programa “Un día con un(a) autor(a)”. Durante el acto estudiantes de de secundaria de diferentes planteles educativos, presentaron de forma amena los aporte de doña Idelisa a la ciencia y al medio ambiente. Los profesionales reconocidos de la biología marina, Enrique Pugibet, Rita Sellares y Diego Valentín Rivas, contaron su experiencia y conocimientos adquiridos a través de la profesora.

El rostro de doña Idelisa se iluminaba con cada intervención mientras hacían un recorrido por su vida personal y profesional.

Al final del acto la bióloga manifestó a Diario Libre que se sentía honrada y agradecida por este homenaje personal, y resaltó cómo esta actividad unió varias generaciones desde el punto de vista científico y artístico, “Ellos representan (los estudiantes) una ilusión y una esperanza para producir una patria mejor” resaltó.

Además agregó que se requerían más esfuerzos, la formación de especialistas en diferentes áreas ambientales y el fortalecimiento de las instituciones para que se cumplan las leyes y reglamentos medioambientales. Palabras que hoy siguen vigentes.

El pasado domingo 3 de julio doña Idelisa falleció a los 90 años. Decenas de personas e instituciones manifestaron por diferentes medios su pesar por la partida de la destacada y admirada profesional.

Su trayectoría Nació en Santiago de Los Caballeros el 10 de septiembre de 1931. Bachiller y Master en Ciencia en las décadas de los 50 y 60 por la Columbia University y la New York University. Se especializó en biología marina trabajando como asistente del Dr. Ross Nigrelli, director del Laboratorio de Investigaciones del Acuario de Nueva York.

A su retorno a Santo Domingo fundó en 1962 el Centro de Investigación de Biología Marina de la UASD (Cibima) y luego promocionó la Escuela de Biología de la UASD, donde ejerció como profesora de 1967 a 1986.

También se destacó como miembro-fundadora de la Academia de Ciencias en 1974 y en 1991 creó la Fundación de Estudios Marinos, Fundemar, dedicada en gran parte al estudio de los delfines y arrecifes de coral, entre otros estudios.

Sus estudios y publicaciones sirvieron de base para la toma de decisiones en el manejo y conservación de los recursos marinos del país y la creación de áreas protegidas como el Santuario de Ballenas Jorobadas en el Banco de la Plata en 1986.

Además ha recibido incontables honores y premios por su trabajo y dedicación entre los cuales se destacan: Medalla al Mérito para la Mujer en Ciencias, Gobierno dominicano (1986), Profesora Meritísima, Miembro-fundadora de la Academia de Ciencias, recibió en 2009 el más alto honor que otorga la Academia de Ciencias “Laudatio Academica”.

Lista de Honor Global 500, Programa Ambiental de Naciones Unidas (Pnuma) (1988), Premio Global 500 de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1995), Medalla Madame Curie en el 50 Aniversario (Unesco, 2009), Premio por Servicio Distinguido en Biología, Society for the Conservation of Biology (SCB), Victoria, Canadá (2010) y Condecoración con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella del Gobierno dominicano (2011).

Su legado

A lo largo de su carrera hizo publicaciones importantes para el país, como Estudios de biología pesquera dominicana (1974); Informe sobre la biodiversidad costera y marina de la República Dominicana (1992); Los mamíferos marinos en la República Dominicana. Talleres materiales y servicios (1994) e Índice de la legislación ambiental costera y marina de la RD (1998).

Por su aporte como investigadora y educadora es considerada en República Dominicana como “La madre de la biología marina en el país”.

Dannerys Báez es actualmente una estudiante de término de biología en la UASD. Doña Idelisa fue un ejemplo a seguir desde que estaba en el colegio. “Me inspira mucho que al ver que no daban la carrera aquí, luego de estudiarla fuera, no se conformó… Luchó para que se abriera la carrera aquí para que las personas que no tengan la posibilidad de irse del país estudien biología en la UASD”.

“Su legado es seguir luchando sin parar porque se protejan los recursos marinos y buscar las herramientas para eso”, expresó la destacada estudiante.

Omar Shamir Reynoso es biólogo marino y técnico de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar). Para Reynoso el legado de doña Idelisa es demostrar a los dominicanos que es posible trascender fronteras a través de la ciencia, superando obstáculos para crear oportunidades para las futuras generaciones.

El viceministro de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, manifestó su pesar por el fallecimiento de la profesora. “El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, están profundamente consternados por el fallecimiento de doña Idelisa Bonnelly. Maestra de generaciones, quien, con sus aportes a las ciencias biológicas, a la enseñanza, a la conservación y a la defensa de los recursos naturales, principalmente del ámbito marino y costero, estableció la línea base del conocimiento y formó a los profesionales e intelectuales de las ciencias naturales del país.

Hoy, nos deja las bases del enfoque integral de nuestro patrimonio natural. El sentido plasmado en nuestras leyes ambientales. La visión de nuestra institución que relaciona su fundamento con las finalidades que encarnaban sus deseos. El capital humano con compromiso humano, ético, profesional y conocimientos para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales, para el país y para el mundo, que siempre recordará y honrará su memoria”, indicó el funcionario.

Para Rita Sellares, actual directora de Fundemar, fundación creada por doña Idelisa, el mayor legado es que inspiró y seguirá inspirando a estudiantes, biólogos, investigadores, conservacionistas, gracias a su amor, pasión, dedicación por la conservación marina. “Ella marca un antes y un después en el país, abrió los ojos a la sociedad sobre la importancia de los recursos marinos. Hoy el camino es mucho más fácil gracias a ella. Y eso se seguirá replicando y multiplicando” concluyó Sellares.