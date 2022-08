Ceara Hatton supervisa proceso de vertido de desechos en Duquesa

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton visitó nuevamente el vertedero de Duquesa a los fines de supervisar que el proceso de vertido de desechos no se paralice y evitar los embotellamientos de los camiones que acuden a ese espacio.

“Trabajando para tratar de transformar a Duquesa”, expresó el funcionario en su cuenta de Twitter, junto a un video de su visita de este viernes al vertedero. Al ofrecer mayores detalles sobre la supervisión del ministro, el director del área de Residuos Sólidos del Ministerio, John Grullón, indicó que la comisión que dirige Medio Ambiente en Duquesa, busca avanzar en los espacios de vertidos.

Sostuvo que, pese a que las lluvias que inciden en el país han resultado un obstáculo, por el mal estado de las vías, las autoridades han adoptado medidas para evitar que el vertido de desechos se paralice.

“Para que no se paralice la medida es habilitar mínimamente los caminos y el área vertidos, aunque llueva; tenemos dos equipos por cada área, son tres áreas con equipos, cuando hablo de equipos me refiero a tractores, buldócer, D8 con sus retroexcavadoras, de esa manera no paralizamos el vertido”, señaló Grullón.

Agregó que, aunque actualmente (tarde del sábado) el vertido en la zona “está bien controlado”, se prevé que más tarde “haya inconvenientes por las lluvias. Mientras no se resuelva definitivamente (reparación de caminos) vamos a tener eso siempre”.

Preguntado sobre el uso que se les dará a los 15 millones de pesos que el Ministerio de Medio Ambiente transferirá a la comisión para la operatividad del vertedero, Grullón sostuvo: “Para tu manejar cinco mil toneladas como un relleno o un vertedero semi controlado se requieren recursos”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/06/un-grupo-de-personas-en-la-orilla-de-una-camioneta-389e0b5c.jpg El ministro de Medio Ambiente Miguel Ceara en Duquesa. (FUENTE EXTERNA)

“Tenemos seis equipos de D8, esos equipos se alquilan a 4,800 pesos la hora poniendo el combustible eso da un monto muy superior a lo que recauda Duquesa”. En una visita anterior, Ceara Hatton manifestó que el vertedero solo recauda 12 millones de pesos al mes, de 34 requeridos.

El Gobierno informó que invertirá 500 millones de pesos en la reconstrucción de 9.6 kilómetros de las dos carreteras y los accesos internos del vertedero de Duquesa.

Trabajando para tratar de transformar a Duquesa. pic.twitter.com/ThbY8OjPF9 — Miguel Ceara Hatton (@cearahatton) August 6, 2022

Los efectos de las lluvias de las últimas semanas en la maltrecha carretera de Los Casabes, que comunica al vertedero de Duquesa, comienzaron a sentirse en las calles del Gran Santo Domingo con el cúmulo de residuos sólidos en basureros improvisados y el temor de la gente de que puedan surgir brotes epidémicos.

Leer más Gobierno invertirá 500 millones de pesos en reconstrucción de acceso a Duquesa