¿Cuántas formaciones volcánicas se han registrado en República Dominicana?

Las provincias La Vega y San Juan albergan las dos únicas formaciones volcánicas que hasta la fecha se han registrado en la República Dominicana, de acuerdo a lo informado por el Servicio Geológico Nacional.

Consultado sobre la existencia de volcanes en el país, el encargado de Recursos Geológicos y Mineros de la institución, Jesús Rodríguez, manifestó que estas formaciones o conos volcánicos, se encuentran inactivos y están ubicados en Alto Bandera, Constanza, próximo al salto de Aguas Blancas y en la hoja geológica localizada al suroeste de San Juan, específicamente en Pedro Corto.

Rodríguez manifestó que, hasta el momento, no hay historia de que los cráteres mencionados hayan estado activos en territorio nacional. “Que pueda o no haber alguna erupción, eso no lo sabemos, porque nadie puede predecir un evento de la naturaleza. Eso es igual que un sismo, nadie puede saber cuándo puede ocurrir”, añadió.

El especialista aclaró que, al hablar de volcanes, se hace alusión a estructuras activas, “en el caso nuestro, son una especie de cráter volcánico antiguo; esos cráteres los tenemos delimitados y cartografiados”.

Una isla joven

Rodríguez explicó que los conos volcánicos ubicados en el país se remontan al periodo cuaternario. “Estamos hablando de 1.8 millones de años hacia acá”, sostuvo.

Agregó que la isla Hispaniola es un espacio neotectonico o muy joven.

Al ser consultado sobre otros espacios que albergarían a formaciones volcánicas, explicó que solo tiene conocimiento de las dos mencionadas previamente. Sostuvo que, en la zona de Guayabal, existen fuentes hidrotermales, diferentes a un volcán o cráter.

Una fuente hidrotermal consiste en una superficie de la tierra por la que sale agua caliente o geotermal.

Jesús Rodríguez señaló que en todas partes del mundo los cráteres inactivos son empleados por las personas, puesto que la tierra en esos espacios es muy fértil, debido a los componentes que lo integran.

De acuerdo al portal web, el Servicio Geológico Nacional (SGN) es un organismo creado mediante la Ley 50-10, en el año 2010, con la finalidad de producir información actualizada sobre las características geológicas básicas del territorio nacional, así como de velar por la generación, almacenamiento, actualización y difusión de conocimientos para el bienestar de la sociedad dominicana.