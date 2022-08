Ceara Hatton: “Se trató de debilitar el Ministerio de Medio Ambiente”

El Ministerio de Medio Ambiente cumple este jueves, 18 de agosto, 22 años de fundado, aniversario a que llega con los desafíos de consolidarse como entidad reguladora de los recursos naturales del país, la realidad de no ser una agencia priorizada por gobiernos que desconocen la importancia de las políticas ambientales y tras intentar, a corto plazo, recuperarse tras la violenta muerte del ministro Orlando Jorge Mera.

Diario Libre conversó con el titular de la institución, Miguel Ceara Hatton, quien fue preguntado sobre la incomprensión de las políticas ambientales y la debilidad que genera en la entidad, planteamiento hecho por varios exministros consultados por este medio sobre los desafíos que ha enfrentado la institución por más de dos décadas.

“El problema de las políticas ambientales es que regulan el proceso de acumulación de capital y aquí tenemos un modelo general de acumulación que es depredador de los recursos naturales, y en esa lógica al Ministerio se le trató de debilitar para debilitar esa capacidad de regulador”, explicó el funcionario, haciendo alusión a la obligación que tienen sectores de cumplir con una serie de condiciones, como la obtención de permisos ambientales.

Agregó que esta realidad ha sido un largo proceso desde la fundación de la institución y que, “en cierta forma”, hay intereses económicos para propiciar esa debilidad. “Ahora, no es necesariamente un plan racional u orquestado, pero al final fue un resultado del tipo de tratamiento que se le dio al Ministerio”, indicó.

Preguntado sobre si dicha debilidad proviene del Estado, Ceara Hatton sostuvo: “Viene de todos aquellos que se sintieron regulados o requerían permisos. El Estado lo que hace es que se acomoda a esas demandas del sector privado y hay un juego de complicidades mutuas o de no entender qué funciones tiene el Ministerio, porque si pones a una persona que no tenga conciencia del tema ambiental, esa persona que no busque ningún tipo de equilibrio, sino que sencillamente no haga nada”.

Es esta realidad lo que motiva la gestión del exministro de Economía, quien señaló: “Lo que estamos tratando de hacer ahora es buscar un equilibrio entre la regulación y las necesidades del modelo de acumulación”. Agregó que cuando la República Dominicana llegue al punto en que la sostenibilidad se convierta en cultura, “vamos a tener mecanismos internalizados en las personas para proteger y conservar el medio ambiente”.

El tranque tras la muerte de Jorge Mera

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente se mantuvo “de pie” tras el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera, como dijo a Diario Libre la viceministra Milagros De Camps semanas después del hecho, la institución admitió que se estancó el ritmo de algunos procesos, sobre todo los que vinculaban la firma del ministro.

Fue el caso de la logística de combustible y vehículos, un tema que fue discutido con la vicepresidenta Raquel Peña durante el tiempo en que fungió como titular interina y el ministro Ceara Hatton, de acuerdo a lo explicado por el Viceministerio de Áreas Protegidas.

Los exministros hablan de su experiencia

Jaime David Fernández Mirabal

Para el exvicepresidente de la República y extitular de Medio Ambiente (2008-2012) los gobiernos no han comprendido que las políticas públicas vinculadas al Ministerio deben ser transversales, como ocurre con educación, salud y economía.

“El Estado está demasiado fragmentado, los gobiernos quieren mantenerle cuotas de poder a cada sector pequeño y no hablo de un gobierno, de un partido. Al haber esa incomprensión de una única línea de mando, se disgrega todo”, sostuvo el exfuncionario.

Francisco Domínguez Brito

Sobre ese tema fue consultado el exministro y aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito, quien solo indicó que en su gestión “hubo grandes discusiones, pero al final hubo consenso”.

Agregó que algunos temas prioritarios fueron el agua, el cuidado de las áreas protegidas y los bosques.

Omar Ramírez

El exministro Omar Ramírez recordó que durante su gestión (2007-2008) “discutíamos internamente, porque el maestro Juan Bosch nos enseñó que la responsabilidad es individual, pero las decisiones son colectivas y muchas veces no querían sentarse con el ministro de Medio Ambiente a discutir políticas ambientales, porque sabían que había competencias dispersas en otros ministerios y que son del Ministerio de Medio Ambiente, eso todavía es un debate aquí”.

Para Ramírez, que sectores tildaran al Ministerio de “lento en los procesos” fue la causa de que temas que le competen a la institución pasaran a otras instancias. Indicó, sin embargo, que la entidad tomó posteriormente el ritmo con la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente, la cual calificó como “bien hecha y socializada con todos los partidos”.

Max Puig

A juicio del actual vicepresidente del Consejo Nacional de Cambio Climático, Max Puig, es el Estado, “bajo el efecto de intereses comerciales”, el que ha creado una serie de medidas que han limitado las capacidades del Ministerio. Citó ejemplos como la “sustracción” del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), que pasó al Ministerio de Defensa, o normas como la ley que regula la pesca, que, sostuvo, “ha limitado el cuidado de los recursos naturales, hay áreas protegidas que han sido disminuidas, como Estero Hondo”.

Sin embargo, el exministro (2004-2007) entiende que el “deterioro” de esa institución también está vinculado a la “mala conducción que se ha dado desde el mismo Ministerio”. En ese sentido, señaló que los servicios de protección ambiental han sido desmantelados y que deben ser reforzados.

La ausencia de Medio Ambiente en el discurso de Abinader Un tema pendiente en el balance de los dos años de gestión del presidente Luis Abinader en Santiago fue el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo incumbente dice desconocer el motivo por el cual el mandatario no mencionó el tratamiento a la institución en su gestión. “No tengo conocimiento; en otras ocasiones había participado en un proceso de discusión, imagino que por la misma naturaleza de los acontecimientos que ocurrieron en el Ministerio, se dejó un poco de lado, dándome tiempo a mí a que pueda reaccionar públicamente”, explicó Ceara Hatton.

