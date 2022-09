Intervención en Sierra de Bahoruco: ¿Se retoma el plan de rescate?

El pasado viernes 2 de septiembre se ejecutó un operativo en el sector Los Arroyos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, ordenado por el ministro de Medio Ambiente Miguel Ceara Hatton y el viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, para desmontar una plantación de aguacate y yautía de siembra reciente dentro de los límites del área protegida.

El operativo fue ejecutado guardaparques y miembros del Senpa, encabezado por el subdirector Regional V, la Unidad de Intervención Rápida (UIR), y con el apoyo de miembros de la fortaleza Enriquillo 16to. Batallón del Ejército. En el operativo, que duró de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, se eliminaron cerca de 7,000 plantas de aguacate hass de exportación recién sembradas y cerca de 10 tareas de yautía, en una finca perteneciente a Antonio Feliz Pérez, exsenador de la provincia Pedernales, y administrada por Dalvin Espinal, un productor de aguacate de Sierra de Bahoruco. Así lo informó la administradora del parque, Carolina Cuevas.

El operativo fue ordenado por un informe presentado por Cuevas el 22 de agosto pasado y por la denuncia de Grupo Jaragua la semana pasada ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Dalvin Espinal, uno de los mayores productores de aguacate hass de exportación del sector Los Arroyos y quien cultiva tanto dentro como fuera del parque, explicó a Diario Libre que el operativo fue una invasión a la propiedad privada y hará una "intimación legal". Además, asegura que las tareas sembradas, si bien es cierto están dentro del área protegida, fueron deforestadas mucho antes que se declarara área protegida en 1983. Según Espinal, este lugar es usado por haitianos para pastoreo de animales, por su cercanía a la frontera y con la siembra de estos árboles se está protegiendo el lugar.

"¿Tu sabes que esa cantidad de tierra que están reclamando, que supuestamente nosotros estamos deplorando, cerca del área de amortiguamiento y arriba donde nosotros conocíamos la antigua línea, representa el 0.6 % del total del parque?”, dijo Espinal.

Te puede interesar Sierra de Bahoruco: una larga lucha entre conservación y agricultura

Dalvin considera que en gran parte, más de un 80 % de lo negativo que se ha dicho con respecto a los aguacateros y el parque es falso. Como por ejemplo que llegaron en el 2018, cuando tienen documentos de compra y venta desde la década de los 60. Aunque reconoce que ha habido cierto desconocimiento desde el inicio de los habitantes de esa zona, también asegura que ha habido desconocimiento desde el Estado, de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, que nunca se opusieron a la siembra de aguacate en sus inicios.

"Mencionaste ahí que cómo es posible que el Banco Agrícola haya prestado dinero e hipotecado tierras en un área protegida, que ningún Estado haya hecho ningún acueducto dentro del área protegida, que el letrero de área protegida está mucho más arriba de donde debería estar. ¿Tú estás seguro que si nosotros nos vamos se va a recuperar eso? La caseta de Medio Ambiente tiene más de ocho meses que no habita nadie ahí y los haitianos se la están llevando pedazo a pedazo…”, concluyó Espinal.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/06/mapa-whatsapp-image-2022-09-02-at-23110-pm-d28bfb2a.jpeg Área que fue intervenida. (GRUPO JARAGUA)

Yolanda León, de Grupo Jaragua, declaró a Diario Libre que aplauden la intervención del ministerio de medio ambiente.

"Dicha siembra es la expansión de una de las mayores fincas privadas de este cultivo en la zona, que asciende a unas cinco mil tareas. Dada la magnitud de la invasión de este parque, esto es un pequeño, pero importante paso para empezar a restituir las áreas protegidas a su dueño legítimo: el pueblo dominicano. No es un tema de que si ese lugar ya estaba deforestado o no, ni de si entraban las vacas de los haitianos, o de que si los aguacates roban agua o no, ni siquiera de qué cultivo se trate. Es un tema de que NO es posible que exista propiedad privada dentro de un área protegida declarada según las leyes de la República Dominicana con actividades incompatibles con los objetivos de la misma. En particular, esto es inconcebible cuando estos ocupantes carecen de títulos de los terrenos y sus ocupaciones fueron posteriores a la creación del parque en esa zona, que en este caso existe desde 1996 (decreto 233-96 y ratificada por la ley sectorial de áreas protegidas de 2004 por la ley 202-04). Es cierto que la inacción de las autoridades todos estos años ha sido cómplice de estas infracciones, pero eso no es excusa para no actuar, en algún momento hay que empezar a aplicar la ley. Este ministro ha demostrado que no tiene problemas en hacer eso, que no tiene compromisos distintos a la misión de su cartera y lo felicitamos por ello”, opinó Yolanda León.

Sobre el operativo, el Ministerio de Medio Ambiente dijo a Diario Libre que este operativo es un "anticipo" a la implementación del plan de rescate del parque, que será anunciado próximamente.

Sobre el plan de rescate

El 11 de julio de 2016 el Ministro de Medio Ambiente, con Francisco Domínguez Brito como ministro, convocó a diferentes entidades del gobierno, sociedad civil y académicas para trazar las pautas para la formación del nuevo consejo de cogestión del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, apoyando la culminación de un plan estratégico de rescate o plan de acción para el Parque Sierra de Bahoruco, ya iniciado en 2015.

Luego de diferentes reuniones con los sectores involucrados en la iniciativa, el plan identificó a la agricultura como la amenaza principal en la vertiente sur del parque, ya que compromete la capacidad ecosistémica de generar y proveer servicios indispensables para el ser humano, principalmente la provisión de agua y estando en conflicto con los objetivos y la categoría de manejo del parque, tomando en cuenta que ninguno de los ocupantes de los predios dedicados a la agricultura posee títulos de propiedad certificados. Además, esta estrategia tomó en cuenta el estado irregular de la tenencia de la tierra dentro del parque, ya que ninguno posee un título certificado de propiedad. Por lo tanto, el plan ordenaba el desincentivo de la agricultura y propiciaba el desalojo de los cultivos dentro de sus linderos.

El 24 de abril de 2018 con la resolución NO. 0022/2018, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó y autorizó la implementación del Plan de Conservación del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, bajo firma del entonces ministro Francisco Domínguez Brito. Dos días más tarde, el 26 de abril, Domínguez Brito hacía pública su renuncia al cargo, para dedicarse abiertamente a la carrera por la presidencia del país.

Al llegar Ángel Estévez como ministro de Medio Ambiente, la implementación del parque quedaría en suspenso a pesar de las fuertes críticas de parte de ambientalistas y otras organizaciones de la sociedad civil.

Con el cambio del gobierno, fue designado el abogado Orlando Jorge Mera a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente en 2020. A finales de ese año Jorge Mera anunciaba la ejecución del plan de rescate de Sierra de Bahoruco para ser completado en marzo de 2021, el cual fue retrasando hasta culminar el rescate de lindero sur del Parque Nacional Valle Nuevo, el cual sigue sin completarse a la fecha.