Empresa atribuye a las autoridades escogencia de lugar para instalar barcazas en Azua

La empresa Karpoweship, encargada del proyecto que busca instalar dos barcazas en las inmediaciones del muelle de la comunidad Los Negros, en Azua, atribuyó a la gestión del fallecido exministro Orlando Jorge Mera la escogencia de esa zona para la instalación de esas generadoras de electricidad.

“Ese lugar no lo escogió la empresa, ese lugar lo escogió el Ministerio de Medio Ambiente; lo fijó el extinto ministro Orlando Jorge Mera, porque era el lugar donde la instalación de la barcaza no producía daños al medio ambiente”, sostuvo durante una rueda de prensa el abogado Ángel Lockward, representante de la referida compañía.

Al ser preguntado sobre las declaraciones del ministro Miguel Ceara Hatton, de que la evaluación ambiental al proyecto no había podido ser concluida debido a que hacían falta dos vistas públicas, Lockward informó que sí se realizaron las vistas públicas. Sostuvo que la convocatoria fue realizada en un medio de circulación nacional. Agregó: “A ese llamado de consulta acudió todo el mundo, juntas de vecinos y Medio Ambiente”.

Aclaró que los pasos dados con la iniciativa fueron previos a la llegada del actual incumbente. “El ministro Jorge Mera estuvo muy al tanto (del proyecto), hay muchas informaciones que el amigo Ceara Hatton no tiene”, dijo el abogado.

Afirman no se hizo vista en Los Negros

Sobre el tema de las vistas públicas fue consultado el abogado César Beltré, uno de los comunitarios que rechaza la instalación de las barcazas, quien indicó que “allá (en Los Negros) no se ha hecho vista pública para barcaza, incluso se lo expresamos al ministro de Medio Ambiente (Ceara) cuando fue allá, eso es falso”.

“Ellos supuestamente hicieron una vista pública en el Ayuntamiento de Azua, pero no fue con gente de la comunidad”, señaló Beltré.

Lockward manifestó que la empresa, que ganó una licitación para la instalación de 178 megavatios, presentó el pasado 3 de agosto el estudio de impacto ambiental de las barcazas, a fin de solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la licencia ambiental correspondiente.

“La ley dice que (Medio Ambiente) tenía 30 días para responder. El Ministerio tenía hasta el 3 de septiembre para responder. La empresa que fue a una licitación pública, que ofertó el precio más bajo, ha cumplido con la ley presentando el estudio, es el Ministerio que no ha cumplido, tratando diligentemente un problema como el de la generación, que debería tener prioridad”, añadió.

“No hay zona de amortiguamiento”

Al ser preguntado sobre si las barcazas se estaría instalando al borde de la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo, que se encuentra próximo al muelle de Los Negros, Lockward indicó que ese espacio “no tiene” un área de amortiguamiento. “Si lo hubiera, simplemente se toman las previsiones que la ley establece, para tomar las medidas que eviten un impacto negativo”, añadió.

“Se ha dicho que las barcazas afectarán el Medio Ambiente, porque están en un área protegida, eso no es verdad; no están en un área protegida. Se ha dicho que va a afectar porque hay corales, no es verdad, los buzos y técnicos de Medio Ambiente rindieron un informe en el que indicaron que donde la barcaza se va a instalar hay tres metros de lodo y fango”, señaló el representante de la empresa turca.

Sobre las declaraciones de pescadores de que serían afectadas sus actividades por las barcazas, Lockward indicó que estos comerciantes “no pescan en el muelle”, y señaló que el proyecto sería una fuente de trabajo para ellos.

Los pescadores y vendedores instalados en las inmediaciones de la playa de la comunidad Los Negros expresaron su rechazo a la planta que se pretende instalar en la zona, alegando que hace daño.

“¿A dónde vamos nosotros a trabajar? Nosotros vivimos de la playa, si nos meten esa planta, ¿quién va a venir a bañarse?, ¿Quién va a venir a mirar la playa? No queremos esa planta”, manifestó Pedro Beltré, pescador de la zona.

Lockward estuvo acompañado de Carlos Matamorros y Eugene Mathinsen, ejecutivos de la empresa turca.

Los disturbios por el proyecto Se recuerda que a finales de septiembre varios residentes de la localidad Los Negros, que pertenece a Puerto Viejo de Azua, resultaron heridos tras disturbios registrados entre comunitarios y miembros de la Policía Nacional, en medio de protestas por la instalación de las barcazas. Los lugareños denunciaron que su comunidad “fue militarizada”, al tiempo que acusaban a las autoridades locales de “meter a la fuerza ese proyecto”. Días más tarde los ministros Miguel Ceara Hatton, de Medio Ambiente, y Antonio Almonte, de Energía y Minas, sostuvieron un encuentro con los comunitarios.

Medio Ambiente evalúa estudio de impacto de barcaza

Consultadas sobre las declaraciones de Lockward y la referida empresa de la falta de respuesta sobre la licencia, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente indicaron que el estudio de impacto ambiental del proyecto está siendo evaluado por esa institución y que el proceso de autorización se encuentra en los plazos establecidos.

“El proceso de evaluación ambiental comprende un plazo de 190 días laborables por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra en plazo para emitir su decisión, según el artículo 22, párrafo V, del Reglamento para Autorizaciones Ambientales de la República Dominicana”, indicó la entidad en un comunicado.

Medio Ambiente informó que recibió la solicitud de Autorización Ambiental, por parte de la compañía Karpowership Dominican Republic, S.A.S. sobre el proyecto energético en la comunidad de Los Negros, el 23 de noviembre del 2021.

“El 22 de febrero, el ministerio emitió los Términos de Referencia (TdR) para la realización del estudio técnico de impacto ambiental. Los términos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente, no representan o implican una autorización para iniciar y/o ejecutar el proyecto”, aclaró la institución, quien confirmó que recibió el estudio a principios de agosto.

