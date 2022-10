Bajo lluvia, compradores se dieron cita al XVI Festival de Plantas y Flores en el Jardín Botánico

La lluvia no fue impedimento para que decenas de personas se dieran cita en el segundo día del XVI Festival Nacional de Plantas y Flores que se realiza en el Jardín Botánico Nacional.

Con sombrillas, capas, gorros de baño y fundas plásticas para taparse la cabeza, un público variado, desde abuelitos hasta los más pequeños de la casa se deleitaban con la belleza natural de las plantas y flores que ahí se exhiben.

Cecilio Moronta, residente en el Ensanche Kennedy, con plantas manos comentó que era “el tercer viaje que doy al carro”, cuando se dirigía al área de estacionamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/29/un-grupo-de-personas-de-pie-en-la-calle-52c5403b.jpg Cecilio Moronta, comprador. (FRANCISCO ARIAS)

Cecilio compró las plantas para su propio jardín, pero también para regalarle a su madre, su cuñada y su suegra.

“La lluvia no me ha detenido y este año hay más variedad que en versiones anteriores a las que he venido”, agregó.

Otras personas vinieron desde el interior exclusivamente a la actividad, como una señora que no quiso revelar su nombre, pero afirmó que se trasladó desde San Pedro de Macorís en búsqueda de nuevas plantas para su jardín.

Orquídeas y suculentas

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/29/una-ensalada-de-verduras-e62a84d0.jpeg Las suculentas gozan de gran demanda. (DIARIO LIBRE)

Sin lugar a dudas, las orquídeas y las suculentas son las grandes protagonistas de esta edición, estando presentes en la mayoría de los stands colocados para el festival.

Las suculentas más sencillas y de menor tamaño se encuentran desde 75 pesos y van aumentando a 100, 150, hasta llegar a 250 y 300 pesos, dependiendo el suplidor.

Estas plantas vienen acompañadas por unas macetas pintadas en forma de gatitos, zorros o caritas hechas en barro, cuyos precios inician en 350 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/29/un-florero-con-flores-060abf9e.jpg Hay orquídeas en todos los colores y número de espigas. (FRANCISCO ARIAS)

En cuanto a las orquídeas, el precio será determinado por la especie y el número de espigas que tenga la planta, pudiéndose encontrar una planta en perfecto estado desde los 600 pesos. Algunas están valoradas en 2,500 pesos.

Asimismo, en el festival se encuentra gran variedad de humus, fertilizantes y todo tipo de abono para mantener las flores en óptimas condiciones.

Con la temporada navideña justo a la vuelta, otras plantas que gozaban de gran demanda eran los pinos, disponibles desde 200 pesos y las flores de pascua, con un costo promedio de 500 pesos.

Otras actividades

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/29/un-hombre-sentado-en-una-camioneta-73e6afc5.jpg El servicio de carretillas está disponible para grandes compradores. (FRANCISCO ARIAS)

Además de la venta de flores, macetas y abonos, los niños pudieron disfrutar de la presencia de personajes animados y para los adultos se impartieron talleres de paisajismo, formación de bonsái e instalación de sistema de riego para jardines.

El festival se inicia a las 9:00 de la mañana y se extiende hasta este domingo 30 de octubre. El costo de la entrada es 150 pesos los adultos y 50 los niños.

El Jardín Botánico tiene a disposición de los grandes compradores un servicio de carretillas para mayor comodidad a la hora de transportar las plantas a los vehículos.