Barco de empresa Karadeniz está atracado en Santo Domingo

Se trata de un barco autopropulsado y no de una barcaza la embarcación que está en aguas del mar Caribe y que se alcanza a ver desde el Malecón de Santo Domingo, propiedad de la empresa Karadeniz Powership.

El barco, que vino desde Turquía, estará atracado en Santo Domingo hasta tanto reciban los permisos correspondientes del Estado, según explicó Carlos Matamorros, representante de la empresa.

Matamorros dice que aún no tiene definida la información sobre donde estaría operando este barco que funciona como planta de generación de electricidad, una vez se obtengan los permisos, si las autoridades así lo consideran, pero aclaró que el contrato y la oferta que ellos hicieron fue para operar en el Puerto Viejo de Azua.

“Ese barco vino a cumplir con el contrato que tenemos con el Estado dominicano y estará atracado en Santo Domingo hasta que cumplan con los permisos. Nosotros estamos esperando ya la etapa final del proceso de la licencia ambiental”, dijo Matamorros.

Explicó que la diferencia principal radica en que esta embarcación que se observa desde el Malecón de la capital, es un barco autopropulsado y que la barcaza no tiene motores y tiene que ser remolcada.

“Nosotros tenemos un contrato con el Estado y el barco vino a cumplir con el contrato, que no tengamos los permisos por X o Y razón, no nos limita a traer el barco. Ese barco viene en navegación desde Turquía. El barco no necesita un permiso para poder estar atracado acá. Para operar como planta de generación sí necesita el permiso, número uno de Medio Ambiente y número dos la concesión definitiva”, agregó.

Barcaza genera revuelo en Azua La instalación de la barcaza en Azua ha generado rechazo de ambientalistas y residentes de la provincia y ha sido defendida por las autoridades. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, dice que no estará dentro del área protegida. El alcalde de Azua, Ruddy González, sostiene que hay gente que se opone al proyecto y no sabe el por qué.