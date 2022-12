Fundación Rica reconoce a tres organizaciones por labor de sostenibilidad

La Fundación Rica reconoció a tres organizaciones sin fines de lucro que han realizado una labor en pro de la sostenibilidad en las áreas de educación, salud y Medio Ambiente, durante la segunda entrega del Premio a la Sostenibilidad Dr. Julio A. Brache Arzeno.

En la premiación de este año fueron escogidos el Instituto Agronómico y Técnico Salesiano (Iatesa), en la categoría Educación; la Fundación Doctor Juan Manuel Taveras, en el renglón Salud y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) en la categoría Medio Ambiente.

Los ganadores del premio recibieron la suma de 1,250,000 pesos cada uno, a los fines de que las instituciones cuenten con respaldo para continuar realizando su labor, de acuerdo a lo expresado por representantes de la Fundación.

“No queremos motivar una acción puntual, destacar que estas instituciones han demostrado que han caminado un largo trecho para llevar a cabo sus acciones en pro del bienestar del país”, manifestó Julio Brache, presidente de la Fundación.

Explicó que un panel de nueve jueces elige aquellas entidades que, a través de sus acciones, han mejorado las condiciones de personas de escasos recursos, en el área de la salud y educación, o desarrollado trabajos de reforestación o preservación de especies que se encuentran en peligro, en el caso del medio ambiente.

“Este premio es un llamado a la sociedad civil y al sector privado para que destinen sus mejores esfuerzos, tiempo y recursos en promover soluciones innovadoras a las problemáticas sociales, de modo que, favorezcan la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra nación”, añadió Brache, quien instó a las organizaciones a participar en la premiación en sus próximas entregas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/08/un-hombre-en-frente-de-un-arbol-364a5e14.jpg Julio Brache, presidente de la Fundación Rica. (FUENTE EXTERNA)

Durante la premiación el director ejecutivo de la Fundación Rica, Wenceslao Soto, manifestó que la entidad tiene un profundo compromiso con el desarrollo sostenible del país.

Ecored y la “Misión Rescate Lista Roja”

En el acto tanto Mariel Bera como Ámbar Espaillat, presidenta y coordinadora de medio ambiente de Ecored, respectivamente, explicaron que la iniciativa estandarte de la organización es su “Misión Rescate Lista Roja”.

Recordaron que el proyecto consiste en una alianza público privada en la que participan entidades como el Jardín Botánico, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Cooperación Alemana que “procura rescatar las especies en peligro de extinción”.

Actualmente, en la iniciativa participan 24 empresas pertenecientes al sector privado, quienes fungen como padrinos de especies amenazadas.

“Las empresas se integran al programa y realizan un aporte económico para fomentar actividades de conservación, como jornadas de plantación, trabajos técnicos que lleva a cabo el Jardín Botánico como recolección de semillas y la reproducción de plántulas en viveros”, manifestó Espaillat al explicar cómo funciona el apadrinamiento que llevan a cabo las empresas que forman parte de la iniciativa.

Resaltó que durante el 2022, Ecored realizó 65 jornadas de plantación, para un total de 28,000 plántulas de 60 especies. El término plántula hace referencia a los primeros estadíos de desarrollo de una planta, desde que germina hasta que se desarrollan sus primeras hojas.

Al ser preguntada sobre las expectativas de Ecored para el año 2023, Bera manifestó que espera que más empresas se involucren en los programas que desarrolla la institución, a fin de que contribuyan a la sostenibilidad y la conservación de especies, sobre todo las amenazadas, en la República Dominicana.

A la premiación, realizada en el salón The Garden Tent, del hotel El Embajador de esta capital, asistieron Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y del Grupo Rica; Joel Santos, ministro de la Presidencia; Ángel Hernández, ministro de Educación; Jesús (Chu) Vásquez, ministro de Interior y Policía; Pedro Suárez, director del Jardín Botánico Nacional, entre otras personalidades.

Más de 100 postulaciones

Julio Brache dijo a Diario Libre que en la premiación de este año participaron más de 100 postulantes en las tres categorías del concurso. Los finalistas del renglón Educación, junto a Iatesa fueron The Dominican Republic Education and Mentoring Dream Project Inc y Fundación La Merced.

En la categoría de Salud, además de la Fundación Juan Manuel Taveras, participaron Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil FACCI, la Fundación Dr. Juan Ml. Taveras R., Inc y Fundación Nido para Ángeles. Mientras que en el renglón Medio Ambiente, Fundación Loma Quita Espuela, Inc; el Jardín Botánico Nacional y Ecored, que resultó ganadora.