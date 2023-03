Medio Ambiente no ve dificultad con que se hagan estudios en proyecto Romero en San Juan

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, manifestó este viernes que no ve ningún problema con que se realice el estudio de impacto ambiental al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan.

“Yo creo que, si una empresa tiene que hacer los estudios, a eso yo no veo ninguna dificultad con que hagan los estudios correspondientes. Ya después el Ministerio evaluará si tiene o no un impacto ambiental. Si da un sí o un no, o un sí condicionado”, dijo Ceara Hatton durante una entrevista en el Gobierno de la Mañana de la emisora Z 101.

El funcionario agregó que los estudios de impacto ambiental son un mecanismo de protección de la sociedad que debió usarse con mayor intensidad y mayor fuerza.

Agregó que los permisos ambientales son una necesidad para cualquier proyecto de minas y que el Gobierno busca fortalecer la institución en la toma de decisiones.

El proyecto Romero es promovido por la empresa canadiense GoldQuest, la cual ha alertado sobre la posibilidad de ir a un arbitraje internacional, puesto que el Estado no ha ejecutado el estudio ambiental en la zona de operación.

El proyecto ha tenido la oposición de sectores de San Juan, por lo que ha sido una de las razones por las que el Gobierno no ha aprobado el estudio.

La construcción del proyecto conllevaría unos 310 millones de dólares y, durante sus ocho años de vida útil, se prevé una inversión de más de 400 millones de dólares, según ha informado GoldQuest.