Contaminantes y falta de fondos para desarrollo industrial: entre retos del sargazo en RD

Una investigación desarrollada por técnicos dominicanos ha revelado que la composición del sargazo que llega a las costas del país está conformada por metales pesados contaminantes como el arsénico, lo que, a juicio de los investigadores, hace imperativa la vigilancia al uso que se le da al alga y la necesidad de fondos que permitan el desarrollo de una industria del sargazo óptima.

Pamela Tejada y Laura Aquino, técnicas de los laboratorios de servicios analíticos y de calidad de agua del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), señalaron que el estudio forma parte de un monitoreo que realizan expertos dominicanos desde el 2015, relacionado a la cuantificación de metales pesados, alcalinos y tierras raras.

En las investigaciones también participó el coordinador del doctorado en Ciencias Ambientales del Intec, Ulises Jáuregui-Haza, quien aseguró que el sargazo no es la única alga que presenta metales pesados en su composición, al tiempo que resaltó que República Dominicana no ha reportado impactos importantes del sargazo en la salud, algo que atribuye al sistema de recolección que existe en varias zonas del país.

"El impacto en salud que se ha reportado, sobre todo en algunas islas, está vinculado a la descomposición del sargazo en las orillas. Si tú no lo colectas y se descompone te va a formar sulfuro de hidrógeno, que tiene afectaciones para la salud; igual se producen lixiviados ácidos que modifican la calidad del agua, el ph y las especies que viven en esos medios mueren", sostuvo el especialista.

Jáuregui-Haza añadió que personas han manifestado tener afectaciones en la piel, pero que no se debe al alga. "Cuando el sargazo se empieza a pudrir aparecen microorganismos que son los que pueden darte la afectación si tú te bañas donde el sargazo se está pudriendo", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/laura-ba08384c.jpg Laura Aquino, técnica del laboratorio de Calidad de Aguas del Intec. (PAOLA WISKY)

Tanto Aquino como Jáuregui-Haza manifestaron que el hecho de que el sargazo tenga contenido contaminante no quiere decir que las aguas del país estén contaminadas, y que para determinar esto es necesaria la realización de más investigaciones. El levantamiento se realizó en las costas del este, sur y playa Rincón, al norte del país, donde no se tenía data.

El estudio

Sobre la investigación, Laura Aquino agregó: "Lo que queríamos era ver cuál era la composición en cuanto a los metales, sobre todo los metales pesados, que son de mayor preocupación para poder decidir qué se puede hacer con el sargazo, porque de acuerdo a su composición química es que se puede determinar qué hacer con el".

Tejada señaló que, en un estudio previo, en 2019, encontró en tres tipos de sargazo varios metales: cromo, níquel, cobre zinc y otros, al tiempo que se vio que la diferencia de la absorción de los diferentes metales pesados no era significativa en el alga.

En el levantamiento del pasado año se realizó la especiación (identificación) de arsénico, que es importante porque "es uno de los metales más tóxicos que existen, está presente en las aguas porque viene de las zonas subterráneas, pero el sargazo tiene la característica de que absorbe los elementos del medio", sostuvo Aquino.

La joven manifestó que se encontró que el arsénico formaba una gran parte del contenido de metales que se encontraba dentro del sargazo, sobre todo en su forma de arseniato, que es biodisponible, es decir, que puede ser absorbido por los demás organismos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/pamela-7be4e87a.jpg Pamela Tejada, técnica del laboratorio de servicios analíticos del Intec. (PAOLA WISKY)

"Eso quiere decir que si lo usamos en agricultura o comida de animales o aplicaciones que tiene que ver con seres vivos corremos el riesgo de que se pase a la cadena alimenticia, puede representar un problema de intoxicación. También hallamos niveles altos de sales orgánicas como potasio, magnesio, sodio o calcio, que de usarse pueden salinizar la tierra", advirtió la técnica del laboratorio de calidad de agua.

De su lado, Tejada manifestó que es necesario identificar la proporción en la que están los diferentes metales, "no solamente los pesados o los alcalinos porque si están en concentraciones altas puede llegar a ser más perjudicial que positivo para la parte de la agricultura y la tierra".

"No es que vamos a hacer un stop porque no se puede hacer nada debido a que tiene muchos metales, vamos a buscar otra vía donde sí se pueda hacer y sea algo viable para el medio ambiente y los seres vivos", añadió.

El futuro del sargazo

Al reflexionar sobre el futuro del alga, Jáuregui-Haza indicó que lo ve muy asociado a los productos de alto valor agregado, es decir los productos para ser utilizados en la industria farmacéutica y cosmetológica, que requieren de una tecnología más alta. "Hoy no disponemos de todo el equipamiento tecnológico que nos permite investigar en esos productos, estamos trabajando con otras empresas y otros países", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/ulises-0cc85ade.jpg El coordinador del doctorado en Ciencias Ambientales del Intec, Ulises Jáuregui-Haza. (PAOLA WISKY)

Al ser preguntado sobre si la investigación perjudicaría el uso de sargazo en industrias como la farmacéutica, el especialista manifestó que los compuestos que son de interés de la industria farmacéutica son estructuras orgánicas y en el proceso de separación se pueden dividir fácilmente los metales pesados, que quedarían en otra fase. "No habría riesgo. El desarrollo tecnológico de estos productos garantiza la separación", agregó.

El docente puso el ejemplo del biol orgánico que produjo el Intec. "Cuando produjimos el biofertilizante líquido demostramos que no hay ningún metal pesado en concentración de riesgo. La gran mayoría de los metales están en concentraciones incluso por debajo del límite de detección de los equipos que utilizamos, que son bastante sensibles", añadió.

Jáuregui-Haza reconoció que aún hay estudios que están pendiente hacer, "porque, como cualquier otro producto que se utilice en agricultura y farmacéutica, hay un efecto que se llama efecto de acumulación, usted tiene que ese estudio hacerlo durante años, porque no porque yo tenga poco ahora, no quiere decir que no a ser perjudicial".

Llamado al sector privado El especialista reiteró su llamado a un sector empresarial entusiasta y emprendedor, que ayude a desarrollar la industria del sargazo, puesto que ya las universidades comenzaron a tener aplicaciones, que están dispuestos a poner en manos del sector empresarial. "Pero necesitamos que empiece a usarse el sargazo como materia prima, sino, el esfuerzo que hacemos no sirve de nada", concluyó.

