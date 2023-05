Residentes de Los Negros de Azua siguen con opiniones encontradas sobre barcazas

A casi dos meses desde la llegada de las barcazas de generación eléctrica propiedad de una empresa turca a la provincia de Azua, residentes en la comunidad de Los Negros aún mantienen opiniones encontradas sobre la planta que inyectaría al sistema energético más de 170 megavatios.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre por la zona, uno de los residentes de la comunidad, ubicada en el distrito municipal de Puerto Viejo, dijo no comprender por qué continúa la controversia en torno a la planta, que ya cuenta con los permisos del gobierno dominicano para su operación.

"Eso se va de ahí un día, con Dios", señaló uno de los pescadores de la zona identificado como Manuel, quien dijo ser uno de los comunitarios que no está de acuerdo con las plantas.

En las inmediaciones del muelle se observó mucha actividad en la mañana de este jueves, con decenas de camiones desplazándose y estacionados próximo a la playa de Los Negros.

En las inmediaciones del muelle se observó mucha actividad en la mañana de este jueves. (FRANCISCO ARIAS)

Al ser consultada sobre las denuncias de fuertes humaredas producto de las plantas, Soranyi Ortiz indicó: "No sé quiénes lo han visto, pero yo no". Manifestó que el ambiente "se ha mantenido normal, aunque hay muchos que no se sienten así".

Los comunitarios explicaron que la empresa Karadeniz Powership ha ofrecido trabajo a los residentes en Los Negros, sin embargo, explicaron que los sueldos, que oscilan entre los 13,000 y 18,000 pesos, "no son muy buenos".

"Ellos (la empresa) metieron un grupo ahora, en tres semanas van a meter a otro de la misma comunidad. Traerán más contratos", sostuvo Edward Marte.

Ortiz explicó que no se han discutido sobre manifestaciones en la zona, aunque los residentes realizan reuniones frecuentemente, al tiempo que explicó que la comunidad requiere mucha ayuda.