Ministro de Medio Ambiente: "El desafío que tenemos con el agua es tremendo"

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, manifestó este sábado que el tema agua es un gran desafío de cara a la sostenibilidad y la gestión de los recursos naturales en la República Dominicana.

"El desafío que tenemos con el agua es tremendo", señaló el funcionario, quién narró un episodio ocurrido hace varias semanas tras una reunión entre las instituciones que tocan la gestión del líquido, en momentos en que la sequía estacional se hacía sentir en el país.

"La semana antepasada estuvimos en una reunión de todas las instituciones que tenemos que ver con el agua, estábamos en plena sequía, y yo salí desmoralizado. Por primera vez sentí que me golpearon", detalló Ceara Hatton, quien agregó que, afortunadamente, han llegado lluvias que han elevado el nivel de las presas.

"Lo que quiero transmitir es que el agua es un tema de seguridad nacional, sobre todo viviendo en una isla. Tenemos que darle prioridad al tema del agua y a pesar de todo lo que hacemos no es suficiente", indicó.

El ministro sostuvo: "Una de las cosas que más he aprendido en este Ministerio es lo difícil que resulta en este país que la gente entienda que el agua es vida".

Un proceso agotador

El funcionario reiteró la importancia de educar a la población en términos ambientales para una óptima defensa de los recursos naturales del país, a la vez que citó dos casos en los que el proceso de coerción en contra infractores de las leyes ambientales ha resultado agotador para las autoridades.

"Ahora mismo tenemos 400 hombres en Los Haitises, pero no hay forma de sostener 400 soldados en Los Haitises, yo he ido dos veces y es realmente no es fácil", señaló el ministro, quien agregó que los soldados "están cansados, echarse a caminar el día entero en una loma de esas para volver a bajar, tomar gente presa".

Ceara Hatton citó además el caso de las granceras y la depredación en los afluentes. "Hay mil y pico de ríos en el país, no hay forma de que tengamos un Senpa, un soldado, cinco o diez en todos los ríos, porque tan pronto ese tipo sale a comer está entrando un camión. Tú le das un permiso a un grancero, le dices llévate un metro cúbico y quieren llevarse 100", indicó.

"No podemos resolver el problema con la represión, eso puede funcionar en un momento determinado, pero indudablemente tenemos que buscar otra salida y la única es la educación", añadió.

El ministro de Medio Ambiente se expresó en esos términos en el marco de un encuentro para la reducción del uso de plástico en la isla Saona.