Denuncian "insoportable" mal olor en Zona Colonial

Unos lo atribuyen a la gran cantidad de basura arrastrada por los ríos Isabela y Ozama hacia el Malecón, otros al sargazo que se acumula en la costa. De lo que sí están seguros residentes y comerciantes de la Ciudad Colonial es lo insoportable que les resulta el mal olor que desde hace días afecta esa zona del Distrito Nacional.

Alejandro Bobadilla comentó a Diario Libre que al abrir las puertas de su residencia un desagradable olor impregna su comedor y sala. "Eso es increíble, es sumamente molesto, yo diría que tiene unos cinco o seis días. A veces huele a pescado", indicó.

Al preguntársele de dónde cree que proviene el olor, el hombre, quien residente en la Ciudad Colonial desde hace 60 años, dice: "Ahí está Montesinos y viene de allá de Sans Soucí. Yo nunca he visto eso, yo me bañaba en esa playita y hoy en día tú no te puedes tirar, porque ya bajan hasta materias fecales".

Bobadilla sostuvo que ha visto a la Alcaldía del Distrito Nacional dar las instrucciones para la limpieza de las playas cuando llegaba a la desembocadura del río Ozama grandes cantidades de desechos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/12062023-mal-olor-en-la-zona-sargazo-jessica-gomez04-0b92b75c.jpg Alejandro Bobadilla. (JESICA GÓMEZ/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/12062023-mal-olor-en-la-zona-sargazo-jessica-gomez05-6b99a887.jpg Manuel Tejeda. (JESICA GÓMEZ/DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/12062023-mal-olor-en-la-zona-sargazo-jessica-gomez10-1b872e3d.jpg Desechos en playa Montesinos. (JESICA GÓMEZ/DIARIO LIBRE )

Con las puertas cerradas

Daysi Peña, quien labora en un establecimiento de venta de comida y bebidas alcohólicas de la zona, manifestó que el hedor no solo afecta una de las áreas turísticas más importantes de la capital dominicana. "Yo vivo en la (avenida) México y allá llega el olor", se quejó.

"Aquí hemos tenido que comprar ambientadores, tener esto cerrado con este calor, no puedo decir que ha afectado las ventas, pero no es el mismo flujo de gente y la misma gente lo dice que el olor es insoportable", señaló.

A juicio de Peña, el mal olor llegó tras las lluvias registradas hace un par de semanas. "Esa basura que viene de los ríos Isabela y Ozama, ahí se acumula mucha basura y aparte de eso dizque el sargazo", indicó.

Manuel Tejeda labora en un colmado de la zona y dijo a Diario Libre no tener explicación para el hedor que impregna la Ciudad Colonial. "La gente llega al negocio y pregunta de dónde viene ese olor", dijo.

Limpieza en playa Montesinos La semana pasada seis entidades del Estado y del Distrito Nacional, incluyendo la Alcaldía, iniciaron la limpieza de la playa de Montesinos que quedó inundada de desperdicios y sargazo luego de las lluvias provocadas por vaguadas en las semanas recientes. Cada vez que ocurre un largo período de lluvias, los desperdicios lanzados en el río Ozama llegan hasta la playa de Montesinos, la que se encuentra en la desembocadura del Ozama. Este año la presencia de sargazo ha complicado la situación, de acuerdo a lo informado por las autoridades.

