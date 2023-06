Pescador encontró manatí: “Cuando encuentren un animal en peligro de extinción, hagan lo mismo que yo hice”

Eran las 5 de la mañana del viernes 16 de junio de 2023. Juan Carlos Martínez (Jean), un pescador de 22 años, se dirige a la costa rocosa, al lugar conocido como “La Posita”, frente al barrio Villa Faro en San Pedro de Macorís.

En la penumbra le llama la atención una especie de tronco oscuro sobre las rocas, pero continúa hacia la costa para lanzar el anzuelo.

Juan Carlos, nacido y criado en San Pedro de Macorís, se dedica tiempo completo a la pesca, tanto de cordel como con arpón. Con la pesca mantiene a un niño de cuatro años y su esposa que actualmente se encuentra embarazada.

Mientras Juan Carlos sigue sus labores de pesca, empieza a amanecer frente a un mar picado y una brisa fuerte. En un momento nota que lo que creía era un tronco se está moviendo y por un momento piensa que es una especie de foca. “Cuando me acerqué me di cuenta que era un bebé manatí”, comenta por teléfono a Diario Libre.

El pescador comenta que en la escuela le enseñaron sobre la especie, sabe que vive en las aguas y que se alimenta de hierbas. Además dice que es frecuente encontrarse con manatíes cuando practica la pesca submarina con arpón.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/20/foto1-3c630a1d.jpeg Juan Carlos Villanueva con su esposa Yamile Dahiana Nolasco y su hijo Yankeudi Dariel. (MARVIN DEL CID)

Juan Carlos sabe que, hace muchos años, mataron a un manatí en la zona para comerlo, pero entiende que es una especie protegida y que los responsables terminaron presos. También conoce la historia de los manatíes Juana, Pepe y Lupita, quienes fueron liberados en 2021 en Bayahíbe. “Por aquí pasó un animal gigante con un rastreador (Juanita)”, recuerda el pescador.

Lo llevó a una poza

Decidió trasladar al pequeño animal a una pequeña poza de agua salada, donde lo notaba incómodo. Luego de unos minutos, mientras le mojaba el cuerpo y la boca, le daba “cariño” suavemente, y pudo observar que reaccionaba mejor y lo trasladó a otra poza un poco más grande. No tenía como llamar a nadie, ya que el teléfono lo había dejado en casa.

Juan Carlos comenta que llegó a pensar que si el animal moría podían echarle la culpa y terminar preso, lo que arruinaría su vida y la de su familia.

Cerca de las 7 de la mañana, dos personas se acercaron a ver lo que pasaba, Diego Bautista y su esposa. Juntos seguían cuidando de la cría, mientras llamaron al Ministerio de Medio Ambiente y Servicio Nacional de Protección Ambienta (Senpa), activando el protocolo de varamientos, donde participan el Viceministerio de Costeros y Marinos, el Acuario Nacional y la Fundación Dominicana de Estudios Marinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/20/dji0627-a41b97e9.jpg Una pequeña carpa se instaló en una de las pozas donde el manatí permaneció unas horas mientras se intentaba localizar a la madre. (MARVIN DEL CID)

Quince personas, entre técnicos y veterinarios, atendieron la emergencia para brindarle los primeros auxilios a la cría e iniciar la búsqueda de la madre con drones, para intentar reunirlos de nuevo.

Luego de agotar el protocolo y no lograr ubicar a la madre de la cría, se decide que el manatí sea trasladado al Acuario Nacional y se inicie un largo proceso de rehabilitación y reintroducción.

El pequeño manatí de pocas semanas de nacido es bautizado como Jean Pedro, en honor al pescador que lo rescató y a la provincia donde fue encontrado.

Durante la llamada para esta entrevista con el pescador, se entera que el manatí fue bautizado con su apodo, Jean.

"Que lleve mi nombre es emocionante, no sé cómo describirlo. Si me dan el permiso me gustaría ir a verlo”, comentó emocionado Juan Carlos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/20/acuario1grande-bf05771d.jpg El manatí Jean Pedro en el Acuario Naciona. (MELANIE MÜLLER)

“Cojan este ejemplo, cualquier animal que encuentren en peligro de extinción, hagan lo mismo que yo hice. Es un animal inofensivo, bonito, no hay necesidad de hacerle daño”, concluyó el pescador.

Estable en el Acuario

El pequeño manatí Jean Pedro se encuentra actualmente estable en las instalaciones del Acuario Nacional, donde se trabaja en un plan de rehabilitación y reintroducción coordinado por el viceministerio de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, junto a Fudanción Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) y el Acuario Nacional.