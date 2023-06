República Dominicana entre los líderes de desperdicios electrónicos de América Latina

En la región de América Latina, República Dominicana ocupa el tercer lugar, detrás de Uruguay y Chile, a nivel de generación per cápita de residuos eléctricos y electrónicos, desechos que han mantenido una tendencia creciente en el país, sobre todo tras la pandemia del coronavirus.

Los datos están contenidos en el borrador del Diagnóstico Nacional de Residuos Sólidos de República Dominicana 2022, un documento elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y financiado por la Unión Europea, el cual se encuentra en un proceso de consulta pública hasta julio.

De acuerdo al documento, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) abarcan artefactos como electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, lámparas de uso doméstico, comercial e industrial, entre otros.

"En la República Dominicana, la generación de RAEE mantiene una marcada tendencia creciente, en particular a raíz de la pandemia del coronavirus que intensificó el uso de equipos y herramientas digitales. Del año 2015 al 2021 la generación de RAEE aumentó en 35 %, de 55,000 toneladas métricas (Tm) a 74,000 Tm respectivamente", indica el levantamiento.

El documento añade que para 2018 el país, con casi 10 kilogramos de residuos eléctricos y electrónicos por habitante y año, "se situaba en tercer lugar (por detrás de Uruguay y Chile) como máximo generador de residuos eléctricos y electrónicos per cápita en la región".



Los datos mostrados en el material corresponden a dos estudios realizados previamente: el primero, es el informe "Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe", desarrollado en 2018 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el segundo es un estudio realizado en 2022 por el departamento de investigaciones de la firma alemana Statista.

Una fuente de recursos valiosos

El Diagnóstico de Residuos Sólidos detalla que la valorización de los residuos eléctricos y electrónicos permite la obtención de recursos valiosos, "además de evitar la contaminación ambiental por estos residuos".

En ese sentido, el documento indica que estos desechos contienen cobre, estaño, zinc, plata y oro. "Cada kilo reciclado de estos materiales puede utilizarse para fabricar nuevos aparatos electrónicos con la misma calidad que si se hubiera extraído de la tierra", agrega.

Aprobarán reglamento

Consultado sobre las medidas que desde el Estado se están tomando para el manejo de estos residuos, John Grullón, director de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente dijo a Diario Libre que en los próximos días se prevé que el Poder Ejecutivo apruebe un reglamento técnico de responsabilidad extendida de esos residuos.

El funcionario explicó que ese reglamento establecerá, entre otras cosas, que los productores, importadores o comercializadores de los equipos deberán asumir la recolección de esos instrumentos cuando dejen de funcionar.

"Por ejemplo, un celular. ¿Quién lo trajo? un importador de un producto electrónico cualquiera. Tú lo compras como usuario, pero ya lo utilizaste, es inservible, entonces él (importador) es responsable de, a través de un sistema, recoger esos residuos", sostuvo Grullón.

El sistema para la recolección de residuos eléctricos o electrónicos está establecido por el mismo reglamento, que también plantea la opción de que los importadores realicen la labor de manera colectiva.

"Es un gran avance porque el productor, importador o comercializador tiene que acogerse a la responsabilidad extendida", manifestó Grullón, quien indicó que el reglamento pasó por un proceso que duró casi dos años.

Agregó que en países como Colombia este tipo de regulaciones se han aplicado y que han funcionado. "Tú tendrás menos residuos de este tipo en las calles", añadió.

El Diagnóstico Nacional de Residuos hace referencia a la normativa citada por Grullón: el Reglamento Técnico Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

El documento detalla que la propuesta contiene una clasificación de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) en seis categorías, los cuales incluyen aparatos de intercambio de temperatura (congeladores, aire acondicionado, bombas de calor, etc.), monitores, lámparas, grandes aparatos (lavadoras, secadoras, estufas a gas, etc.), pequeños aparatos (aspiradoras, hervidores eléctricos, etc.) y por último los aparatos de informática y de telecomunicaciones. Además, se establecen metas anuales, para un periodo de cinco cinco años (de 2023-2027).

El Diagnóstico Nacional de Residuos Sólidos de República Dominicana 2022 está disponible en el portal de Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente, en la sección consulta pública.

