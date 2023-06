Jake Kheel: "Uno de los fallos para enfrentar el sargazo es que no hay un esfuerzo coordinado"

Jake Kheel es vicepresidente de la Fundación Grupo Puntacana. Durante los últimos años ha visto el aumento de la cantidad y frecuencia de la llegada del sargazo al país y cómo este fenómeno ha impactado al sector turístico. Así también, ha buscado como mitigar los efectos de esta macroalgas, invirtiendo mucho esfuerzo y recursos para enfrentar esta problemática.

En base a su experiencia, ha propuesto un concepto que puede ayudar a diferentes sectores del país afectados por el sargazo, para mitigar los efectos del sargazo que no solo afectan al sector turismo, sino también a otras industrias, como la de generación de energía y la pesca. Además de ser también un potencial problema de salud pública.

La nota conceptual: Fideicomiso Sargazo, fue elaborada por Kheel en febrero de 2023, se basa en la afluencia constante de sargazo desde 2011 y como esto se ha convertido en una crisis ambiental, económica y social, que afecta a los sistemas costero marinos y a sectores importantes de la economía.

Para Kheel en la República Dominicana, a pesar de los esfuerzos en el área para crear un sistema de conciliación y acción sobre el problema, no se han logrado resultados importantes. Hasta la fecha no se ha desarrollado un estudio integral para evaluar el impacto ambiental de las afluencias masivas de sargazo, pero se conocen afectaciones a los ecosistemas costeros, en específicos playas y manglares.

"En el caso del turismo, si bien no ha afectado hasta la fecha de manera significativa la llegada de turistas al país, hay impactos en las zonas de playa, un aumento de los costos por el manejo de sargazo y la limpieza de las playas y, de no atenderse de manera adecuada, podrá afectar el ecosistema de playas con impactos impredecibles a largo plazo sobre el sector. Por igual, el sargazo y métodos de manejo irresponsables donde se involucra maquinaria pesada para retirar directamente de la playa el sargazo ha demostrado tener un gran impacto en la erosión y degradación del ecosistema", explica la nota conceptual.

"Uno de los grandes fallos en la respuesta de República Dominicana para enfrentar la crisis del sargazo, es que no hay un esfuerzo coordinado, todo es muy fragmentado, no hay toma de decisión en conjunto, no hay fondos dedicados para responder a la emergencia. Entonces, necesitamos una institución o una entidad que se dedique, básicamente, a enfrentar el tema del sargazo. Por eso proponemos un fideicomiso público-privado para que el Gobierno, las empresas y comunidades afectadas aporten a ese fondo y con una gobernanza que administra, crea prioridades y trabaja durante todo el año. Si fragmentamos y solo trabajamos durante la temporada de sargazo, nunca vamos a tener una respuesta efectiva", explicó Jake kheel a Diario Libre.

Según el concepto propuesto, Punta Cana-Verón será el territorio donde se buscaría lanzar la fase 1 del fideicomiso. Las características generales son: 55 kilómetros de costa afectados; 45,000 habitaciones hoteleras (aprox).

El concepto del fideicomiso propone una línea de trabajo basada en diferentes acciones. Estas son algunas de ellas:

La creación de una comisión de alto nivel público-privada-academia para coordinar estrategias, crear un fondo de investigación e inversión; que reconozca que enfrentar las afluencias masivas de sargazos es una prioridad nacional que requiere un manejo interdisciplinario de manera permanente.

Dentro de la mesa, crear un mecanismo financiero que permitirá que los sectores público, privado, bancario, energético, académico, y organizaciones y organismos internacionales puedan aportar recursos financieros para todas las acciones nacionales (corto, mediano y largo plazo) en tema del sargazo que se requieran.

El desarrollo de sistemas de monitoreo y predicción de las afluencias masivas de sargazo, con acceso público para facilitar el manejo y la toma de decisiones relacionadas con el fenómeno.

La retención y recolecta del sargazo, principalmente en el mar, y su manejo adecuado, priorizando las zonas de desarrollo turístico, pesquero y de mayor impacto ambiental. Este tema incluye la adecuada disposición final del sargazo mientras se gestione como un residuo sólido hasta que se encuentren soluciones de valorización del sargazo.

La búsqueda de aplicaciones del sargazo con un enfoque local y sostenible, según las posibilidades y necesidades de cada lugar, partiendo de las más simples tecnológicamente, sin perder la perspectiva a mediano y largo plazo de desarrollo de productos de alto valor agregado.

La optimización en el diseño, instalación y mantenimiento de las barreras flotantes anti-sargazos. Se necesita mejorar los sistemas, materiales, funcionalidad, y la durabilidad de las barreras flotantes para proteger las playas y las costas. Medir el impacto de las barreras a los ecosistemas locales para crear estrategias para minimizar ese impacto.

La creación de productos, servicios, y derivados innovadores en base al sargazo. Se puede impulsar una plataforma de innovación en República Dominicana para competir en la valorización del sargazo.

Involucrar diversas industrias y empresas para agilizar la valorización de los sargazos. República Dominicana cuenta con empresas agroquímicas, de zona-franca, energía eléctrica, logística y manufactura que, con la orientación estatal y la base científica correcta, pueden aprovechar la necesaria valorización del proyecto y nuevos renglones industriales.

Realizar una inversión público-privada para optimizar sistemas de recolección de los sargazos, con énfasis particular en la recolección marítima y costera (en vez de recolección en la playa) y la logística de transporte hacia su uso o disposición final.

Estrechar lazos de colaboración y trabajo con el resto del Caribe y países que se ven afectados para continuar el intercambio de experiencias y métodos usados.