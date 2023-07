Pez loro sigue atacado en medio de "dificultad" para establecer la efectividad de la veda

En el marco del decreto que extendió por dos años la prohibición de captura de varios peces herbívoros arrecifales, incluyendo el pez loro, el Poder Ejecutivo ordenó en 2021 al Ministerio de Medio Ambiente realizar una investigación para el análisis anual de estado de población de peces herbívoros que precise los impactos y efectividad de las disposiciones del decreto.

Pese a que el Ministerio culminó este año el "informe comparativo entre el 2021 y el 2022 sobre el Estado de Especies Marinas para la Implementación y Gestión del decreto 418-21", que arroja "algunas luces" sobre la condición de las especies en veda, a juicio de las autoridades, aún no puede determinarse completamente la efectividad de la prohibición de captura debido a la necesidad de data "dura" y mayor tiempo.

Así lo explicó a Diario Libre Jonathan Delance, coordinador general del estudio desarrollado por el Viceministerio de Recursos Costero-Marinos. "En términos científicos no podemos determinarlo así tan sencillo, sí hay luces que pueden indicar cómo va el asunto, pero no es concluyente", señaló.

Consultado sobre las "luces" que ha arrojado la investigación, Delance manifestó: "la efectividad de la veda ha quedado menor de lo que esperábamos. Eso es lo que yo creo que está pasando a partir de los datos".

En ese sentido se expresó el viceministro de Recursos Costero-Marino, José Ramón Reyes, referente a las investigaciones encabezadas por el Ministerio. "Lo que nosotros hemos notado es que la especie ha seguido siendo muy atacada y ha disminuido", señaló.

Lo expresado por Delance y Reyes tiene relación con uno de los datos arrojados por el estudio: "la disminución significativa" de las poblaciones de peces herbívoros de mayor tamaño. La situación altera el equilibrio de los ecosistemas de coral, puesto que la falta de peces adultos permite que las algas de las que se alimentan sofoquen los arrecifes.

Impacto en el norte

Un ejemplo de la situación de los peces adultos, de acuerdo al informe se da en demarcaciones de la región norte como Montecristi, Puerto Plata y Samaná, en donde "la proporción de juveniles excede del 90% para las familias Scaridae (pez loro) y Acanthuridae (pez cirujano). Particularmente en Montecristi se registra una mayor cantidad de individuos de peces Loro para 2022 que para el 2021, puede ser que la reproducción esté aumentando y a futuro se vaya estabilizando su población".

El levantamiento atribuye los valores numéricos tan bajos al aumento del aporte de nutrientes y contaminantes al mar, igualmente, factores naturales como las perturbaciones biológicas de gran escala como la mortalidad masiva de otras especies herbívoras (erizos) y el blanqueamiento coralino por calentamiento del agua, todo lo cual contribuye a la pérdida del balance del sistema arrecifal.

La Pesca

El informe también resalta la presión de pesca como una de las consecuencias del alto nivel del estrés en las zonas que albergan a los peces herbívoros adultos. En ese sentido, explica que los arrecifes "se encuentran altamente afectados por la sobre pesca y dominada por especies de pequeña talla, de bajo nivel trófico y ausencia casi total de especies de alto valor comercial".

El estudio cita a los meros, pargos y bocayates entre las especies de alto valor comercial, a la vez que detalla que estos grupos eran buscados con mayor insistencia y que en gran medida sus poblaciones han sido disminuidas por las capturas de la pesca, "con la consecuente modificación de la estructura de las comunidades, pasando a ser los peces herbívoros el blanco de las capturas".

Codopesca

En el marco de este trabajo, Diario Libre contactó al Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) a los fines de saber si la entidad manejaba algún informe o estudio sobre el estatus de las especies en veda. La institución es una de las citadas por el Poder Ejecutivo en los decretos que establecen la veda (2021 y 2023) para dar apoyo al Ministerio de Medio Ambiente en el cumplimento de la disposición.

El director de la entidad, Carlos José Then, expresó su preocupación debido a que entendía que la investigación ordenada por el Poder Ejecutivo en el decreto 418-21 no había sido realizada.

"Me preocupa que ese estudio no se ha hecho. ¿Cómo sabemos si realmente la veda está funcionando?, ¿cómo sabemos si hay de más o menos? Es muy importante ver si se logra que se realice el estudio", detalló Then.

Sobre lo expresado por el titular de Codopesca, Delance confirmó que el informe no había sido remitido a la entidad. "Tuvimos un tema con el procesamiento de la data y lo otro es que estamos en curso de diagramar, que tomará un mes más", sostuvo el coordinador del informe.

De acuerdo a datos ofrecidos por Codopesca, de febrero a junio de este año, se ha decomisado más de 13,000 libras de pez loro, siendo la provincia San Pedro de Macorís la que registró mayor cantidad del pez, con 10,908 libras, seguida de María Trinidad Sánchez con 1,695 libras y La Altagracia con 666 libras.

""Hemos confiscado embarcaciones a pescadores y se las devuelven en los pueblos"" José Ramón Reyes Viceministro de Recursos Costeros “

"Lagunas" en los datos

Jonathan Delance indicó que la medición de la efectividad de la veda no solamente se ve comprometida por el comportamiento de las especies, sino por la eficiencia en la fiscalización y el proceso de verificar si se está cumpliendo la ordenanza.

El funcionario detalló que la fiscalización es parte de las "lagunas" en los datos. "Ha pesar de que se ha hecho un esfuerzo enorme en el proceso de decomiso, no significa que estamos tomando datos de todos los que están haciendo el ilícito", sostuvo.

"Si nosotros pudiéramos tener toda la data de los ilícitos que ocurren, entonces por proporción de captura tendríamos la información, si está disminuyendo o aumentando", añadió.

Delance explicó que dicho trabajo el Ministerio debe realizarlo con Codopesca, quienes regulan el tema de la captura y la data precisa de captura de todo tipo de peces.

El funcionario manifestó que otro elemento que podría servir es la colocación de áreas de no pesca y espacios en donde si se permitiría la pesca, a los fines de comparar ambas áreas y tener mecanismos más certeros de conclusión.

Denuncian presiones para liberar infractores de veda El viceministro de Recursos Costero-Marinos denunció que han recibido presiones en las zonas pesqueras para la liberación de pescadores que violan la prohibición de captura de peces herbívoros como el loro, doctores, cirujanos, ángeles y mariposas. "En muchos casos hemos recibido presiones de autoridades para soltarlos a los pescadores, inclusive, hay casos en los que hemos actuado en donde hemos confiscado embarcaciones y se la devuelven las autoridades en las zonas pesqueras", sostuvo a Diario Libre José Ramón Reyes. El funcionario hizo un llamado "para que todas las instituciones aportemos un granito de arena con relación a la especie". El funcionario hizo un llamado "para que todas las instituciones aportemos un granito de arena con relación a la especie". Recordó que Codopesca, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medioambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), y la Policía Nacional están llamadas en el decreto a cumplir con la veda. Agregó que la población debe tener con estas especies el mismo nivel de consciencia que con el manatí.