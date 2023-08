¿Cuáles son acciones más urgentes tras firma del Pacto por el Agua?

Mejorar la cobertura vegetal en las cuencas que abastecen al país con agua y hacer frente a la degradación en la calidad del líquido procedente de los ríos son dos de los compromisos más próximos a ser ejecutados tras la firma este lunes en el Palacio Nacional del Pacto Dominicano por el Agua.

Así lo informó a Diario Libre el titular del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, al concluir el evento, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien hizo énfasis en que el pacto no solo es por el agua, "es un pacto por la vida, porque sin agua no hay vida".

"Si estamos firmando este pacto hoy es porque requerimos acción inmediata a corto, mediano y largo plazo y de toda la sociedad", sostuvo el jefe de Estado.

Reynoso recordó que el documento firmado consta de 38 compromisos que deberán ser desarrollados tanto por el gobierno como por representantes de la sociedad civil.

"Dentro de eso hay acciones específicas, por ejemplo, la cobertura vegetal de las cuencas donde se genera el agua. Ya en los próximos meses estaremos convocando a esas jornadas", sostuvo.

Sobre la degradación en la calidad del agua, el especialista manifestó: "Tenemos nuestros ríos hechos cloacas; tenemos agua en esos ríos, pero sin valor de uso, tú no puedes usar para ningún tipo de actividades un agua llena de bacterias".

En ese sentido, explicó que una de las acciones inmediatas es la intervención en el tema de las aguas residuales a través de la construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento, que contará con financiamiento de 3,600 millones de euros por parte del Reino Unido.

"Estamos estudiando a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) una estructura sanitaria en Valverde. Se va a implementar el alcantarillado de Espaillat con el Banco Mundial y estamos asociados con los hoteleros para tratar a la región Este", señaló el director del Gabinete del Agua.

Reynoso informó que junto al Banco Mundial también se prevé la construcción de varios acueductos a nivel general, tanto en espacios urbanos como rurales. Detalló que desde el Gabinete se estudia la presa de Jima, una obra pequeña, pero a su juicio vital para el municipio de Baní.

Destacó que las estructuras más avanzadas son las que se construyen próximo al río Artibonito. "Allí tendremos dos grandes centrales que vamos a aprovechar, tanto para la producción de energía como para las aguas potables para zonas como Elías Piña y Bánica", detalló.



Reynoso añadió que todos los compromisos plasmados en el Pacto serán vigilados por un Observatorio del Agua integrado por las universidades, partidos políticos, ambientalistas y miembros de la Academia de Ciencias.

En el evento se informó que el "Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036" fue el resultado de consultas y diálogos organizados por el Gabinete del Agua en las 32 provincias del territorio nacional, con la participación de 1,235 personas, representadas por 558 organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y congresistas.

"En un año y medio de consultas y diálogos, se identificaron 259 puntos de mejoras y 1,261 causas generadoras, precisa el documento base para la firma del Pacto", indicó el Gabinete.

Las obras que integrarán el plan de inversiones del Pacto deberán garantizar el acceso al agua potable en cantidad y calidad al 100 % de la población; completar la infraestructura de recolección, depuración de aguas residuales; mejorar y completar la infraestructura de riego y drenaje en diferentes niveles de conducción y aplicación, incluyendo la modernización del regadío en torno al 80% de los existentes.

Sobre privatización

Al ser consultado sobre uno de los apartados del Pacto, referente a una "mayor colaboración público-privada", que ha generado preocupación entre entidades ambientales por representar tendencias de privatizar el líquido, el director del Gabinete del Agua manifestó: "Eso no es así". "El pacto tiene uno de los compromisos que es no privatización a los recursos hídricos del país. El recurso agua es del dominio público, de los dominicanos, no para hacer negocios con ella", agregó. El ministro de Economía, Pável Isa Contreras, señaló que la gobernanza del agua deberá sustentarse en las tres funciones o dimensiones del líquido. "Se trata de un recurso natural que hay que proteger, de un derecho humano que hay que garantizar y un recurso económico que hay que regular", indicó.

El presidente de la Academia de Ciencias, Eleuterio Martínez, presentó algunos compromisos como impulsar la Ley de Aguas.