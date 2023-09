Intec destaca proyectos para el uso positivo del sargazo

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) celebra su 51 aniversario destacando el apoyo de diversas instituciones y empresas a sus proyectos de investigación que buscan soluciones a situaciones que se presentan en diversas áreas de la economía nacional.

El rector Julio Sánchez Maríñez, al presentar los logros de la academia, citó el apoyo fundamental del Grupo Punta Cana, a proyectos tendentes a desarrollar el uso positivo del sargazo.

Durante la ponencia de los logros y proyectos del Intec, se citó la creación del biofertilizante líquido orgánico desarrollado a partir del sargazo que llega a las playas de República Dominicana realizado por un equipo de investigadores del Área de Ciencias Básicas y Ambientales del Intec y la Asociación de Agricultores de Banano Ecológico de la Línea Noroeste (Banelino).

La investigación fue financiada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y como resultado produjo un mayor crecimiento en el diámetro del tallo del banano, lo cual impacta en una mayor productividad en el cultivo de banano orgánico.

También se explicó que el Intec trabaja en el proyecto del satélite dominicano y de la colocación de sensores para predecir por dónde y cómo llega el sargazo a la República Dominicana, pero que por falta de financiamiento desde el Estado no se ha logrado concluir.

En ese sentido, la academia ha propuesto un compromiso público privado porque hay empresas dispuestas a aportar con la investigación y solución.

Se explicó que hace tiempo el presidente Luis Abinader ordenó la entrega de un millón de dólares para financiar proyectos de investigación tendentes a buscar solución al tema del sargazo, pero la burocracia no ha permitido que esos fondos sean desembolsados, lo que mantiene paralizados unos 20 proyectos de nueve universidades.

RELACIONADAS

También destacó el apoyo recibido por la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), SOS Carbón, la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (Onapi), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Tecmalab, Florida International University y la Universidad de la Habana.

Igualmente, citó la colaboración de Consulting Group, el Institut National Des Sciences Appliquéss Roven, la Université des Antilles, la Dirección General de Aduanas; Banelino, Instituto de Ciencias del Mar, Food and Agriculture Organization of the United Nations, el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, AlgeaNova y la Alianza Francesa.

13 patentes

El Intec ha recibido la concesión de un total de 13 patentes, cifra con la que ostenta el récord nacional de una universidad local. Además, la universidad registró la primera patente nacional universitaria.

La patente más reciente del Intec, de septiembre de 2023, fue por un sistema destinado a la inoculación de plantas y semillas de la agricultura y áreas afines, que fue otorgada al profesor Melvín Arias, por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (Onapi).

Formación STEM

La universidad apuesta en la actualidad a la formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), como un eje transversal a todos los programas formativos que ofrece.

Autoridades en la celebración La celebración del 51 aniversario del Intec estuvo encabezado por su rector Julio Sánchez Maríñez; Arturo del Villar, vicerrector académico; Alliet Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas; Miguel Robiou, decano del área de Ciencias de la Salud; Ulises Jauregui, coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre el Sargazo; Rosario Artóstegui, directora de Desarrollo, Relaciones Institucionales y Egresados; Jesús Bastardo, director de Finanzas; Cristian Cohén, director de Mercadeo; Luis Toirac, coordinador Learning Factory; Jessica Feliz, coordinadora General de Laboratorios; Katherine Acosta, directora de Relaciones Públicas; y Carmen Matos, directora de Comunicación Institucional.