Monumento Natural Río Partido, un tesoro azul de Hermanas Mirabal

El hermoso tono de sus aguas y su cercanía a manantiales, riachuelos, senderos y a una importante reserva científica del país, motivó convertir el Río Partido, en Hermanas Mirabal, en Monumento Natural mediante una ley promulgada en febrero de 2023, siendo, a la fecha, el área protegida más reciente de la República Dominicana.

A partir de la promulgación de la Ley 21-23, el Monumento Natural Río Partido fue añadido a la Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas.

¿Por qué fue creado?

De acuerdo a la normativa, el citado distrito municipal "tiene más de seis puntos de visitas ecoturísticas como son: riachuelos, cascadas, cavernas, manantiales, yacusis naturales y senderos que desarrollan el turismo de montañas, siendo notorio el incremento de visitantes nacionales y extranjeros en los últimos años".

La ley destaca en uno de sus considerandos el interés del sector privado en desarrollar "importantes proyectos de habitaciones, lo cual demanda mayor promoción del desarrollo ecoturístico de la provincia Hermanas Mirabal".

En vista del interés especial que despertó el área por su belleza, condiciones naturales y los microclimas existentes motivó al senador Bautista Rojas Gómez a someter ante el Congreso un proyecto de ley para la creación del Monumento Natural, aprobado primero por la Cámara Alta en 2021.

"El interés fundamental no solo radica en el nacimiento de la cuenca del río, sino en el trayecto, de manera que las visitas que son numerosas y constantes se regularicen como un área protegida y se haga un plan de manejo de la misma, que permita que el impacto que tiene la visita constante no sea el no deseado, sino producto de un plan", dijo el legislador a Diario Libre al ser consultado sobre la iniciativa.

En ese sentido, la ley detalla que el Estado tiene la obligación "de garantizar el derecho de todo ciudadano a habitar en un ambiente sano, prevenir la contaminación, proteger y mantener el medioambiente, en provecho de las presentes y futuras generaciones".

El nacimiento de este Monumento Natural de 2.95 kilómetros cuadrados está localizado en el paraje Mango Fresco del distrito municipal Jamao Afuera, en Salcedo

La Salcedoa

Según la "Guía Ecoturística del Sistema Nacional de Áreas Protegidas", un importante tramo del río partido cursa al oeste de la Reserva Científica La Salcedoa, un área protegida de 41.22 kilómetros ubicada entre Hermanas Mirabal y Espaillat que cuida un conjunto de mogotes o haitises (montes o colinas conformados por roca caliza) de origen cárstico, es decir, un término empleado para la erosión por el agua de formaciones de caliza.

Esta reserva científica es el hogar de la Salcedoa mirabaliarum, una planta nombrada en honor a la única área donde puede ser encontrada y a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, figuras emblemáticas de la República Dominicana.

Un hogar para mariposas

Además de la presencia de la planta Salcedoa mirabaliarum, el Monumento Natural Río Partido es el hogar de las mariposas, que forman colonias o racimos en ese espacio, de acuerdo a la Ley 21-23.

La normativa añade que en esa área pernoctan, o pasan la noche, cerca de 22 tipos de esta especie de la orden de lepidópteros. El Museo de Historia Natural de República Dominicana detalla en una publicación que en la isla Hispaniola existen cinco familias de mariposas: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae y Hesperiidae.

Llaman a cuidar el espacio

Diario Libre realizó un recorrido por Las Tres Cruces, una de las comunidades aledañas al Monumento Natural. Allí comerciantes y residentes que se dedican a realizar guías por el espacio, señalaron la importancia de cuidar el área protegida para mantener esa fuente de ingresos que representa la zona.

Manuel Rosario, propietario de un parador en la localidad, explicó que Río Partido ha servido como propulsor del desarrollo turístico de la zona. "En el caso de nosotros llenamos un vacío entre el visitante que llega por el río y que busca algo un poco más tranquilo".

William Collado, quien desde hace cinco años labora como guía en la zona, manifestó que el Monumento "es un área ecológica llamativa. Nosotros, como guías, tratamos de conservar los recursos naturales".

Añadió que Río Partido tiene entre cuatro y cinco senderos que dan acceso a las aguas del área protegida.

En ese mismo tenor habló Pablo Araceli, quien hizo un llamado a las comunidades aledañas para que cada día se "adueñen" de la limpieza del espacio, que, a su juicio, es una zona sin contaminación.

"Esto es una maravilla y debe ser cuidado", sostuvo

Amenazas

De acuerdo al senador Bautista Rojas Gómez, casetas o centros de protección próximos al Monumento Natural han resultado incendiados desde 2021.

"Son cazadores furtivos o agricultores que atacan territorios y emigran de un punto a otro", manifestó el exministro de Medio Ambiente, sobre los responsables de este tipo de incidentes.

Para Partido, Boca Partido, Las Tres Cruces y el resto de la provincia Hermanas Mirabal, el Monumento Natural Río Partido representa un tesoro y una oportunidad de desarrollo sostenible para la demarcación.

