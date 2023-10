Medio Ambiente determina incendio en barcaza en Azua no provocó daños al ecosistema

Después de una inspección en el área de la barcaza operada por la empresa Karpowership Dominicana en Los Negros, provincia de Azua, donde se produjo un incendio ayer, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinaron que el incidente no causó daños al ecosistema.

El viceministro de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, quien proporcionó la información a Diario Libre, afirmó que una comisión de la institución se trasladó a la zona tan pronto como se enteraron del suceso.

"Una comisión estuvo ayer en Azua, observamos, vimos, inspeccionamos toda el área y no había daños en el lecho marino, eso sí te lo puedo asegurar", afirmó.

Agregó que "no hubo ningún daño al ecosistema y se trató de un incidente interno" que no pasó a mayores.

Dijo que el incendio fue causado por la quema de una caldera de vapor, pero que fue sofocado en unos 20 minutos por el personal de la empresa.

Reyes explicó que el informe oficial se dará a conocer en las próximas horas.

Comunitarios

Un equipo de Diario Libre se dirigió este martes a la zona del incendio en Los Negros de Azua para recoger las declaraciones de los pescadores y los residentes sobre lo ocurrido el domingo.

Los pescadores del puerto que se encuentra justo enfrente de la barcaza dijeron no saber nada del incendio e incluso algunos evadieron las preguntas del equipo de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/30/whatsapp-image-2023-10-30-at-1.29.30-pm.jpeg (MATÍAS BONCOSKY / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/30/whatsapp-image-2023-10-30-at-1.29.34-pm.jpeg (MATÍAS BONCOSKY / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/30/whatsapp-image-2023-10-30-at-1.29.33-pm_1.jpeg (MATÍAS BONCOSKY / DIARIO LIBRE)

Varios de los pescadores comentaron que el domingo no habían ido al puerto a pescar.

Se recuerda que hace unos meses la instalación de las plantas generadoras causó polémica y disturbios en la comunidad de Los Negros, Azua, ya que los residentes y los representantes del sector ambiental argumentaban que las estructuras supuestamente causarían daños ambientales en esa zona, mientras que los representantes de la empresa afirmaban que las barcazas no representaban "un riesgo ambiental".

Versión de la empresa

Este lunes, Diario Libre intentó contactar a los representantes de Karpowership Dominicana, pero no fue posible, aunque ayer, después del incendio, ofrecieron su versión de los hechos.

Ayer, el representante de la empresa turca Karadeniz Powership, Carlos Matamoros, explicó que el incendio ocurrió entre las 9:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana de este domingo y que fue sofocado. Manifestó que el incendio se produjo en uno de los motores auxiliares que se utilizan para calentar el combustible.

"El combustible debe ser calentado desde los motores auxiliares cuando no se está generando para que no se dañe. El combustible debe estar a cierta temperatura y como no hemos estado generando, se activan unos motores auxiliares para mantener el combustible caliente. Uno de esos motores auxiliares fue el que se dañó y prendió fuego", explicó.

Afirmó que el incendio "no afectó al personal, ni hubo derrames, ni afectó la generación de energía de la planta".