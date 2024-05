Apuestan a inversión en infraestructuras y el comanejo para lograr resguardar dunas de Baní

La inversión en infraestructuras y el impulso de un plan de manejo del Monumento Natural Dunas de las Calderas, que, entre otras cosas, conllevaría la zonificación de la zona, conforman las iniciativas presentadas por las autoridades, para hacer frente a las problemáticas que durante años han amenazado a esa área protegida.

La semana pasada se llevó a cabo un encuentro con representantes de la sociedad civil y empresarios de la provincia Peravia, a los fines de socializar la conformación de un consejo para el comanejo del monumento. El evento fue encabezado por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y el senador Milcíades Franjul.

Un comanejo es descrito como "una alianza de gobernanza sociedad-gobierno; requiere un proceso de concientización y de selección de personas, con real representación de todas las áreas de una comunidad. Está compuesta por las sociedades comunitarias, las entidades académicas y técnicas, las empresas y el gobierno", explicó el viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco.

El funcionario señaló que este tipo de alianzas garantiza una gestión de consejo "eterna para las Dunas, sin importar quién esté en el gobierno. Con el plan de manejo vamos a tener las herramientas para la conservación de cada área".

Franco citó entre los integrantes del consejo de comanejo a la Fundación Perelló, Fundación Hispaniolana, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec) y asociaciones que agrupan a apicultores, productores de caprinos y empresas ecoturísticas en la zona.

El ministro Miguel Ceara Hatton muestra áreas donde se colocarían torres de vigilancia y puntos de control. Las infraestructuras serían concluidas en junio. Autoridades provinciales y representantes de Medio Ambiente en el encuentro.

Infraestructuras

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, presentó las obras que se desarrollan para el resguardo del área protegida, que cuentan con una inversión de más de 19 millones de pesos. Los trabajos incluyen la reparación del Centro de Visitantes del Monumento, torres de construcción en El Platanal, Las Abejas de Calderas y Salinas.

Además, la construcción de puntos de inspección (garitas) en Los Tumbaos y San José, también una caseta, baños y barandas. El titular de Medio Ambiente sostuvo que para junio de este año se prevé que estén listas estas obras.

"Nos falta la señalización. Ponerlas muy claras en el perímetro y poner letreros de madera, bien hechos, amigables con el ambiente. La idea es tener la presencia del Estado en las áreas protegidas", manifestó Ceara Hatton, quien indicó que miembros de la Armada dominicana tendrán la responsabilidad de resguardar el área protegida.

"Desde el Decreto 233-96, solo había una infraestructura en Las Dunas hasta ahora " Miguel Ceara Hatton Ministro de Medio Ambiente “

Zonificación

Carolina Alba, directora de Áreas Protegidas, explicó durante el acto que los planes de manejo integrarán una zonificación de qué se puede hacer en las zonas de amortiguamiento, dependiendo del área protegida.

"Por ejemplo, en las Dunas, si en la zona de amortiguamiento me quieren construir algo que evita u obstaculiza el objeto de conservación, que son las dunas, entonces eso no puede construirse, pero tal vez en otra área, que no tiene ese objeto de conservación, sí se puede", manifestó.

En ese sentido, el viceministro Franco indicó: "Tenemos científicamente una medición con el plan de manejo, donde te dice aquí se puede tener apicultura, aquí se pueden tener chivos, aquí se puede tener ecoturismo pleno y aquí es específicamente conservación absoluta".

Los trabajos incluyen la reparación del Centro de Visitantes del Monumento, torres de construcción en El Platanal, Las Abejas de Calderas y Salinas. Además, la construcción de puntos de inspección (garitas) en Los Tumbaos y San José, también una caseta, baños y barandas.

El caso de salinas

El viceministro de Áreas Protegidas manifestó durante la actividad, realizada en el Centro Cultural Perrelló, que el comanejo tiene dos años en proceso, sin embargo, el plan de manejo del monumento natural, desarrollado en alianza con la Academia de Ciencias, presentó atrasos "por conflictos con la comunidad de Salinas".

"(El monumento) tiene una comunidad dentro a la que le instalaron estaciones de energía, calles y todo eso, no hubo control ni evaluación de esas calles, actualmente esa población está ahí", indicó el funcionario a Diario Libre.

Agregó: "El plan de manejo te debe decir qué se puede hacer con esa gente. Se pudieran sacar, pero estamos hablando de muchas casas que se dejaron entrar (al área protegida), de propiedades que se dejaron pagar a gente, se dejó titular a personas".

"¿Qué podemos hacer ahora?, el plan de manejo te zonifica y te pone un lindero específico y en la cartografía, si pudiéramos lograr una revisión cartográfica (...) se sacan las partes que son poblaciones y parte agrícola, eso pudiera ser lo ideal".

Comunitarios de Salinas mientras esperaban encuentro con autoridades. Residentes en Salinas aseguran que arreglo de calles mitigaría inundaciones en esa área.

"Mientras tanto, con la zonificación del plan de manejo, una calle que delimite, que ya no se pueda crecer hacia allá (el monumento) y que lo que pasó (en años anteriores) se quedó ahí", explicó el funcionario, quien calificó el trabajo a realizar como "social y duro".

Consultado sobre los trabajos de construcción de calles, aceras y contenes en la referida localidad que fueron detenidos la semana pasada por Medio Ambiente, Franco sostuvo: "Los asfaltados comunitarios los hacen directamente las Alcaldías y ellos no solicitaron una evaluación".

Comunitarios de Salinas: "No invadimos Las Dunas" Paralelo al encuentro de socialización del consejo de comanejo, comunitarios de Salinas esperaban el inicio de una reunión sobre las obras paralizadas que, según informaron, estaba pautada y en la que participarían representantes del Ministerio de Medio Ambiente, ingenieros de Obras Públicas y autoridades provinciales. Los lugareños, que dicen tener hasta 50 años residiendo en la zona, aseguran ser defensores del monumento natural y reiteraron la importancia de las obras para esa localidad. "Somos una comunidad que no hemos invadido las dunas, nosotros nacimos en las dunas; nacimos aquí, vivimos aquí y vamos a morir aquí. Este es el único campo de Baní donde no se saca un grano de arena. Ahora, de Calderas para arriba eso es zona de nadie, por ahí no hay control", manifestó el residente Carlos González. Salazar Ramírez sostuvo: "Esta pobre comunidad está en desarrollo y encontramos un gobierno que nos dio la luz y está construyendo por nosotros; esta comunidad es la que paga todas las vagabunderías de los desfalcos que están haciendo en las dunas". Los comunitarios explicaron que la zona se convierte "en una laguna" cuando llueve y que la solución está en la construcción de las calles y contenes.