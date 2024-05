La agenda de República Dominicana en reunión de pequeños Estados insulares

Representantes de República Dominicana, y otras naciones se reúnen hasta el jueves en Antigua y Barbuda, en el marco de la IV Conferencia Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, en donde las islas abordan su vulnerabilidad a las catástrofes climáticas, las crisis y recesiones económicas.

La delegación dominicana es encabezada por Roberto Álvarez, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que informó a través de sus redes sociales que el país abordará temas que van desde el financiamiento "hasta la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en un contexto de grandes retos globales".

Cancillería añadió que, en el marco de la apertura de la conferencia, la nación caribeña "fue elegida por aclamación para servir en una de las Vicepresidencias de la Conferencia en representación del Grupo de Países de América Latina y el Caribe".

El colectivo está integrado, además, por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig; el viceministro del Mirex, Hugo Rivera; la viceministra del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps; el embajador dominicano ante la ONU, José Blanco, y directores de la Cancillería.

Durante el primer día del evento, los pequeños Estados insulares señalaron a los países ricos por su responsabilidad en la crisis climática y exigieron su apoyo.

"Los pequeños estados insulares en desarrollo están en la primera línea de una batalla contra una confluencia de crisis que no provocaron ni crearon ellos", afirmó el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, anfitrión de la conferencia.

La principal de estas crisis: los desastres climáticos que se multiplican en un mundo que se acerca a un calentamiento de +1,5°C, el límite más ambicioso del Acuerdo de París de 2015.

"Los principales culpables del cambio climático han fracasado en sus obligaciones de limitar sus efectos, perjudicando gravemente a los PEID y a nuestro planeta en general", insistió Gaston Browne.

"La crisis climática nos destruirá a todos", pero "el mundo está tomándose su tiempo mientras nosotros sufrimos, es injusto", añadió el presidente de las Seychelles, Wavel Ramkalawan.

Durante su intervención, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, manifestó: "No podemos aceptar la desaparición de un país o de una cultura bajo el avance de las olas". El portugués subrayó que estas islas no pueden luchar "solas" contra estos desafíos.

"La idea de que todo un Estado insular pueda tornarse un daño colateral de las ganancias de la industria de los combustibles fósiles o de la competencia entre las mayores economías es simplemente obscena", añadió.

Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo están formados por 37 países miembros de la ONU y 20 miembros asociados, ubicados en tres regiones clave: el Caribe, el Pacífico y el Atlántico, Océano Índico y Mar de China Meridional.

Según el PNUD, la activación de las medidas de adaptación para los impactos de calentamiento en esos 39 países requeriría entre 4,700 y 7,300 millones de dólares anuales.

Actividades para este martes

El Ministerio de Economía informó que para este martes se prevé que el ministro Pável Isa Contreras sea el orador del diálogo interactivo "Revitalizar las economías de los pequeños Estados insulares en desarrollo para un crecimiento acelerado y sostenible". Para las dos de la tarde, el economista participará en el evento "The Joint SDG Fund´s Work across Portafolios Revitalizing SIDS Economies for Accelerated and Sustainable Growth", organizado por Joint SDG Fund. En la segunda jornada, se lanzará la Iniciativa de Apoyo al Servicio de la Deuda, que exigirá la reforma de la arquitectura financiera internacional e incluirá deuda para canjes climáticos, instrumentos de seguros, bonos verdes y azules, entre otros.