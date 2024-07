¿Qué tanto ha avanzado el cierre del transfer de Cancino?

Para agosto del 2022, la estación de transferencia de Cancino, en Santo Domingo Este, se alzaba como el primer vertedero con un plan de cierre aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. A casi dos años, las autoridades aseguran que los trabajos de clausura se encuentran en un 80 %, quedando pendiente la construcción de una nueva estación que maneje los desechos de manera adecuada.

Los planes de cierre de un vertedero plantean el método que será empleado para la recolección de los desechos que queden al momento del cierre, además de un presupuesto que determine la cantidad y el costo de los equipos requeridos por el cabildo para consolidar la clausura.

Representantes del Fideicomiso DO Sostenible explicaron durante un recorrido por esa estación de transferencia cuáles han sido los trabajos realizados en uno de los primeros 30 vertederos priorizados por el gobierno dominicano para su regulación o cierre técnico.

"Aquí había 70,000 metros cuadrados de desechos regados. Todos los residuos que estaban aquí colectados los organizamos, lo cubrimos con geomembrana, que no permite que el gas salga y cuando llueve no percola el agua de lluvia y no contamina el acuífero", indicó Christian Garrido, director Ingeniería e Infraestructura del fideicomiso.

Añadió que el lixiviado producido por los desechos no caen al río. "Luego ponemos una capa de caliche o tierra y después tierra para sembrar una grama o árboles para este tipo de trabajo", agregó.

¿A dónde irá la basura?

Garrido sostuvo que a la estación de transferencia llegarán camiones de Santo Domingo Este para verter 1,000 toneladas diarias de residuos en vehículos especiales que posteriormente se desplazarán a dos rellenos sanitarios (Boca Chica y el distrito municipal de Gautier), aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente.

El área de la estación de transferencia de Cancino intervenida cuenta con varias tuberías instaladas para cuando se produzca biogás, sobre todo para cuando se generen grandes cantidades. "(El biogás) se podrá quemar o usarlo para fines energéticos", señaló Garrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/29/040822-entrevista-rafael-montero-144.jpg Hombre carga gran saco en estación de transferencia. Agosto 2022. (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/29/25072024-familiares-de-los-desaparecidos-en-explosion-de-san-cristobal-65--luduis-tapia.jpg (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE )

Lluvias atrasan cierres

El director de DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, dijo durante el recorrido que las lluvias registradas a nivel nacional han atrasado los trabajos de cierre en Cancino y otras zonas del país.

"Estamos más atrasado en la estación de transferencia por la cantidad de lluvia que ha caído. Las lluvias han atrasado los trabajos de cierre", sostuvo.

El transfer de Cancino opera desde la gestión de Domingo Batista (2002-2006), el primer síndico de esa demarcación. Durante muchos años la basura se vertía de forma inadecuada en esa zona, llegando a afectar un tramo del río Ozama, que se encuentra a pocos metros.

En agosto de 2022, la Alcaldía de Santo Domingo Este informó que para el plan de cierre se requerían aproximadamente 75 millones de pesos.

"Se puede ir un poco más, porque a medida que se vaya acondicionando ese depósito improvisado, al momento de hacer una remediación, tendrán que hacer otro tipo de actividad, no solamente sacar los residuos sólidos, y eso podría aumentar un poco más ese presupuesto", informó el entonces encargado de Proyectos Especiales municipal, Rafael Montero.

Leer más Biobardas y centros de acopio, entre acciones para sanear los ríos Ozama e Isabela