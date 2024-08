Armando Paíno Henríquez se reúne con viceministros y directores de Medio Ambiente

Armando Paíno Henríquez, designado como el nuevo ministro de Medio Ambiente, sostuvo este miércoles un encuentro con el actual titular, Miguel Ceara Hatton, y los viceministros y directores de diversas áreas de esa institución.

A través de sus redes sociales, el Ministerio indicó que Ceara Hatton hizo a Henríquez "un esbozo de los avances de su gestión y propició un diálogo en el que los responsables de cada área temática hablaron de los procesos en curso que mantiene el ministerio".

"El apoyo que he tenido del ministro Ceara Hatton ha sido invaluable dentro de las funciones que hemos tenido en DO Sostenible. Me dio toda la confianza y todo el apoyo", indicó Henríquez, quien desde 2021 estuvo al frente del Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

El presidente Luis Abinader designó a Henríquez mediante el decreto 434-24.

De acuerdo a ambientalistas, a partir del 16 de agosto el abogado enfrentará grandes temas, en especial en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), los cuales fueron heredados por el actual gobierno y en cuatro años no han sido resueltos, como el rescate definitivo de los parques nacionales Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y Los Haitises.

